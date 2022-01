Le marché des appareils d’apnée du sommeil devrait atteindre 8 305,3 millions de dollars américains en 2025

Selon l’étude Insight Partners sur les « Prévisions du marché des appareils d’apnée du sommeil jusqu’en 2025 – Impact COVID-19 et analyse globale – par appareils de diagnostic, appareils thérapeutiques, utilisateur final », le rapport offre des informations et une analyse approfondie du marché des appareils d’apnée du sommeil en mettant l’accent sur divers paramètres, tels que les tendances et les opportunités du marché, la dynamique du marché et l’analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et centrale et en Afrique du Moyen-Orient. Il comprend également l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 dans les régions.

La croissance du marché mondial des appareils d’apnée du sommeil est attribuée aux progrès technologiques, à l’augmentation de la population gériatrique et à la baisse des prix des appareils d’apnée du sommeil qui devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché dans les années à venir.

Aperçu du marché

Utilisation accrue des appareils oraux pour stimuler la croissance du marché mondial des appareils pour l’apnée du sommeil

L’apnée obstructive du sommeil (AOS) est un trouble normal et très courant qui se caractérise par la fermeture répétitive, complète ou partielle des voies respiratoires supérieures pendant le sommeil, ce qui contribue à la fragmentation du sommeil et à la désaturation en oxygène. Le trouble est à l’origine d’une morbidité importante, notamment en termes d’altération du fonctionnement diurne et d’impact sur la qualité de vie. L’indication récente des essais contrôlés est la preuve de la thérapie par appareils buccaux qui est très efficace pour contrôler l’AOS chez jusqu’à 50,0% des patients, ce qui inclut certains patients atteints de formes plus sévères d’AOS. Ceci est associé à une amélioration significative des symptômes, y compris le ronflement et la somnolence diurne. Ces preuves sont solides pour le court terme et émergentes pour le traitement à long terme de l’AOS avec des appareils oraux. Diverses entreprises ont développé leurs produits pour le traitement de l’apnée du sommeil et les accessoires associés. Par exemple, les appareils SomnoDent développés par SomnoMed Limited ont augmenté au cours de l’année précédente, 2016 de 68% à 68,6%, ce qui signifie que les produits ont atteint la gamme de produits de signature.

De plus, SomnoDent Alpha a été développé et a reçu l’approbation de la FDA en septembre 2016. L’Alpha est un appareil à ajustement instantané, utilisé dans les cliniques du sommeil pour offrir au patient et fournir des données d’efficacité d’un traitement continu de thérapie des voies respiratoires ouvertes (COAT) concernant un patient spécifique. avant qu’un appareil ne soit fabriqué sur mesure pour le patient.

En raison de l’utilisation croissante des appareils oraux dans les différentes régions, le besoin et la demande d’appareils oraux améliorés et avancés pour le traitement de l’AOS et cela augmente le marché dans les années à venir.

Le COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises.

En termes d’appareils de diagnostic, le marché mondial des appareils d’apnée du sommeil est segmenté en appareils de polysomnographie, polygraphes respiratoires, système d’actigraphie et oxymètres. En 2017, le segment de la polysomnographie détenait une part de marché plus importante. En outre, le même segment devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision.

Basé sur les dispositifs thérapeutiques, le marché mondial des dispositifs d’apnée du sommeil est segmenté en interfaces faciales, instruments de servoventilation adaptative (ASV), dispositifs à pression positive des voies respiratoires (PAP), concentrateurs d’oxygène, systèmes de dégagement des voies respiratoires, appareils buccaux et accessoires. Le segment de la pression positive des voies aériennes détenait la plus grande part de marché en 2017, et le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

En termes d’utilisateur final, le marché mondial des appareils d’apnée du sommeil est segmenté en soins à domicile, laboratoires du sommeil et hôpitaux. Le segment des laboratoires du sommeil et des hôpitaux détenait la plus grande part du marché en 2017, et on estime en outre qu’il conservera sa domination au cours de la période de prévision.

Marché des appareils d’apnée du sommeil : paysage concurrentiel et développements clés

Braebon Medical Corporation,Compumedics Limited,BMC Medical Co., Ltd,Fisher & Paykel Healthcare Limited,ResMed,SomnoMed Limited,Weinmann Emergency Medical Technology,Devilbiss Healthcare LLC.,Koninklijke Philips N.V.,Whole You, Inc.

