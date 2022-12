Le marché des appareils de dialyse rénale atteindra 1 564,67 milliards USD à un TCAC de 6,24 % d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur les équipements de dialyse rénale fournit des données sur le marché telles que les tendances, le comportement des consommateurs et une analyse de la concurrence d’une manière qui permet aux entreprises d’identifier les opportunités de marché. Avant de commencer à créer un rapport, le but de l’étude de marché est déjà très clair. Une étude de marché approfondie est effectuée pour analyser avec précision la dynamique du marché contenue dans le rapport. Toutes les sections de cet excellent rapport sur le marché des appareils de dialyse rénale sont bien décrites, y compris la page de titre, la table des matières, l’introduction, le contexte et la méthodologie, le résumé, les résultats, la conclusion et l’annexe.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des équipements de dialyse rénale croîtra à un TCAC de 6,24 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 1 564,67 milliards USD d’ici 2029.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des équipements de dialyse rénale sont : NIPRO Asahi Kasei Medical Co., Ltd Teleflex Incorporated Nikkiso Co., Ltd Diaverum Fresenius Medical Care MEDIVATORS Inc Hemoclean Co., Ltd DaVita Inc Medtronic TERUMO INDIA PVT LTD



Analyse et informations clés du marché :

La dialyse rénale est un traitement de l’insuffisance rénale/rénale qui filtre et purifie le sang à l’aide d’une machine qui maintient la circulation chimique du sang tout en éliminant les déchets, les impuretés indésirables et l’excès de liquide du sang, du sang et de l’électrolyte. La dialyse est une méthode pour éliminer l’excès de liquide et les substances nocives du sang en cas de fonction rénale réduite.

La croissance démographique attendue et l’augmentation du nombre de centres de dialyse sont les principaux facteurs influençant la croissance du marché des équipements de dialyse rénale. En outre, une sensibilisation accrue aux maladies et aux types de traitements, une prévalence croissante des maladies rénales et des scénarios de remboursement favorables sont les principaux moteurs de la croissance du marché des appareils de dialyse rénale. D’autres facteurs importants tels que les progrès technologiques pour améliorer les services de santé et l’augmentation du financement public limiteront le taux de croissance du marché.

De plus, les dépenses de R&D sur de nouveaux produits de dialyse et la demande croissante de dialyse péritonéale offriront des opportunités favorables à la croissance du marché des appareils de dialyse rénale.

Étendue du marché mondial des équipements de dialyse rénale et taille du marché

Le marché des équipements de dialyse rénale est segmenté sur la base de l’analyse des segments de produits, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments en sous-croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base de l’analyse des segments de produits, le marché est segmenté en solutions de dialyse péritonéale, appareils d’hémodialyse, accessoires de dialyse et appareils de thérapie de remplacement rénal continu (CRRT). Le segment des solutions de dialyse péritonéale est segmenté en machines de dialyse péritonéale, concentrateurs et solutions, et cathéters et tubulures. Le segment des machines d’hémodialyse est en outre segmenté en machines d’hémodialyse, dialyseurs, systèmes sanguins, cathéters, concentrateurs et solutions.

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de dialyse rénale est segmenté en appels d’offres directs et au détail.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des équipements de dialyse rénale est segmenté en hôpitaux, maisons, cliniques et centres de dialyse.

Marché des équipements de dialyse rénale, par région:

Comme mentionné ci-dessus, le marché mondial des équipements de dialyse rénale est analysé avec des informations et des tendances sur la taille du marché par pays et par produit.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils de dialyse rénale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Reste de l’Asie (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA ) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des appareils de dialyse rénale en raison de l’augmentation des cas de troubles du rythme cardiaque, de politiques de remboursement adaptées aux patients, d’une forte demande de traitements avancés et d’une infrastructure de soins de santé bien développée dans la région. La région Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’incidence élevée des maladies cardiovasculaires, de l’adoption croissante d’appareils numériques avancés, d’une population nombreuse et du lancement de nouveaux produits innovants.

