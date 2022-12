Le marché des appareils de physiothérapie devrait atteindre une évaluation de 2911,59 millions USD d’ici 2028, rapport sur la taille, la part, la demande, la croissance future et les perspectives concurrentielles

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le marché des appareils de physiothérapie devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,45% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2911,59 millions USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des appareils de physiothérapie fournit une analyse et des informations concernant le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. Les progrès rapides du secteur de la santé à l’échelle mondiale accélèrent la croissance du marché des appareils de physiothérapie.

Aperçu du marché:

La physiothérapie fait référence à une thérapie physique qui utilise le mouvement et la force mécanique pour le traitement. La thérapie comprend de nombreuses procédures avec des modalités physiques et des exercices thérapeutiques. Ces procédures sont utilisées pour l’amélioration, la préservation et la restauration de la fonction physique altérée par des blessures, des incapacités et des maladies.

L’augmentation des cas d’accidents de la route et de blessures à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des appareils de physiothérapie. Les habitudes alimentaires malsaines et le mode de vie trépidant provoquant des douleurs dans les nerfs, les muscles, les ligaments, le cou et le dos, et l’utilisation de la technique pour traiter des conditions telles que les blessures, les troubles articulaires, l’ arthrite et les blessures plutôt que par les médicaments ou la chirurgie accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de la préférence pour la physiothérapie car elle est non invasive, utilise la force mécanique et le mouvement pour le traitement, et les programmes de thérapie à très faible risque et assistés par ordinateur pour les patients souffrant d’AVC et d’autres maladies cardiovasculaires (MCV) influencer davantage le marché. De plus, l’augmentation de la population vieillissante, la prévalence des accidents vasculaires cérébraux et de la maladie de Parkinson, l’augmentation de l’espérance de vie et l’amélioration des infrastructures de soins de santé ont un effet positif sur le marché des appareils de physiothérapie. En outre, les avancées technologiques offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Les rapports sur le marché des appareils de physiothérapie fournissent des informations sur les pointeurs suivants:

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des appareils de physiothérapie

Développement de produits/innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché des appareils de physiothérapie

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché et des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché

Développement du marché des appareils de physiothérapie : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques

Portée du marché mondial des appareils de physiothérapie et taille du marché

Le marché des appareils de physiothérapie est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des appareils de physiothérapie est segmenté en appareil d’électrothérapie, appareil à ultrasons, appareil de thérapie par l’exercice, appareil de cryothérapie, appareil de thérapie combinée, appareil de thérapie par mouvement passif continu, appareil de thérapie par ondes de choc, appareil de thérapie au laser, appareil de thérapie par traction, magnétique et appareil de pressothérapie et autre appareil de physiothérapie.

Sur la base de l’application, le marché des appareils de physiothérapie est segmenté en applications musculo-squelettiques, applications neurologiques, applications cardiovasculaires et pulmonaires, applications pédiatriques, applications gynécologiques et autres applications.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de physiothérapie est segmenté en centres de physiothérapie et de réadaptation, hôpitaux, soins à domicile , cabinets médicaux et autres utilisateurs finaux.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des appareils de physiothérapie sont HMS, Dynatronics Corporation, DJO, LLC, EMS Physio Ltd, Physical Therapy Products, BTL., Patterson Dental Supply, Inc., Whitehall Manufacturing, Morris Group International, Body Sport, A. Algeo Limited, Danaher, 3M, International Electro Medical Co., Radiance Medical Systems, Accord Medical Products et Life Care Systems, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Principaux points saillants du rapport sur le marché des appareils de physiothérapie :

Découvrez la couverture complète DBMR dans le domaine de la santé :

