Le marché des appareils de cuisine intelligents atteindra 47 071,2 millions de dollars américains d’ici 2028 | CAGR 17,4 % : les partenaires Insight

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des appareils de cuisine intelligents jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par produit, utilisateur final, connectivité et géographie», le marché était évalué à 13 786,0 millions de dollars américains en 2020 et est projeté atteindre 47 071,2 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 17,4 % de 2020 à 2028.

Le marché des appareils de cuisine intelligents est segmenté en produit, utilisateur final, connectivité et géographie. Sur la base du produit, le marché des appareils de cuisine intelligents est segmenté en fours intelligents, réfrigérateurs intelligents, sous vide intelligents, presse-agrumes et mélangeurs intelligents, cuisinières et robots de cuisson intelligents, tables de cuisson intelligentes, fours et tables de cuisson intelligents et intégrés, et autres. Le segment des réfrigérateurs intelligents détenait la plus grande part de marché en 2020. Basé sur la connectivité, le marché des appareils de cuisine intelligents est divisé en Wi-Fi et Bluetooth. Le segment Wi-Fi détenait une plus grande part de marché en 2020. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de cuisine intelligents est divisé en résidentiel et commercial. En 2020, le segment résidentiel a dominé le marché mondial.

Marché mondial des appareils de cuisine intelligents : paysage concurrentiel : Electrolux AB ; BSH Hausgeräte GmbH ; appareils électroménagers GE ; LG Electronics ; Koninklijke Philips N.V. ; Panasonic Corporation ; Samsung Electronics Co., Ltd ; Groupe Breville Limitée ; Whirlpool Corporation ; et Vita-Mix Corporation

Selon le rapport Internet annuel de Cisco, l’APAC devrait compter 3,1 milliards d’utilisateurs d’Internet (72 % de la population de l’APAC) et 13,5 milliards d’appareils/connexions en réseau d’ici 2023. De plus, les appareils/connexions en réseau seront câblés ou connectés via Wi-Fi par 2030. Comme les opérations de ces appareils de cuisine intelligents sont principalement basées sur l’infrastructure Internet, l’infrastructure Internet stimulante en Asie-Pacifique stimule l’adoption d’appareils de cuisine intelligents dans la région. Le Japon et la Corée du Sud comptent les internautes les plus importants et abritent plusieurs fabricants d’électronique, d’appareils électroménagers et de capteurs. De plus, les avantages des coûts opérationnels et de la réduction des risques soutiennent la croissance des appareils de cuisine intelligents dans plusieurs pays APAC.

Selon l’Electronic Components Industry Association, le COVID-19 a causé des retards et des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, les lancements de produits, les événements et d’autres activités liées à l’industrie. Plusieurs fabricants d’électronique ont dû cesser temporairement leurs unités de fabrication en raison des mesures de confinement et de la disponibilité limitée des composants et des matières premières. En outre, les fabricants de divers produits électroniques et semi-conducteurs, y compris les appareils de cuisine intelligents, ont connu un retard dans les délais stipulés, ce qui a affecté négativement la chaîne d’approvisionnement du marché des appareils de cuisine intelligents en 2020. Cependant, la chaîne d’approvisionnement du marché des appareils de cuisine intelligents a commencé se stabiliser à la fin du quatrième trimestre de 2020, alors que l’économie a rouvert et que le marché a pris une dynamique positive à partir de 2021.

