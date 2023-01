Le marché des antibiotiques pour animaux devrait atteindre 6,3 milliards de dollars américains d’ici 2029

Les antimicrobiens sont des substances qui tuent ou inhibent la majorité des germes. Les antimicrobiens peuvent être naturels, semi-synthétiques ou synthétiques. Les antibiotiques sont tous des antimicrobiens, mais les antimicrobiens ne sont pas tous des antibiotiques. Les antibiotiques sont essentiellement utilisés pour traiter les maladies cliniques, prévenir et gérer les maladies courantes et améliorer le développement et la croissance des animaux. Ils sont utilisés chez les animaux destinés à l’alimentation de trois façons : thérapeutique, prophylactique et sous-thérapeutique. Les antimicrobiens offrent des avantages significatifs en termes de sécurité alimentaire animale et humaine. Les antibiotiques et les antimicrobiens utilisés chez les animaux peuvent contribuer à la propagation de la résistance aux antimicrobiens chez les bactéries qui peuvent être transmises aux humains, réduisant ainsi l’efficacité des médicaments antimicrobiens pour le traitement des maladies humaines.

Le marché mondial des antibiotiques antimicrobiens pour animaux était évalué à 4,5 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,3 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les «tétracyclines» représentent le plus grand segment de produits sur le marché des antibiotiques pour animaux au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que la bonne absorption, la faible toxicité, la puissance élevée contre les micro-organismes pathogènes et sont relativement peu coûteux par rapport aux autres produits antimicrobiens et antibiotiques pour animaux. . Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des antibiotiques pour animaux sont Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne), Zoetis (États-Unis), Elanco (États-Unis), Merck & Co. Inc. (États-Unis), Phibro Animal Health Corporation (États-Unis), Virbac (France), Vetoquinol (France), HIPRA (Espagne), Ceva (France ), Dechra (Royaume-Uni), Kyoritsuseiyaku Corporation (Japon), CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP (Chine), Endovac Animal Health (États-Unis), Zydus Group (Inde), Indian Immunologicals Pvt. Ltd. (Inde), UCBVET Saúde e Bem Estar Animal (États-Unis), American Reagent Inc. (États-Unis), Neogen Corporation (États-Unis), Huvepharma (États-Unis), Ayurvet (Inde), Ashish Life Science (Inde), Inovet Group ( Belgique), Lutim Pharma Private Limited (Inde) et ECO Animal Health Ltd (États-Unis), entre autres.

Dynamique du marché des antibiotiques pour animaux

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Préoccupations croissantes pour la santé animale

La santé des animaux suscite de plus en plus d’inquiétudes. L’augmentation des dépenses de santé animale et la demande croissante d’assurance pour animaux de compagnie entraîneront une forte demande d’antibiotiques pour animaux, qui est le facteur le plus important de croissance de ce marché. L’augmentation des initiatives concernant la santé et le bien-être des animaux ainsi que l’incidence croissante des maladies zoonotiques devraient également accélérer la croissance globale du marché.

En outre, la croissance rapide de la consommation de produits tels que la viande et les fruits de mer sur une base régulière déclenche également la croissance du marché. La demande croissante de produits alimentaires d’origine animale et la mise en œuvre de réglementations visant à prévenir la propagation des maladies animales devraient également amortir la croissance du marché. De plus, on estime que les perspectives inutilisées des marchés en progression et le développement de la population d’animaux de compagnie génèrent des opportunités lucratives pour le marché. La demande croissante de produits laitiers et l’augmentation subséquente de la population de bétail facilitée par l’agriculture organisée qui augmentera encore le taux de croissance du marché des antibiotiques pour animaux et des antimicrobiens à l’avenir.

Portée du marché mondial des antimicrobiens pour animaux

Le marché des antibiotiques antimicrobiens pour animaux est segmenté en fonction du produit, du mode de livraison et du type d’animal. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Tétracycline

Pénicilline

Sulfamide

Macrolide

Céphalosporine

Fluoroquinolone

Lincosamides

Céphalosporines

Sur la base du produit, le marché des antibiotiques antimicrobiens pour animaux est segmenté en tétracycline, pénicilline, sulfamide, macrolide, céphalosporine, fluoroquinolone, lincosamides et céphalosporines. Le segment des tétracyclines représente la plus grande part en raison de ses facteurs tels qu’une bonne absorption, une faible toxicité, une puissance élevée contre les micro-organismes pathogènes et sont relativement peu coûteux par rapport aux autres produits antimicrobiens et antibiotiques pour animaux.

Mode de livraison

Prémélanges

Poudre orale

Injection

Autres

Sur la base du mode de livraison, le marché des antibiotiques antimicrobiens pour animaux est segmenté en prémélanges, poudre orale, injection et autres.

Type d’animaux

Animaux producteurs d’aliments

Animaux de compagnie

Sur la base du type d’animal, le marché des antibiotiques antimicrobiens pour animaux est divisé en animaux producteurs d’aliments et animaux de compagnie.

Antibiotiques pour animaux Antimicrobiens Analyse/aperçus régionaux du marché

Le marché des antibiotiques antimicrobiens pour animaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, mode de livraison et type d’animal, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des antibiotiques pour animaux antimicrobiens sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des antibiotiques pour animaux et des antimicrobiens en raison du nombre élevé d’animaux de compagnie, de l’incidence croissante des maladies animales et des énormes investissements en capital pour le développement de médicaments contre les maladies animales dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’implication croissante du gouvernement dans la lutte contre les épidémies de maladies animales, de l’augmentation de la population de bétail ainsi que de la demande croissante d’antimicrobiens pour animaux dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

