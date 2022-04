Le marché des antiacides en Asie-Pacifique augmente exclusivement ses revenus de 2019 à 2027 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd

La classe de médicaments qui neutralisent l’acide dans l’estomac est connue sous le nom d’antiacides. Il est utilisé pour traiter des affections telles que les brûlures d’estomac, l’indigestion, l’acidité et les maux d’estomac. Ces médicaments sont disponibles en vente libre et sont généralement consommés par voie orale. Ils sont disponibles sous forme de comprimés, de gélules, de liquide et de poudre. Il existe différents types d’antiacides disponibles comme l’hydroxyde d’aluminium, le carbonate de magnésium, le trisilicate de magnésium, l’hydroxyde de magnésium, le carbonate de calcium et le bicarbonate de sodium.

Profils d’entreprise : Bayer AG GlaxoSmithKline plc. Takeda Pharmaceutical Company Limited Sun Pharmaceutical Industries Ltd Sanofi Boehringer Ingelheim International GmbH Laboratoires du Dr Reddy Pfizer Inc. Reckitt Benckiser Group Plc Procter & Gamble

Le rapport d’étude de marché sur l’antiacide Asie-Pacifique a intégré l’analyse des différents facteurs qui stimulent la croissance du marché de l’antiacide Asie-Pacifique. Il établit les tendances, les contraintes et les moteurs qui transforment le marché antiacide Asie-Pacifique de manière positive ou négative. Les informations détaillées sont basées sur les tendances actuelles du marché des antiacides en Asie-Pacifique et sur les réalisations historiques.

Impact de COVID-19 : Enfin et surtout, nous sommes tous conscients de la pandémie de virus corona en cours et elle continue d’avoir un impact sur l’expansion de nombreux marchés à travers le monde. Cependant, l’effet direct de la pandémie varie en fonction de la demande du marché. Si certains marchés pourraient observer une baisse de la demande, plusieurs autres continueront d’en sortir indemnes et présenteront des opportunités potentielles d’expansion.

Marché des antiacides – par forme posologique

Tablette

Liquide

Autres

Marché des antiacides – par classe de médicaments

Les inhibiteurs de la pompe à protons

Antagoniste H2

Neutralisants d’acide

Marché des antiacides – par canal de distribution

Hôpital

Pharmacie

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Marché des antiacides en Asie-Pacifique 2019-2027 : principaux faits saillants

CAGR du marché au cours de la période de prévision 2019-2027. Des données détaillées sur les facteurs qui aideront le développement du marché des antiacides en Asie-Pacifique au cours des cinq prochaines années. Évaluation de la taille du marché des antiacides en Asie-Pacifique et de son engagement envers le marché parent. Prévisions sur les tendances à venir et les changements de comportement des acheteurs. Le développement du marché des antiacides en Asie-Pacifique. Analyse de la scène sérieuse du marché et données précises sur les vendeurs. Détails complets des composants qui mettront au défi le développement des fournisseurs du marché des antiacides en Asie-Pacifique.

