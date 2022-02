Le marché des appareils de cuisine intelligents devrait croître à un TCAC de 17,4 % pour atteindre 47 071,2 millions de dollars américains de 2021 à 2028

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des appareils de cuisine intelligents jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par produit, utilisateur final, connectivité et géographie», le marché était évalué à 13 786,0 millions de dollars américains en 2020 et est projeté atteindre 47 071,2 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 17,4 % de 2020 à 2028.

Ces dernières années, plusieurs pays développés d’Amérique du Nord et d’Europe ont connu une croissance de l’adoption d’appareils de cuisine intelligents, qui est principalement attribuée à l’essor significatif de l’Internet des objets (IoT). La disponibilité d’une meilleure infrastructure Internet dans les régions mentionnées ci-dessus a permis aux utilisateurs finaux de se procurer des appareils de cuisine intelligents. De même, l’Asie-Pacifique connaît également une croissance fulgurante de la pénétration d’Internet en raison des progrès de l’infrastructure Internet.

Paysage concurrentiel : Marché des appareils de cuisine intelligents : Electrolux AB ; BSH Hausgeräte GmbH ; appareils électroménagers GE ; LG Electronics ; Koninklijke Philips N.V. ; Panasonic Corporation ; Samsung Electronics Co., Ltd ; Groupe Breville Limitée ; Whirlpool Corporation ; et Vita-Mix Corporation

Selon le rapport Internet annuel de Cisco, l’APAC devrait compter 3,1 milliards d’utilisateurs d’Internet (72 % de la population de l’APAC) et 13,5 milliards d’appareils/connexions en réseau d’ici 2023. De plus, les appareils/connexions en réseau seront câblés ou connectés via Wi-Fi par 2030. Comme les opérations de ces appareils de cuisine intelligents sont principalement basées sur l’infrastructure Internet, l’infrastructure Internet stimulante en Asie-Pacifique stimule l’adoption d’appareils de cuisine intelligents dans la région. Le Japon et la Corée du Sud comptent les internautes les plus importants et abritent plusieurs fabricants d’électronique, d’appareils électroménagers et de capteurs. De plus, les avantages des coûts opérationnels et de la réduction des risques soutiennent la croissance des appareils de cuisine intelligents dans plusieurs pays APAC.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des appareils de cuisine intelligents est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Appareils de cuisine intelligents est analysée et décrite dans le rapport.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des appareils de cuisine intelligents du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des appareils de cuisine intelligents dans ces régions.

Détails du chapitre du marché des appareils de cuisine intelligents:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des appareils de cuisine intelligents

Partie 04 : Dimensionnement du marché des appareils de cuisine intelligents

Partie 05 : Segmentation du marché des appareils de cuisine intelligents par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

