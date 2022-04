Le marché des appareils de télévision connectés devrait atteindre 289,03 milliards de dollars d’ici 2028

L’augmentation de la pénétration d’Internet dans le monde, l’adoption croissante des maisons intelligentes et le nombre croissant d’utilisateurs de téléviseurs intelligents sont des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché mondial

. les ventes d’appareils de télévision intelligente

La taille du marché mondial télévision connectée devrait atteindre 289,03 milliards de dollars en 2028 et enregistrer un TCAC de 7,13 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. La tendance croissante à regarder des vidéos et des séries via des plateformes en ligne, l’augmentation du revenu disponible et les progrès de la technologie télévisuelle sont des facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial.

Les appareils de télévision connectés gagnent du terrain ces dernières années, car on peut diffuser du contenu en ligne sans télécharger les données sur l’appareil. Adoption croissante de divers appareils connectés tels que les téléviseurs intelligents, les clés de télévision intelligentes ou les diffuseurs multimédias et les consoles de jeu, popularité croissante des plates-formes Over The Top (OTT) telles que Disney Plus, Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, ainsi que la navigation sur Internet, YouTube et l’amélioration du niveau de vie des personnes sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial. En outre, des facteurs tels que la disponibilité de divers appareils de télévision connectés et la forte demande de diffusion en direct et de consoles de jeu telles que Xbox et PlayStation soutiennent également la croissance du marché.

Cependant, les menaces croissantes liées au piratage et au streaming illégal et les coûts élevés de certains appareils sont des contraintes clés qui devraient entraver la croissance du marché à l’avenir.

Amazon.com Inc., Samsung Inc., Sony Corporation., Nintendo Inc., LG Inc., Roku Inc., TCL, Hisense, Microsoft Inc., Google LLC., Apple Inc. et Xiaomi Inc., ASUSTek Computer Inc. ., et Cloudwalker Streaming Technologies Pvt. Ltd. sont des entreprises clés opérant sur le marché des appareils TV connectés.

Quelques points saillants du rapport :

parmi les types d’appareils, le segment des consoles de jeu devrait représenter la plus grande part des revenus tout au long de la période de prévision. L’utilisation intensive des consoles de jeu comme appareils de streaming TV et l’attention croissante des fabricants à développer des expériences de jeu uniques alimentent la croissance du segment.

Sur la base des canaux de vente, le segment en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité de divers appareils de télévision connectés sur les plateformes en ligne à des prix réduits.

Parmi les segments d’applications, le segment du divertissement audio/vidéo devrait représenter une croissance des revenus nettement plus élevée au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des téléviseurs intelligents, l’utilisation croissante des téléviseurs connectés pour regarder des vidéos en résolution 4K et les diffuseurs multimédias tels que les clés TV et les DVR ou les décodeurs stimulent la croissance des revenus du segment.

Sur la base de l’utilisation finale, le segment résidentiel devrait enregistrer une croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des appareils domestiques intelligents, des téléviseurs intelligents, la tendance croissante du streaming vidéo sur les plates-formes OTT ainsi que la disponibilité d’une variété d’appareils pouvant être connectés aux téléviseurs sont des facteurs qui alimentent la croissance des revenus du segment.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial des appareils de télévision connectés tout au long de la période de prévision. La forte croissance des revenus est attribuée à des facteurs tels que la présence de fabricants clés, la demande de consoles de jeu haute résolution, l’augmentation des ventes de PlayStation et Xbox et les tendances à la hausse des appareils de streaming en ligne.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial Marché des appareils TV connectés en fonction du type d'appareil, de l'application, de la gamme de prix, du type de produit, de la résolution, de l'utilisation finale, du canal de vente et de la région

de

la

région

Media Streamers

Streaming Box

Streaming Stick

Application Outlook (Volume, Million Units; Revenue, USD Billion, 2018 – 2028)

Jeux

Audio/Vidéo Divertissement

E-learning

Autres

Perspectives de la fourchette de prix (Volume, Million Units; Revenue, USD Billion, 2018 – 2028)

et faibles

moyens

(volume, millions d’unités ; revenus, milliards USD, 2018 – 2028)

matérielle

logicielle

Perspectives du type de résolution

HD

UHD

4K

Perspectives d’utilisation finale, millions d’unités ; revenus, milliards USD, 2018 – 2028

) Perspectives initiales

commerciale

(volume, millions d’unités ; Chiffre d’affaires, milliards USD, 2018 – 2028)

Hors

ligne Online

Perspectives régionales (volume, millions d’unités ; chiffre d’affaires, milliards USD, 2018 – 2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient Afrique

Les principales questions clés abordées dans ce rapport de recherche innovant :

Quels sont les principaux défis du marché mondial des appareils de télévision connectés ?

Quels sont les principaux fournisseurs du marché mondial Appareils de télévision connectés?

Quelles sont les principales industries clés du marché mondial Appareils de télévision connectés?

Quels facteurs sont responsables de la conduite du marché mondial des appareils de télévision connectés?

Quels sont les principaux résultats des cinq analyses SWOT et Porter ?

Quelles sont les principales stratégies clés pour améliorer les opportunités mondiales ?

Quels sont les différents modèles de vente efficaces ?

Quelle sera la taille du marché mondial au cours de la période de prévision?

Merci d’avoir lu notre rapport. Nous offrons également un rapport personnalisé selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport modifié.

