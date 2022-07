Le marché des appareils de télémétrie ECG observera les opportunités dues à l’infrastructure de santé élevée d’ici 2028

Selon notre nouvelle étude de recherche sur « ECG Telemetry Devices Market Forecast to 2027 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Product and End User », le marché devrait atteindre 3 783,48 millions de dollars US d’ici 2028 contre 2 087,66 millions de dollars US en 2020 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,8 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché des appareils de télémétrie ECG et les facteurs qui stimulent sa croissance. La croissance du marché est principalement attribuée à des facteurs tels que l’augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires et l’augmentation de la population gériatrique. Cependant, le coût élevé et les inconvénients des appareils de télémétrie ECG freinent la croissance du marché.

L’appareil ECG surveille et enregistre l’activité électrique du cœur. L’ECG capte les impulsions électriques générées par la polarisation et la dépolarisation du tissu cardiaque et les traduit en une forme d’onde. Cela aide le médecin ou le cardiologue à diagnostiquer les anomalies cardiaques et à mesurer la taille et la position des cavités.

Certains des principaux acteurs du marché sont :

Cardiac Science Corporation, CompuMed Inc., GE Healthcare Inc., Medtronic Inc., Mindray Medical International Ltd., Nihon Kohden Corporation, Philips Healthcare, ScottCare Corporation, Dragger et Welch Allyn Inc. sont parmi les principales sociétés opérant dans la télémétrie ECG marché des appareils.

Le rapport segmente le marché des appareils de télémétrie ECG comme suit :

Par produit

• Appareils ECG au repos

• Appareils ECG d’effort

• Les autres

Par utilisateur final

• Soin à domicile

• Hôpitaux

Le monde a connu des développements notables dans le domaine de la santé mobile (mHealth) au cours de la dernière décennie, qui offre aux médecins et aux patients de nouvelles approches pour gérer de nombreuses maladies, notamment les arythmies auriculaires, les arythmies ventriculaires, la fibrillation ventriculaire et auriculaire. La prévalence croissante de l’arythmie et d’autres maladies cardiovasculaires (MCV) déclenche le besoin de méthodes de diagnostic améliorées. Les systèmes de télémétrie ECG sont les instruments les plus efficaces utilisés pour détecter les arythmies.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des appareils de télémétrie ECG à partir d’une évaluation plus approfondie de la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des appareils de télémétrie ECG dans ces régions.

De plus, le rapport comprend l’estimation et l’analyse du marché des appareils de télémétrie ECG aux niveaux mondial et régional. L’étude fournit des données historiques ainsi que les caractéristiques des tendances et les prévisions futures de la croissance du marché. En outre, le rapport englobe les moteurs et les contraintes de la croissance du marché des appareils de télémétrie ECG ainsi que son impact sur le développement global du marché. En outre, le rapport fournit une analyse des avenues accessibles sur le marché au niveau mondial.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des appareils de télémétrie ECG en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2021 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions. Le marché des appareils de télémétrie ECG par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur le marché des appareils de télémétrie ECG:

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Le Moyen-Orient et l’Afrique

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché des appareils de télémétrie ECG:

• Économisez et réduisez le temps nécessaire à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial des appareils de télémétrie ECG.

• Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

• Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial des appareils de télémétrie ECG, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

• Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

• Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

• Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution.

