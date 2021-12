Le Marché Des Antidotes contre La Maladie d’Alzheimer A Atteint Un TCAC À Deux Chiffres Époustouflant +10% d’ici fin 2027 Avec Des Acteurs Clés Renommés Pfizer, Inc., Merck & Cie. Inc., Novartis SA, Eisai Co. Ltd., H. Lundbeck A/S

La maladie d’Alzheimer est une maladie progressive et neurodégénérative qui attaque les cellules nerveuses ou les neurones du cerveau, entraînant une perte de mémoire, de pensée et de compétences linguistiques et des changements de comportement.

Le marché des antidotes d’Alzheimer était évalué à +4 milliards en 2021 pour atteindre environ +13 milliards d’ici 2028, soit un TCAC de +10%.

Il y a une croissance rapide du nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, et seulement environ une personne atteinte de la maladie sur quatre est diagnostiquée.

Selon le rapport reach, la maladie d’Alzheimer résulte d’une pénurie de carburant dans le cerveau: lorsque les neurones deviennent incapables d’exploiter l’énergie du glucose, ils s’atrophient et meurent, entraînant des symptômes classiques tels que la perte de mémoire et des changements de comportement.

Il s’agit d’une approche révolutionnaire, discutée dans la littérature scientifique depuis des années, mais qui n’a été reconnue que récemment en milieu clinique, grâce à des études extrêmement prometteuses dans lesquelles les patients atteints d’Alzheimer ont connu un renversement complet de la maladie.

Acteurs Clés

Pfizer, Inc., Merck & Cie. Inc., Novartis SA, Eisai Co. Ltd., H. Lundbeck A/S, AC Immune, TauRx Pharmaceuticals Ltd., Actavis plc., Laboratoires forestiers, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., Janssen Pharmaceutical, GE healthcare, Eli Lilly et Compagnie.

Dans une culture obsédée par les médicaments miracles, la voie pharmaceutique pour lutter contre la maladie d’Alzheimer a été un échec massif. Les pilules et les potions ne traitent pas les causes sous-jacentes, et en ce qui concerne la maladie d’Alzheimer, elles ne parviennent généralement pas à améliorer même les symptômes.

En tant que problème métabolique, le seul moyen efficace de traiter la maladie d’Alzheimer peut être une approche à multiples facettes qui reprogramme fondamentalement la production d’énergie dans le cerveau.

L’antidote d’Alzheimer nous montre que le déclin cognitif n’est pas inévitable, mais s’il survient, les personnes atteintes d’Alzheimer, et offre de l’espoir et de la lumière contre ce labyrinthe de ténèbres par ailleurs non navigable.

Voici les principaux points abordés dans ce rapport:

* Le nombre de procédures effectuées et le coût moyen.

* Taux et prix de remplacement des biens d’équipement.

* Les dynamiques commerciales en relation avec le marché en question – Tendances, moteurs, contraintes et opportunités.

* Lancements de nouveaux produits, tendances du marché et technologiques et innovation.

Le rapport s’enrichit d’une analyse SWOT du marché, d’une analyse de la viabilité des investissements et d’une analyse du rendement des investissements et établit des perspectives stratégiques pour la pandémie.

Segmentation du Marché

Par Thérapeutique

* Antagoniste des récepteurs NMDA

* Inhibiteurs de la cholinestérase

* Médicaments en pipeline

Par Utilisateur Final

• Ecommerce

* Pharmacies de détail

* Pharmacies Hospitalières

Par Type De Diagnostic

* Électroencéphalographie (EEG)

* Imagerie par résonance magnétique (IRM)

* Tomodensitométrie (TDM)

* Test de ponction lombaire

* Autres

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée du rapport: –

* Résoudre les problèmes du client avec le produit ou le service.

* Évaluer les exigences pour introduire l’innovation.

* Enquête sur le taux de réussite de l’innovation sur le marché, y compris les tests de marché.

