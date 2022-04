Le marché des appareils de surveillance de la santé numérique connaîtra une croissance massive des témoins oculaires d’ici 2028 | Part de l’industrie, tendances, dernière innovation par GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips NV, Analogic Corporation

La prévalence croissante des troubles neurologiques, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, le taux croissant de grossesses et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs. attribuable à la croissance du marché des dispositifs numériques de surveillance de la santé.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils de surveillance de la santé numérique affichera un TCAC d’environ 18,37 % pour la période de prévision 2021-2028. La prévalence croissante des troubles neurologiques, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, le taux croissant de grossesses et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs. attribuable à la croissance du marché des dispositifs numériques de surveillance de la santé.

Le marché des appareils de surveillance de la santé numérique devrait croître de 7,16% avec des facteurs tels que la pénurie de professionnels qualifiés et formés et des politiques d’approbation strictes qui entravent la croissance du marché.

Le rapport d’étude de marché sur les appareils de surveillance de la santé numérique est un aperçu historique et une étude approfondie du marché actuel et futur de l’industrie des appareils de surveillance de la santé numérique. Le rapport représente un aperçu de base de la taille, de la part et du segment des concurrents du marché des appareils de surveillance de la santé numérique avec une introduction de base des fabricants, des régions géographiques, des types de produits et des applications. Ce rapport donne un aperçu historique des tendances du marché des dispositifs de surveillance de la santé numérique, de la croissance, des revenus, de la capacité, de la structure des coûts et de l’analyse des principaux moteurs. L’étude du rapport sur le marché des appareils de surveillance de la santé numérique offre une couverture complète du marché sur différents segments de marché, une analyse approfondie au niveau du pays et un examen des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités. Aussi,

Le marché des appareils de surveillance de la santé numérique a montré un taux d’adoption et des préférences importants de la région nord-américaine avec des pays tels que les États-Unis et le Canada. Cela est dû à l’utilisation croissante d’instruments de radiodiagnostic et aux progrès technologiques dans la détection, la surveillance et la sécurité des rayonnements.

Scénario de marché des appareils de surveillance de la santé numérique

D’après le nom lui-même, il est clair que les dispositifs numériques de surveillance de la santé sont les dispositifs médicaux utilisés pour surveiller la santé des patients souffrant de l’une ou l’autre maladie. Les dispositifs numériques de surveillance de la santé utilisent un logiciel médical facilement accessible par les prestataires de soins de santé pour les données de santé générées par le patient (PGHD).

La recrudescence de la prévalence des maladies chroniques à long terme est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’augmentation de la population gériatrique, associée aux innovations croissantes et aux progrès des technologies pour les dispositifs de surveillance, est un autre déterminant de la croissance du marché. La demande croissante de services de surveillance à distance des patients, la demande croissante de télésanté et de télésoins et l’augmentation du tourisme médical sont d’autres facteurs importants qui généreront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des appareils de surveillance de la santé numérique est:

Groupe Medtronic

Agfa-Gevaert.

iHealth Labs Inc.

OMRON Corporation

Boston Scientific Corporation

BioTelemetry, Inc.

Honeywell International Inc.

Epic Systems Corporation

Siemens Healthineers AG

Allscripts

Segmentation clé :

Par produit (produits de surveillance du glucose, produits de test des maladies infectieuses, produits de surveillance de la coagulation, produits de surveillance cardiométabolique, produits de test d’hématologie, produits de test d’analyse d’urine, produits de test du cholestérol, produits de test des drogues abusives, produits de test des marqueurs tumoraux/cancer, grossesse et fertilité produits de test, produits de test d’occultisme fécal et autres produits POC)

Par utilisation finale (laboratoires cliniques et établissements de soins ambulatoires et de soins ambulatoires, hôpitaux/centres de soins intensifs, établissements de soins à domicile et autres utilisateurs finaux)

Par plateforme (essais à flux latéral, immunoessais, diagnostics moléculaires, bandelettes réactives et microfluidique)

Le rapport sur le marché des appareils de surveillance de la santé numérique offre un aperçu complet des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Le rapport de marché fournit également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. Ainsi, un rapport complet est une excellente source d’analyse de marché approfondie pour prospérer dans cet environnement concurrentiel. Les moteurs et les contraintes du marché ont également été décrits à l’aide de l’exploration de données de compte, de l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et de la validation primaire. Des capacités talentueuses et des ressources brillantes dans les domaines de la recherche, de la collecte de données, du développement, du conseil, de l’évaluation, de la conformité et des services réglementaires travaillent ensemble pour formuler le rapport d’étude de marché de premier ordre.

Étendue du marché mondial des dispositifs de surveillance de la santé numérique et taille du marché

Le marché des dispositifs numériques de surveillance de la santé est segmenté en fonction du produit, du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des appareils de surveillance numérique de la santé est segmenté en appareils, logiciels et services. Le segment des appareils est sous-segmenté en appareils de surveillance des signes vitaux, appareils de surveillance du glucose, appareils de surveillance du sommeil, appareils de surveillance fœtale et obstétricaux et appareils de surveillance neurologique. Le segment des logiciels est sous-segmenté en applications de soins de santé, applications de maladies chroniques, applications de santé personnelle et autres. Le segment des services est sous-segmenté en surveillance à distance, services de conseil et autres.

Sur la base du type, le marché des dispositifs numériques de surveillance de la santé est segmenté en télésanté, EHR / EMR, m-Health, santé sans fil et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs numériques de surveillance de la santé est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, établissements de soins à domicile et autres.

Portée du Rapport sur le marché Dispositifs de surveillance de la santé numérique:

Ce rapport indique la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes. Le rapport sur le marché des appareils de surveillance de la santé numérique donne également un aperçu des revenus, des ventes, de la demande de produits et de l’offre de données, de l’analyse des coûts et de la croissance au cours de l’année de prévision. Ce rapport contient des analyses quantitatives exhaustives de l’industrie des appareils de surveillance de la santé numérique et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à augmenter la croissance et l’efficacité du marché des appareils de surveillance de la santé numérique.

Ce rapport couvre les données des fabricants, y compris : expédition, prix, revenus, bénéfice brut, dossier d’entretien, distribution commerciale, etc., ces données aident le consommateur à mieux connaître les concurrents. Ce rapport couvre également toutes les régions et tous les pays du monde, ce qui montre un état de développement régional, y compris la taille, le volume et la valeur du marché, ainsi que des données sur les prix.

En outre, le rapport couvre également les données de segment, y compris : le segment de type, le segment industriel, le segment de canal, etc. couvrent différentes tailles de marché de segment, à la fois en volume et en valeur. Couvrez également les informations des clients de différentes industries, ce qui est très important pour les fabricants.

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2010-2019 ; Année de référence – 2021 ; Période de prévision – 2021 à 2028

Segmentation de la diversification du marché des appareils de surveillance de la santé numérique par région et par pays (personnalisable):

Amérique du Nord (Canada, États-Unis & Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde & Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Plus d’informations sur la table des matières, les tableaux et les figures peuvent être fournies

Nombre de pages du rapport sur le marché des appareils de surveillance de la santé numérique: 350

Nombre de tables : 220

Nombre de figurines : 60

Étendue du marché des systèmes d’information de laboratoire (SIL)

Les systèmes d’information de laboratoire (LIS) sur la base des pays sont segmentés en États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché des systèmes d’information de laboratoire (LIS) sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en SIL autonome et SIL intégré. Le segment de type d’appareil du marché est divisé en LIS clinique et LIS anatomique. Le segment des composants est divisé en services et logiciels. Sur la base du mode de livraison, le marché est divisé en sur site, hébergé à distance et basé sur le cloud. Le segment des utilisateurs finaux est divisé en laboratoires de diagnostic clinique, hôpitaux, laboratoires d’anatomopathologie, banques de sang et laboratoires de diagnostic moléculaire.

Un système d’information de laboratoire (LIS) est un logiciel informatique spécialement conçu pour collecter, stocker et traiter des données à tous les niveaux des processus médicaux et de la recherche. Ceci est très bénéfique car cela aide le médecin à conserver ses dossiers de tests médicaux tels que la microbiologie, l’hématologie, l’immunologie et autres. Le LIS autonome et le LIS intégré sont deux des types courants de LIS. Ils sont largement utilisés par les laboratoires de diagnostic moléculaire, les laboratoires d’anatomopathologie, les laboratoires de diagnostic clinique et autres.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des dispositifs de surveillance de la santé numérique :

Le rapport est principalement segmenté en plusieurs régions clés, importation, exportation, revenus, part de marché et taux de croissance des appareils de surveillance de la santé numérique dans ces régions, de 2021 à 2028, couvrant:

Introduction : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et fournit les points saillants des principaux segments de marché et des acteurs couverts.

Résumé: Il couvre les tendances de l’industrie avec une forte spécialisation dans les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la part de marché par régions et la taille et la croissance du marché des appareils de surveillance de la santé numérique par régions.

Acteurs clés : Ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de fondation des entreprises et les zones desservies, la base de formulation et les revenus des acteurs clés.

Répartition par segment de marché : Cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application.

Marché mondial des dispositifs de surveillance de la santé numérique, par analyse géographique : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur l’idée de la taille du marché par produit et application, les acteurs clés et les prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués en fonction de leur marge de profit, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres détails de l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Épidémiologie de l’annexe de l’étude de recherche

: elle comprend des détails sur l’approche de la recherche et de la méthodologie, la méthodologie de la recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

