Le marché des appareils de test de dépistage du cancer connaît une croissance exceptionnelle et des revenus solides d’ici 2029 | Principaux acteurs : BD, Roche, QIAGEN, Abbott

En utilisant un rapport exceptionnel sur le marché des dispositifs de test de dépistage du cancer , les entreprises peuvent obtenir des détails sur les moteurs du marché et les contraintes du marché qui les aident à présumer de la réduction ou de la croissance de la production d’un produit particulier. Alors que la mondialisation se développe de jour en jour, de nombreuses entreprises demandent des études de marché mondiales consistant en des informations exploitables sur le marché qui soutiennent la prise de décision. Ce rapport de marché analyse les principaux facteurs du marché qui fournit des données et des informations précises pour la croissance de l’entreprise. Pour mettre en œuvre une étude de marché sur les dispositifs de test de crachat de cancer, des outils et des techniques compétents et avancés, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été utilisés.

La supériorité et la transparence maintenues sur le marché supérieur des dispositifs de test de dépistage du cancer lui confèrent la confiance et la confiance des sociétés membres et des clients. Les études d’analyse concurrentielle de ce rapport de marché fournissent des idées sur les stratégies des principaux acteurs du marché. De plus, l’identité des répondants est tenue secrète et aucune démarche promotionnelle n’est faite auprès d’eux lors de l’analyse des données. Sans oublier que tous les sujets de ce rapport ont été soigneusement analysés avec les meilleurs outils et techniques. Le rapport d’étude de marché Dispositif de test de crachat de cancer fournit une étude globale sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde.

Le marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer croît avec un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 019,38 millions USD d’ici 2029, contre 506,76 millions USD en 2020.

Un test de salive est aujourd’hui largement utilisé pour la détection du cancer. La salive cancéreuse testerait la présence ou l’absence d’ADN et d’ARN extracellulaires mutés. Les cellules tumorales libèrent de l’ADN et de l’ARN dans la circulation et entrent dans la salive, et les mutations sont détectables avec une grande précision dans la salive. Le marché des dispositifs de test de la salive du cancer comprend des kits de test, des écouvillons, des cassettes et des dispositifs utilisés pour la détection de médicaments, d’infections ou de maladies chez les êtres humains.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer sont la prévalence croissante des maladies chroniques et le nombre croissant de patients atteints de cancer.

Géographiquement, un rapport marketing influent sur le dispositif de test de dépistage du cancer est classé dans diverses régions, y compris les ventes, les revenus, la part de marché et le taux d’expansion (pourcentage) dans les domaines suivants, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Le Moyen-Orient et l’Afrique. De plus, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et des conclusions générales de recherche sont proposées. De plus, le rapport Cancer Spit Test Device donne aux clients une idée des moteurs et des contraintes du marché à l’aide de l’analyse SWOT et fournit également toutes les projections du TCAC pour l’année historique 2019, l’année de base 2020 et la période de prévision 2022-2029.

1 ADN Génotek

2 Salimetrics, LLC

3 PériRx

4 Couleur Santé, Inc

5 SARSTEDT AG. Co. KG

6 Miraclean Technology Co., Ltd

7 Agilent Technologies, Inc.

8 Illumina, Inc.

9 QIAGEN

10 Thermo Fisher Scientific Inc.

11 Abbott

12 BD

13 Biocartis

14 Siemens Healthcare GmbH

15 F. Hoffmann-La Roche SA

16 Société de diagnostic Oasis

17 Canvax

Segmentation des types de produits :

1 Kits de collecte de salive

2 Dispositifs spécifiques aux fluides

3 Écouvillon oral

4 Étiquettes à code-barres

5 Boîte de cryoconservation de la salive

6 Autres

Segmentation du site de collecte :

1 Glande sous-mandibulaire/sous-linguale

2 Glande parotide

3 Glande salivaire mineure

Segmentation des applications :

1 Cancer du foie et des poumons

2 Cancer du sein

3 Cancer du pancréas

4 Cancer de la bouche

5 Cancer de la thyroïde

6 Cancer du rein

7 Leucémie

8 Mélanome

9 Lymphome non hodgkinien

10 Autres

Segmentation par tranche d’âge :

1 Adulte

2 Pédiatrique

Segmentation de la méthode de collecte :

1 Bave passive

2 Écouvillon oral

3 Autres

Segmentation des utilisateurs finaux :

1 Hôpitaux

2 Laboratoires de diagnostic

3 Cliniques spécialisées en oncologie

4 Instituts de recherche sur le cancer

5 Autres

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des dispositifs de test de dépistage du cancer, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur le dispositif de dépistage du cancer, y compris les produits, les ventes/revenus , et position sur le marché

6 Dispositif de test de crachat de cancer Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer par régions

5 Analyse du marché mondial des dispositifs de dépistage du cancer par type

6 Analyse du marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer par applications

7 Analyse du marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des dispositifs de dépistage du cancer

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des appareils de test de dépistage du cancer 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

