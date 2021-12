Le marché des appareils de surveillance de la santé numérique Analyse de la croissance, tendances à venir, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Ce rapport de recherche Le marché des appareils de surveillance de la santé numérique propose une analyse de divers éléments chargés de changer la scène du marché, d’augmenter les chances futures et l’assurance des acteurs moteurs qui peuvent influencer le marché à une échelle sectorielle. L’analyse du marché pour le marché mondial avec examen géographique à l’échelle mondiale et territoriale est également incluse dans ce rapport Le marché des appareils de surveillance de la santé numérique . Les profils d’entreprise des principaux concurrents ainsi que leurs activités stratégiques et leurs parts de marché, l’examen des variables macro et microéconomiques qui influencent le marché mondial selon l’analyse régionale sont également inclus dans ce rapport.

Ce rapport de recherche Le marché des appareils de surveillance de la santé numérique offre une vue d’ensemble du marché et l’exploration des éléments du marché, y compris les moteurs de développement, les limites, les difficultés et les opportunités potentielles pour le marché. Les données brutes recueillies auprès de plusieurs sources ont été traitées à l’aide de divers outils et techniques mathématiques et analytiques.

Le marché des appareils de surveillance de la santé numérique devrait enregistrer un TCAC sain de 17,6% au cours de la période de prévision 2019 à 2026. Le nouveau rapport sur le marché contient des données pour les années historiques 2017, l’année de base de calcul est 2018 et la période de prévision est de 2019 à 2026.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-digital-health-monitoring-devices-market&pm

Marché mondial des appareils de surveillance de la santé numérique, par produit (appareils, logiciels, services), type (santé sans fil, Mhealth, télésanté, EHR/EMR, autres), utilisateur final (hôpital, paramètres de soins à domicile, cliniques, centres chirurgicaux ambulatoires, autres), Géographie (Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

La santé numérique joue un rôle important dans l’amélioration des problèmes de santé dans le secteur de la santé moderne.

Les services de télésanté et de télésoins sont les services les plus utilisés dans le secteur des soins de santé numériques pour traiter les problèmes liés à la santé et cela se fait à l’aide de dispositifs d’alarme et de surveillance de la santé.

Il existe d’autres services de santé numérique tels que eHealth et mHealth. Mhealth utilise la technologie mobile qui permet d’améliorer les services de santé et de diagnostic en utilisant l’accès à l’information via le mobile. E Health analyse de grands ensembles de données disponibles dans les appareils de surveillance numérique pour prendre de meilleures décisions cliniques pour la gestion des services et la recherche médicale.

Points clés abordés dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des dispositifs de surveillance de la santé numérique jusqu’en 2026

La taille du marché

Marché de nouveaux volumes de ventes

Volumes des ventes de remplacement sur le marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes des procédures de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats du marché des soins de santé

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Marché des applications à venir

Étude sur les innovateurs du marché

Segmentation : Marché mondial des appareils de surveillance de la santé numérique

Le marché mondial des appareils de surveillance de la santé numérique est classé en trois segments qui sont le produit, le type et l’utilisateur final.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en appareils, logiciels et services. Le segment des appareils est sous-segmenté en appareils de surveillance des signes vitaux, appareils de surveillance de la glycémie, appareils de surveillance du sommeil, appareils de surveillance fœtale et obstétricale et appareils de neurosurveillance. Le segment des logiciels est sous-segmenté en applications de soins de santé, applications de maladies chroniques, applications de santé personnelle et autres. Le segment des services est sous-segmenté en surveillance à distance, services de conseil et autres. En 2018, le segment des appareils devrait dominer le marché mondial des appareils de surveillance de la santé numérique, avec une croissance au TCAC le plus élevé de 18,3 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En juin 2018, BioTelemetry, Inc. a lancé son glucomètre sans fil de nouvelle génération pour la gestion du diabète. Avec ce lancement, il y a une réalisation dans le portefeuille de produits de la société grâce à l’ajout de ce nouveau produit.

Sur la base du type, le marché est segmenté en télésanté, EHR/EMR, mHealth, santé sans fil et autres. En 2018, le segment de la santé sans fil devrait dominer le marché mondial des appareils de surveillance de la santé numérique, avec un TCAC de 17,1% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Cependant, le segment de la santé mobile se développe avec un TCAC le plus élevé de 18,5% au cours de la période de prévision. de 2019 à 2026. En octobre 2018, Philips a lancé l’application IntelliVue Guardian Software pour la surveillance des patients. Il s’agit d’une nouvelle application mobile approuvée par la FDA et le marquage CE. Cette application mobile s’appelle le logiciel IntelliVue Guardian. Avec ce lancement, la société a augmenté son portefeuille de produits et également une option de plus pour son client sur le marché des dispositifs de surveillance de la santé.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres chirurgicaux ambulatoires, établissements de soins à domicile et autres. En 2018, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché mondial des appareils de surveillance de la santé numérique, avec un TCAC de 17,8% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Cependant, le segment des établissements de soins à domicile est en croissance avec un TCAC le plus élevé de 18,2% au cours de la période de prévision. de 2019 à 2026. En avril 2016, Omron Healthcare Co. Ltd. a développé un Beat continu et non invasif. Il fonctionne en utilisant la technologie de surveillance de la pression artérielle Beat. La technologie possède un capteur de pression exclusif qui permet de mesurer la pression artérielle pour chaque battement cardiaque en fixant le moniteur au poignet. Avec ce développement, la société a augmenté son portefeuille de produits.



Saisissez votre rapport avec une réduction impressionnante de 30 % ! Cliquez ici s’il vous plait @

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-digital-health-monitoring-devices-market&pm

Analyse concurrentielle : marché mondial des appareils de surveillance de la santé numérique

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Medtronic, Agfa-Gevaert Group., iHealth Labs Inc., OMRON Corporation, Boston Scientific Corporation, BioTelemetry, Inc., BIOTRONIK SE & Co. KG, Honeywell International Inc., Epic Systems Corporation , Siemens Healthineers AG, Allscripts , McKesson Corporation, Koninklijke Philips NV, Abbott, IBM Corporation, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Cerner Corporation, Cisco Systems, Inc., Qualcomm Technologies, Inc. et entre autres.

Lancement de produit :

En octobre 2018, Philips a lancé l’application IntelliVue Guardian Software pour la surveillance des patients. Il s’agit d’une nouvelle application mobile approuvée par la FDA et le marquage CE. Cette application mobile s’appelle le logiciel IntelliVue Guardian. Avec ce lancement, la société a augmenté son portefeuille de produits et également une option de plus pour son client sur le marché des dispositifs de surveillance de la santé.

En juin 2018, BioTelemetry, Inc. a lancé son glucomètre sans fil de nouvelle génération pour la gestion du diabète. Avec ce lancement, il y a une réalisation dans le portefeuille de produits de la société grâce à l’ajout de ce nouveau produit.

En mars 2018, Allscripts Healthcare Solutions a lancé le nouveau dossier de santé électronique (DSE), Avenel. Il est axé sur le mobile et basé sur le cloud, dispose d’une fonction d’enregistrement des patients et utilise l’apprentissage automatique pour réduire le temps consacré à la documentation clinique. Il est conçu pour fonctionner comme une application au lieu d’un logiciel traditionnel. Avec ce lancement, un autre produit a été ajouté au portefeuille de produits de l’entreprise.

En raison de la recrudescence de la prévalence, l’inspection 24 heures sur 24 des patients et la surveillance de la santé du marché des dispositifs de surveillance de la santé numérique des patients devraient croître de 17,6% par an au cours de la période 2019 à 2026. L’avancement du secteur de la santé comme les cliniques, les hôpitaux, les centres de diagnostic définissent le taux de réussite de ce marché dans le délai prévu à travers le monde.

La surveillance de la santé n’est pas limitée ou limitée à la maladie uniquement, la familiarité d’être en bonne santé et en forme et de garder sa trace grâce à l’utilisation d’équipements de santé numériques devrait également induire la croissance à grande échelle en faveur du marché des appareils de surveillance de la santé numérique ce fait inconscient seront mis en lumière dans les paragraphes précédents.

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-digital-health-monitoring-devices-market&pm

Scénario de marché des dispositifs de surveillance de la santé numérique

Selon Data Bridge Market Research, le marché des dispositifs de surveillance de la santé numérique est en plein essor avec l’augmentation des dépenses en équipements de contrôle de la santé personnelle pour mener un mode de vie sain et en forme, cette prise de conscience mondiale de la population brute alimentera la précieuse croissance du marché. En plus de cet accroissement, le problème gériatrique croissant agira comme une force latente pour son développement. Principalement, l’innovation incessante et les progrès technologiques qui se produisent dans le secteur de la surveillance des soins de santé catapulteront le graphique vertical vers le succès et la croissance.

L’inspection de tous les temps requise dans les essais cliniques a fait germer une énorme demande dans la croissance commerciale du marché des dispositifs de surveillance de la santé numérique. Certaines des contraintes entraveront la croissance du marché, telles que l’absence de compensation et le montant forfaitaire pour rembourser les coûts. Cet inconvénient devrait ralentir la croissance du marché dans le délai prévu.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché des dispositifs de surveillance de la santé numérique ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance en Amérique du Nord en raison de sa solide infrastructure de soins de santé et de la population vieillissante croissante. L’Asie-Pacifique est une autre région importante pour empocher des revenus généreux en raison de la prévalence croissante des troubles de santé chroniques.

Développement et acquisition du marché des dispositifs de surveillance de la santé numérique en 2019

En mai 2019, une acquisition potentielle a été comptabilisée pour l’avancement des appareils de surveillance de la santé numérique entre Apple Co. et Tueo Health. Tueo Health est une entreprise en démarrage offrant ses services dans le secteur de la garde parentale pour les enfants et leurs symptômes asthmatiques et respiratoires. La fusion stimulera la croissance de l’entreprise et améliorera les fonctionnalités de la montre intelligente d’Apple en ajoutant un nouveau portefeuille de surveillance de la santé.

Taille du marché des dispositifs de surveillance de la santé numérique

Le marché des dispositifs de surveillance numérique de la santé est segmenté sur la base des pays en États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Toutes les analyses par pays du marché des dispositifs de surveillance de la santé numérique sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en appareils, logiciels et services. Sur la base du type de marché, il est segmenté en santé sans fil, msanté, télésanté, DSE/DME, autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est fragmenté en hôpitaux, établissements de soins à domicile, cliniques, centres chirurgicaux ambulatoires, etc.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance aujourd’hui !

Data Bridge s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et à promouvoir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com