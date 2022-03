Le marché des appareils de surveillance des patients est en plein essor dans le monde 2022-2029 | Principaux acteurs clés – GE, J&J, BioTelemetry, Roche

Aperçu du marché mondial des appareils / systèmes / équipements de surveillance des patients:

Le rapport d’étude de marché agit comme une colonne vertébrale pour la croissance de toute entreprise, qu’elle soit de petite ou de grande taille. Des outils et des techniques inégalés et bien établis tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été utilisés dans l’ensemble du rapport sur le marché Dispositif / système / équipement de surveillance des patients à des fins de prévision, d’analyse et d’estimation. Une analyse concurrentielle a été effectuée dans le document de marché pour les principaux acteurs du marché, ce qui aide les entreprises à prendre de meilleures mesures pour améliorer leur produit et leurs ventes. Les informations et l’analyse du marché couvertes dans le rapport d’étude de marché crédible sur le marché des dispositifs / systèmes / équipements de surveillance des patients sont basées sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent croire avec assurance.

Un rapport international sur le marché des appareils / systèmes / équipements de surveillance des patients présente au secteur de la santé de nombreuses informations et solutions commerciales qui aideront à garder une longueur d’avance sur la concurrence. Pour fournir les meilleurs résultats, ce rapport d’étude de marché a été produit en utilisant des approches intégrées et les dernières technologies. Lors de la génération d’un rapport d’étude de marché sur les appareils / systèmes / équipements de surveillance des patients, la satisfaction du client est toujours la priorité absolue, ce qui incite les clients à se fier en toute confiance. De telles informations sur le marché peuvent être obtenues avec le rapport d’étude de marché complet qui prend en compte tous les aspects du marché actuel et futur.

Le marché mondial des dispositifs/systèmes/équipements de surveillance des patients devrait atteindre 5,40 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le dispositif de surveillance des patients est un type de dispositif médical utilisé pour surveiller les patients lors d’interventions chirurgicales mineures et majeures afin d’éliminer les complications. Ces dispositifs aident à surveiller le patient à distance et à conserver le dossier des patients.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des appareils / systèmes / équipements de surveillance des patients sont l’avancement de la technologie sans fil dans les équipements de surveillance, l’adoption croissante du système de surveillance des équipements, la diminution du coût des composants IoT qui offrent un équipement rentable. surveillance.

Le marché mondial des appareils / systèmes / équipements de surveillance des patients est segmenté en fonction du produit, du type, du processus, du type de déploiement, de l’utilisation finale et de la région.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en appareils de surveillance hémodynamique , neuromonitoring, cardiaque, fœtal et néonatal, respiratoire, multiparamètre, patient à distance, poids, température et débit urinaire.

Sur la base du type, le marché des appareils/systèmes/équipements de surveillance des patients est segmenté en vibration, thermique, courant moteur, alarme, GPS.

Sur la base de Process, le marché est segmenté en ligne et portable.

Sur la base du type de déploiement, le marché est segmenté en sur site et en cloud.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des dispositifs/systèmes/équipements de surveillance des patients est segmenté en hôpitaux et cliniques, à domicile et en centres chirurgicaux ambulatoires.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché en raison de la part de marché importante des États-Unis sur le marché des appareils / systèmes / équipements de surveillance des patients en raison de la réglementation gouvernementale de plus en plus stricte et de la sensibilisation croissante aux produits de qualité, tandis que la région APAC devrait se développer. au taux de croissance le plus élevé de la période de prévision 2020 à 2029 en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de l’augmentation du pouvoir d’achat des pays peuplés tels que la Chine et le Japon.

Objectifs du marché mondial des dispositifs / systèmes / équipements de surveillance des patients:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Dispositif / système / équipement de surveillance des patients

2 Analyser et prévoir la taille du marché des dispositifs / systèmes / équipements de surveillance des patients, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des dispositifs / systèmes / équipements de surveillance des patients pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des appareils / systèmes / équipements de surveillance des patients en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché des dispositifs / systèmes / équipements de surveillance des patients

Les principaux fabricants clés sont : BioTelemetry, Inc., Onduo LLC., Medtronic, Compumedics Limited, NIHON KOHDEN CORPORATION., Natus Medical Incorporated., GENERAL ELECTRIC, Koninklijke Philips NV, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Siemens Healthcare Private Limited, OMRON Corporation, Johnson & Johnson Services, Inc., Care Innovations, LLC., Smiths Group plc, Drägerwerk AG & Co. KGaA,, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD, PRÜFTECHNIK Dieter Busch GmbH et Analog Devices, Inc. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de Dispositif/Système/Équipement de surveillance des patients dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévision), couvrant : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des dispositifs/systèmes/équipements de surveillance des patients : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des dispositifs / systèmes / équipements de surveillance des patients par régions

5 Analyse du marché mondial des dispositifs / systèmes / équipements de surveillance des patients par type

6 Analyse du marché mondial des dispositifs / systèmes / équipements de surveillance des patients par applications

7 Analyse du marché mondial des dispositifs / systèmes / équipements de surveillance des patients par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des dispositifs / systèmes / équipements de surveillance des patients

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des dispositifs / systèmes / équipements de surveillance des patients 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

