Le marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux continuera de se développer au cours de la période de prévision

Le marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux devrait croître à un taux d’environ 4,50 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3,2 milliards USD d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des antimicrobiens et antibiotiques pour animaux fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. L’augmentation du nombre de têtes de bétail accélère la croissance du marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux .

Les antibiotiques et les antimicrobiens sont utilisés pour améliorer la santé du bétail et des animaux de compagnie et pour accroître la productivité des animaux destinés à l’alimentation. Pour s’assurer que ces produits n’ont pas d’impact négatif sur la santé animale, certaines autorités du monde entier ont mis en place des réglementations strictes pour approuver les médicaments pour animaux.

L’augmentation de la demande mondiale de produits d’élevage est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux . La grande disponibilité de divers antimicrobiens et types d’antibiotiques animaux (par exemple, les quinolones, les pénicillines, les céphalosporines, les sulfamides, les macrolides, les tétracyclines et les aminoglycosides) et la forte demande d’antibiotiques à base de pénicilline ont accéléré les antimicrobiens animaux et la croissance du marché des antibiotiques. La prévalence mondiale croissante des maladies zoonotiques et les initiatives croissantes concernant la santé et le bien-être des animaux ont encore eu un impact sur le marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux. En outre, la demande croissante de produits à base de protéines animales, l’ amélioration de l’alimentation animale, l’expansion de l’industrie de la viande animale, la croissance des dépenses de santé animale et l’augmentation des épidémies de maladies animales ont eu un impact positif sur le marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux. En outre, la demande croissante d’assurance pour animaux de compagnie et les économies émergentes offrent des opportunités lucratives aux acteurs du marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 .

Analyse de la part de marché des antibiotiques et des antibiotiques pour animaux

Le paysage concurrentiel du marché Antimicrobiens et antibiotiques pour animaux fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur les marchés des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Antimicrobiens et antibiotiques pour animaux sont Zoetis, Boehringer Ingelheim International GmbH, Merck & Co., Ceva, Eli Lilly & Company, Bayer AG, Dechra Pharmaceuticals PLC, Virbac, Vetoquinol SA, Sanofi, Bioniche Animal Health, Elanco, Fort Dodge Animal Health, Endovac Animal Health, ECO Animal Health Group plc, Indian Immunologicals Ltd., Ashish Life Science, Lutim Pharma Private Limited et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

D’autre part, le remplacement de l’utilisation préventive systématique d’antibiotiques par de bonnes pratiques d’alimentation, de probiotiques et d’hygiène, et le faible nombre de nouveaux antibiotiques devraient entraver la croissance du marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux. La résistance croissante aux antimicrobiens et aux antibiotiques et les procédures d’approbation strictes des antimicrobiens et des antibiotiques devraient défier le marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des antimicrobiens et antibiotiques pour animaux détaille les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local et analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, l’évolution des réglementations du marché, Analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché des antimicrobiens et antibiotiques animaux, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Étendue du marché des antibiotiques et des antibiotiques pour animaux et taille du marché

Le marché des antimicrobiens et antibiotiques pour animaux est segmenté en fonction du type de produit, du mode de livraison et des animaux. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux est segmenté en tétracyclines, pénicillines, sulfamides, macrolides , céphalosporines, fluoroquinolones, aminoglycosides et lincosamides.

Sur la base de la méthode de livraison, le marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux est segmenté en prémélanges, poudres orales et injections.

Sur la base des animaux, le marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux est segmenté en animaux destinés à l’alimentation et animaux de compagnie. Les animaux destinés à l’alimentation sont subdivisés en animaux destinés à l’alimentation tels que les bovins , les porcs, la volaille, les moutons et les chèvres. Les animaux de compagnie sont subdivisés en chiens, chats, chevaux et autres animaux de compagnie.

L'évaluation géographique du marché Antimicrobiens et antibiotiques animaux est:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principales caractéristiques du rapport :

Aperçu détaillé du marché des antibiotiques et antibiotiques animaux

Analyse du paysage concurrentiel basée sur le modèle des cinq forces de Porter pour comprendre le paysage concurrentiel des acteurs de l’industrie.

Informations sur les scénarios de dynamique du marché, les moteurs de croissance, les opportunités, les contraintes, les défis au cours de la période de prévision.

Une analyse complète des produits de l’entreprise, une analyse SWOT, des informations financières pertinentes, les développements récents et les stratégies employées par les joueurs.

Scénario de marché mondial des antibiotiques et antibiotiques pour animaux par segment, région et pays.

Analyse approfondie du paysage concurrentiel, y compris les profils d’entreprise, l’analyse du leadership de croissance, les parts de marché des principaux acteurs, les stratégies adoptées, les nouveaux développements et les spécifications des produits.

Taille du marché et prévisions du marché des antibiotiques pour animaux et des antibiotiques en termes de valeur et de volume pour prendre des décisions d’investissement importantes.

Tendances des marchés émergents, évaluations stratégiques, développements technologiques, structures de marché et prévisions au cours de la période de prévision.

