Le marché des appareils chirurgicaux pour Hyperplasie bénigne de la Prostate connaîtra une croissance énorme de 2022 à 2027 | Olympus Corporation, Boston Scientific Corporation, Medifocus Inc., KARL STORZ SE & Co

L’hypertrophie non cancéreuse de la prostate est connue sous le nom d’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). L’option de traitement est déterminée par un certain nombre de facteurs, notamment l’âge du patient, la taille de la prostate et la gravité de la maladie.

L’HBP est un problème courant affectant plus de 20% des hommes aux États-Unis, représentant environ 15 millions d’hommes, selon l’enquête.

Les médicaments, la chirurgie telle que la prostatectomie ouverte et la résection transurétrale de la prostate (TURP), et les thérapies mini-invasives telles que l’ablation à l’aiguille transurétrale (TUNA), la thérapie au laser, l’ablation par radiofréquence, les implants et autres sont parmi certaines des options de traitement.

Les chirurgies mini-invasives ont gagné en popularité ces dernières années en raison d’avantages tels que la réduction de la douleur postopératoire, des temps de récupération plus courts, des séjours à l’hôpital plus courts, moins de cicatrices chirurgicales, des incisions laparoscopiques plus sûres que les incisions ouvertes, une sécurité et une efficacité égales ou supérieures dans les chirurgies abdominales et générales par rapport aux chirurgies ouvertes, et ces tensioactifs.

De plus, plutôt que d’être dépendants des médicaments pendant une longue période, ces thérapies fournissent une solution permanente unique.

Plus de 60% et 20% des patients atteints d’hyperplasie bénigne de la prostate prennent actuellement des médicaments et font l’objet d’une surveillance.

Acteurs Clés

Olympus Corporation, Boston Scientific Corporation, Medifocus Inc., KARL STORZ SE & Cie. KG, NxThera, Inc., ProArc Medical, Produits laser Lisa OHG et Richard Wolf Gmbh

Segmentation du Marché

Par Type De Produit,

* Résectoscopes

* Dispositifs D’Ablation par Radiofréquence

* Lasers d’Urologie

* Stents Prostatiques

• Implants

Par Utilisateur Final,

• Hôpital

* Centres de Chirurgie Ambulatoire

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les objectifs de l’étude de ce rapport sont les suivants:

* Analyser la croissance mondiale des dispositifs chirurgicaux de l’Hyperplasie bénigne de la Prostate, les prévisions futures, les opportunités de statut, le marché clé et les acteurs clés.

* Présenter les tendances et le développement du marché des dispositifs chirurgicaux d’Hyperplasie bénigne de la prostate en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Amérique centrale et du Sud.

* Dresser un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière exhaustive leurs plans et stratégies de développement.

* Définir, décrire et marché des dispositifs chirurgicaux pour Hyperplasie bénigne de la prostate Prévoir le marché par type de produit, marché et régions clés.

Table des Matières

Aperçu du rapport: Il comprend les principaux acteurs du marché mondial des dispositifs chirurgicaux pour Hyperplasie bénigne de la prostate couverts par l’étude de recherche, la portée de la recherche et les segments de marché par type, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport.

Tendances de la croissance mondiale: Cette section se concentre sur les tendances de l’industrie où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également des taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché mondial des dispositifs chirurgicaux pour Hyperplasie bénigne de la Prostate. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où sont discutées les tendances des prix de commercialisation, la capacité, la production et la valeur de production du marché mondial des dispositifs chirurgicaux pour hyperplasie bénigne de la Prostate.

Part de marché par les fabricants: Ici, le rapport fournit des détails sur les revenus par les fabricants, la production et la capacité par les fabricants, les prix par les fabricants, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions et les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché des principaux fabricants.

Taille du marché par type: Cette section se concentre sur les segments de type de produit où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application: Outre un aperçu du Marché mondial des Appareils Chirurgicaux pour Hyperplasie Bénigne de la Prostate par application, il donne une étude sur la consommation sur le Marché mondial des Appareils chirurgicaux pour Hyperplasie Bénigne de la Prostate par application.

Production par région: Ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, les importations et les exportations et les acteurs clés de chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : Cette section fournit des informations sur la consommation de chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils de l’entreprise: Presque tous les principaux acteurs du marché mondial des Dispositifs chirurgicaux pour Hyperplasie bénigne de la Prostate sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur leurs récents développements sur le marché mondial des dispositifs chirurgicaux pour Hyperplasie bénigne de la Prostate, les produits, les revenus, la production, les activités et la société.

Analyse de la chaîne de valeur et des ventes: Il analyse en profondeur les clients, les distributeurs, les canaux de vente et la chaîne de valeur du marché mondial des dispositifs chirurgicaux pour Hyperplasie bénigne de la Prostate.

Principaux résultats: Cette section donne un aperçu rapide des résultats importants de l’étude de recherche.

