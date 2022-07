Le marché des appareils de soins personnels devrait être résilient entre 2022 et 2030

L’utilisation d’appareils de soins personnels devient un besoin pour les clients, qui utilisent constamment des produits de soins personnels pour un toilettage individuel rapide. Un appareil de soins personnels comprend de manière significative un sèche-cheveux, une tondeuse, un fer à lisser, un rasoir, un épilateur ainsi qu’un coiffeur. Attribuable aux avantages, par exemple, une affectivité préférable à la procédure conventionnelle et efficace, la demande d’appareils de soins personnels augmente progressivement.

Les acheteurs d’appareils de soins personnels sont particulièrement attentifs à la qualité et à la marque. De plus, les acheteurs urbains sont de plus en plus soucieux du style, ce qui est considéré comme alimentant le développement perpétuel du marché des appareils de soins personnels. Compte tenu des avantages des appareils de soins personnels par rapport aux économies en développement et à l’urbanisation croissante, on considère qu’ils stimulent le marché des appareils de soins personnels. De plus, l’expansion du segment du commerce électronique est nécessaire pour contribuer fondamentalement au développement du marché des appareils de soins personnels.

D’autre part, le coût élevé ainsi que la durabilité de quelques produits limitent le développement du marché des appareils de soins personnels. Néanmoins, il existe une énorme perspective sur le marché de l’Asie-Pacifique, le marché est relativement inconnu et quelques acteurs ont commencé à représenter le marché global des appareils de soins personnels. Ceci est attribué à l’amélioration des produits frais en gardant à l’esprit l’objectif final de gagner du terrain dans l’ensemble de l’industrie sur le marché des appareils de soins personnels.

Il est estimé que l’expansion du taux d’emploi des femmes, le développement rapide de la population et l’augmentation du revenu disponible sont les principaux moteurs. Les personnes, en particulier pour les femmes, aiment acheter des produits cosmétiques de premier ordre, ce qui peut coûter très cher. Dans ce sens, l’inclination des femmes et la sensibilisation à l’exécution du produit sont également des moteurs principaux. Indépendamment de l’existence de divers moteurs, l’expansion du marché est réduite par de réelles difficultés. Les coûts de production et de commercialisation élevés, les innovations rapides dans les cosmétiques et les produits plus sûrs, la simple accessibilité des produits contrefaits ainsi que l’immense concurrence qui règne entre les fournisseurs pour diverses classifications de produits sont quelques défis critiques qui entravent le développement du marché.

Récemment, le marché a connu d’énormes investissements pour les produits de grandes entreprises qui ont une énorme préférence pour les clients. Dans lequel les produits de soins à domicile sont extrêmement puissants en raison de la forte demande d’appareils tonifiants, anti-âge et autres. De plus, l’attrait du marché est plus élevé en Amérique du Nord, en Europe occidentale et au Japon. Il est considéré qu’il existe un potentiel substantiel pour faire prospérer le marché Asie-Pacifique hors Japon pour les appareils de soins personnels

La plupart des acteurs du marché sur ce marché s’impliquent dans diverses stratégies de marketing pour gagner leurs parts de marché. Quelques-uns des acteurs du marché se concentrent sur le lancement de nouveaux produits, florissant leur existence géographique en plus des fusions et acquisitions. En juillet 2014, le fabricant d’électronique grand public Philips en Inde prévoyait de s’infiltrer plus profondément dans les petites villes pour alimenter son expansion en introduisant de nouveaux produits répondant aux besoins de ces marchés. La société d’appareils de soins personnels a lancé divers produits entièrement destinés aux villes de niveau I et II, autrement dit des villes où l’électricité est sans cesse un problème. L’entreprise s’est principalement concentrée sur ces villes plutôt que sur les métros. La société a considéré des produits dans la fourchette de prix de Rs 1 000 pour ces marchés et en général,

Parmi les principaux acteurs du marché des appareils de soins personnels figurent Helen of Troy LP, Panasonic Corporation, Royal Philips Electronics NV, Colgate-Palmolive Company, Lion Corp, HoMedics Inc, Conair Corp, Remington Products Company, Braun GmbH, Johnson & Johnson, Norelco Consumer Products Company, Procter & Gamble, GABA GmbH et autres