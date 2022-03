Le marché des appareils de chromatographie en phase liquide devrait atteindre 5,12 milliards USD et croître à un TCAC de 3,90% au cours de la période de prévision 2022-2029

Marché mondial des appareils de chromatographie liquide rapport de recherche est une clé parfaite. Le rapport semble offrir un synopsis complet de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son impact sur l’industrie. Il fournit également des statistiques sur l’état actuel de l’industrie et agit donc comme une source importante de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. En outre, le rapport de marché couvre une évaluation approfondie des perspectives de croissance et des restrictions du marché.

Le marché mondial des appareils de chromatographie liquide était évalué à 3,77 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,12 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La «chromatographie liquide à haute performance» représente le plus grand segment technique du marché des appareils de chromatographie liquide au cours de la période de prévision, car elle permet des réponses reproductibles, une résolution plus élevée, une meilleure forme de pic et une vitesse d’analyse. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Portée du rapport :

Définition du marché mondial des appareils de chromatographie liquide

Le terme « chromatographie liquide » fait essentiellement référence à une technique chromatographique de séparation d’ions ou de molécules dissous dans un solvant. Cela implique la séparation de biomolécules en fonction de leur taille, de leur type et d’autres caractéristiques, et nécessite l’utilisation d’une phase stationnaire, d’une phase mobile et d’éluants pour compléter la technique de séparation. En raison des différentes vitesses auxquelles chaque ingrédient se déplace, l’approche est extrêmement utile pour séparer et détecter de nombreux constituants d’une combinaison. La chromatographie liquide simple consiste généralement en une colonne à fond fritté qui maintient essentiellement une phase immobile en équilibre avec un solvant, tandis que la chromatographie liquide complexe consiste en une colonne à fond fritté qui maintient une phase immobile en équilibre avec un solvant.

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par technique (Chromatographie liquide à haute performance (HPLC), Chromatographie liquide à ultra haute pression (UHPLC), Chromatographie liquide à basse pression (LPLC), Chromatographie liquide à protéines rapides (FPLC), Autres), Type (Instruments, Consommables et Services), Accessoires ( Colonnes, accessoires d’échantillonneur automatique, autres), application (pharma et bio, public, industrie, autres), utilisateur final (sociétés pharmaceutiques, universités et instituts de recherche, hôpitaux, industrie agricole, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Gilson Incorporated (États-Unis), Phenomenex Inc., (États-Unis), Waters Corporation (États-Unis), Shimadzu Corporation (Japon), Tosoh Bioscience (Japon), Thermo Fisher Scientific. (États-Unis), Hitachi Ltd., (Japon), PerkinElmer, Inc. (États-Unis), General Electric Company (États-Unis), Merck KGaA (Allemagne), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), BD (États-Unis), Bio -Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), Showa Denko KK (Japon), JASCO (États-Unis), SIELC Technologies (États-Unis), Orochem Technologies Inc. (États-Unis), YMC Co. Ltd. (Japon), Restek Corporation (États-Unis) , Trajan Scientific (Australie) et Hamilton Company (États-Unis)

Dynamique du marché des appareils de chromatographie liquide

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Demande croissante pour les techniques de chromatographie à trait d’union

Une procédure de séparation chromatique utilisant des détecteurs UV et un processus d’identification utilisant des spectromètres IR (infrarouge) et RMN (résonance magnétique nucléaire) est appelée technique à trait d’union. La demande croissante de techniques de chromatographie à trait d’union telles que LC-NMR, LC-MS, LC-FTIR et GC-MS devrait accélérer la croissance globale du marché.

Furthermore, the use in quality assessment of pharma products and drug development are also expected to fuel market growth. Moreover, the easy availability of some instruments for liquid chromatography in laboratories and increasing importance of chromatography tests in the drug approval process also cushions the market’s growth within the forecasted period. Growth in generics and CROs coupled with the therapeutic conversion to new biological entities and therapeutic conversion to new biological entities will further positively impact the liquid chromatography devices market’s growth rate in the future.

Opportunities

Increasing Investments and Advancements

L’augmentation des investissements dans ce domaine par les utilisateurs de la recherche et les organismes gouvernementaux offre des opportunités de croissance pour la croissance du marché. De plus, les développements avancés réduiront les temps d’arrêt et les coûts nécessaires à la maintenance devraient générer de nombreuses opportunités pour le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des appareils de chromatographie en phase liquide

Coûts élevés des appareils

D’autre part, le coût élevé des appareils, car ils comprennent des fonctionnalités technologiques avancées et des coûts supplémentaires, tels que la maintenance et d’autres étapes, devraient entraver la croissance du marché.

Les techniques alternatives poseront un défi

En outre, des techniques alternatives de chromatographie liquide sont disponibles, telles que la cristallisation des protéines , la chromatographie sur membrane, la cristallisation, l’ultrafiltration à haute résolution, les monolithes de partitionnement en trois phases, l’électrophorèse capillaire, la précipitation et le repliement à haute pression. marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des appareils de chromatographie liquide fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des appareils de chromatographie liquide, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post-Covid-19 sur le marché des appareils de chromatographie en phase liquide

Le marché global des appareils de chromatographie en phase liquide a été positivement impacté par l’épidémie de COVID-19 . Les chercheurs utilisent la technologie chromatographique pour mieux comprendre le virus Sars-CoV-2 et développer de meilleurs médicaments, vaccins et outils de diagnostic pour aider à lutter contre l’épidémie de Covid-19. En raison du nombre élevé d’employés de joueurs importants travaillant à domicile, la pandémie de COVID-19 en cours peut avoir une influence modérée sur le nombre de tests effectués.

De plus, en raison d’une augmentation de la prévalence du COVID-19, il y a eu une croissance de la demande pour divers services, y compris les technologies de chromatographie telles que la chromatographie liquide, car la chromatographie est une puissante méthode d’analyse en laboratoire que les chercheurs utilisent comme communauté scientifique. s’efforce de comprendre le virus Sars-CoV-2 et de développer de meilleures thérapies, vaccins et outils de diagnostic pour aider à la lutte. Par conséquent, l’augmentation de la demande de produits due à l’émergence de la maladie a eu un effet positif sur la croissance du marché.

Portée du marché mondial des appareils de chromatographie liquide

Le marché des appareils de chromatographie en phase liquide est segmenté en fonction de la technique, du type, des accessoires, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technique

Chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

Chromatographie liquide à ultra haute pression (UHPLC)

Chromatographie liquide à basse pression (LPLC)

Chromatographie liquide rapide des protéines (FPLC)

Les autres

Sur la base de la technique, le marché des appareils de chromatographie liquide est segmenté en chromatographie liquide à haute performance (HPLC), chromatographie liquide à ultra haute pression (UHPLC), chromatographie liquide à basse pression (LPLC), chromatographie liquide à protéines rapides (FPLC) et autres. On estime que la chromatographie liquide à haute performance domine le segment, car elle permet des réponses reproductibles, une résolution plus élevée, une meilleure forme de pic et la vitesse d’analyse.

Taper

Instruments

Consommables et Services

Sur la base du type, le marché des appareils de chromatographie liquide est segmenté en instruments, consommables et services .

Accessoires

Colonnes

Accessoires d’échantillonneur automatique

Les autres

Sur la base des accessoires, le marché des appareils de chromatographie en phase liquide est segmenté en colonnes, accessoires d’échantillonneur automatique et autres.

Application

Pharmacie et Bio

Publique

Industrie

Les autres

Sur la base de l’application, le marché des appareils de chromatographie en phase liquide est segmenté en pharma et bio, public, industrie et autres.

Utilisateur final

Compagnies pharmaceutiques

Universitaires et instituts de recherche

Hôpitaux

Industrie agricole

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de chromatographie en phase liquide est divisé en sociétés pharmaceutiques, universitaires et instituts de recherche, hôpitaux, industrie agricole et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché des appareils de chromatographie en phase liquide

Le marché des appareils de chromatographie en phase liquide est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technique, type, accessoires, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils de chromatographie liquide sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des appareils de chromatographie liquide en raison de l’augmentation des investissements dans les industries biomédicales , de la croissance des infrastructures de santé, de l’augmentation des revenus disponibles et des entreprises nationales bien établies dans la région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des investissements d’acteurs clés dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et du développement de nouveaux médicaments pour offrir des options de traitement innovantes dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des appareils de chromatographie liquide vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils de chromatographie liquide, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des appareils de chromatographie liquide. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs de chromatographie en phase liquide

Le paysage concurrentiel du marché des appareils de chromatographie en phase liquide fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des appareils de chromatographie en phase liquide.

Méthodologie de recherche: marché mondial des appareils de chromatographie liquide

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs.

