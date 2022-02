Le marché des appareils de surveillance de la santé numérique en Amérique du Nord analysé avec les tendances et les opportunités d’ici 2029

Les clients étant la base de toute entreprise, il est essentiel de les comprendre ainsi que leur relation avec les produits et services pour que l’entreprise réussisse. C’est là que l’étude de marché des dispositifs de surveillance de la santé numérique en Amérique du Nord entre en jeu. Ce rapport d’activité aide à analyser les données pour aider à comprendre quels produits et services sont en demande et comment être compétitif. Cela aide également à identifier de nouvelles opportunités et idées pour la croissance de l’entreprise. Plus important encore, le rapport d’étude de marché sur les dispositifs de surveillance de la santé numérique en Amérique du Nord aide à comprendre trois choses : l’industrie, la concurrence et le marché cible. Ce rapport de marché contient une introduction précise qui fournit des informations de base, le public cible et les objectifs. Il contient également une recherche qualitative décrivant les participants à la recherche et pourquoi ils sont pertinents pour l’entreprise. Un résumé des données de marché utilisées pour tirer les conclusions et les méthodes de recherche choisies est également inclus dans le rapport d’activité Appareils de surveillance de la santé numérique en Amérique du Nord.

Data Bridge Market Research analyserer, at det nordamerikanske marked for digitale sundhedsovervågningsenheder vokser med CAGR på 16,4% i prognoseperioden 2021-2028.

Topproducenter af Nordamerikas marked for digitale sundhedsovervågningsenheder:

BioTelemetri

et Philips-selskab

Siemens Healthcare GmbH

Allscripts Healthcare, LLC

Medtronic

Agfa-Gevaert Group

iHealth Labs Inc

OMRON Corporation

Boston Scientific Corporation

BIOTRONIK SE & Co. KG

Honeywell International Inc

Epic Systems Corporation

McKesson Corporation

Koninklijke Philips N.V.

Abbott

IBM

GENERELT ELEKTRISK

Cerner Corporation

Cisco Systems, Inc

Qualcomm Technologies Inc

Nordamerika Digital Health Monitoring Devices Markedssegmentanalyse:

Efter produkt (enheder, software, tjenester)

Efter type (Wireless Health, mHealth, Telehealth, EPJ/EMR, andre)

Efter slutbruger (hospital, hjemmeplejeindstillinger, klinikker, ambulante kirurgiske centre, andre)

Nordamerika Digital Health Monitoring Devices-rapport giver vigtig information, som hjælper med at identificere og analysere markedets behov, markedsstørrelsen og konkurrencen med hensyn til industrien. Desuden kombinerer denne markedsundersøgelsesrapport altomfattende industrianalyse med præcise estimater og prognoser for at levere komplette forskningsløsninger med maksimal industriklarhed til strategisk beslutningstagning. Nordamerika Digital Health Monitoring Devices-markedsrapport vil helt sikkert hjælpe med at øge salget med nytænkning, nye færdigheder og innovative programmer og værktøjer. Rapporten tjener virkelig til at være en gennemprøvet løsning for virksomheder til at opnå en konkurrencefordel. Derfor, for at skille sig ud fra mængden, skal virksomheder vedtage markedsrapporter som North America Digital Health Monitoring Devices i nutidens hurtige forretningsmiljø. En datatrianguleringsmetode anvendes i den store markedsanalyserapport for Nordamerika Digital Health Monitoring Devices, som involverer datamining, analyse af indvirkningen af ​​datavariable på markedet og primær validering. Derudover er North America Digital Health Monitoring Devices-rapporten blevet struktureret ved at huske på alle de vigtigste aspekter af markedsundersøgelsen, der sætter markedslandskabet i fokus.

Indholdsfortegnelse

Nordamerika Digital Health Monitoring Devices Markedsudsigter efter større virksomhed, regioner, type, applikation og segmentprognose, 2021 -2028

Markedsoversigt

Konkurrenceanalyse af spillere

Firmaprofiler (Topspillere).

Nordamerika Digital Health Monitoring Devices Markedsstørrelse efter type og applikation

Regional markedsstatus og udsigter

Nordamerika Digital Health Monitoring Devices Markedsstatus og Outlook

Markedsprognose efter region, type og applikation

Markedsdynamik

Analyse af markedseffektfaktorer

Forskningsfund/konklusion

bilag

Overvågningsenheder markedsandelsanalyse:

De største aktører, der er omfattet af markedsrapporten for digitalt sundhedsovervågningsudstyr i Nordamerika, er BioTelemetry, et Philips-selskab, Siemens Healthcare GmbH, Allscripts Healthcare, LLC, Medtronic, Agfa-Gevaert Group., iHealth Labs Inc., OMRON Corporation, Boston Scientific Corporation, BIOTRONIK SE & Co. KG, Honeywell International Inc., Epic Systems Corporation, McKesson Corporation, Koninklijke Philips NV, Abbott, IBM, GENERAL ELECTRIC, Cerner Corporation, Cisco Systems, Inc., Qualcomm Technologies, Inc., blandt andre. DBMR-analytikere forstår konkurrencemæssige styrker og giver konkurrenceanalyse for hver konkurrent separat.

