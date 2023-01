Le marché des anti-infectieux vétérinaires croît à un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des anti-infectieux vétérinaires croît à un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les anti-infectieux sont des médicaments qui agissent pour traiter les infections chez les animaux par les vétérinaires, ils comprennent des médicaments antibactériens, antiviraux, antifongiques et antiparasitaires.

L’adoption d’animaux de compagnie, ainsi que la préoccupation croissante pour la santé des animaux de compagnie, est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché des anti-infectieux vétérinaires. En outre, la prévalence des infections bactériennes, en particulier chez les chiens, et la demande d’une meilleure nutrition, en particulier des protéines animales fonctionnelles, devraient également stimuler la croissance du marché des anti-infectieux vétérinaires. Cependant, le prix élevé et la récurrence des infections restreignent le marché des anti-infectieux vétérinaires, tandis que les effets secondaires de certains médicaments chez les animaux remettront en cause la croissance du marché. De plus, les produits biologiques et les soins spécialisés créeront de nombreuses opportunités pour le marché des anti-infectieux vétérinaires.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des anti-infectieux vétérinaires incluent Virbac, Ceva, Hester Biosciences Limited, Elanco, HIPRA, CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP, Phibro Animal Health Corporation, Intervet Inc., Vetoquinol, Biogénesis Bagó, Boehringer Ingelheim International GmbH ., Jinyu Group, Ringpu, Zoetis, Inc., Pfizer Inc., Mars, Incorporated, Lilly, Cargill, Incorporated, Takeda Pharmaceutical Company Limited., Indovax, entre autres

Este informe de mercado de antiinfecciosos veterinarios proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en regulaciones de mercado, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché. Pour en savoir plus sur le marché des anti-infectieux vétérinaires, contactez Data Bridge Market Research pour obtenir un résumé des analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des anti-infectieux vétérinaires et taille du marché

Le marché des anti-infectieux vétérinaires est segmenté en fonction du type d’espèce, de la classe de médicaments, du mode d’administration et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Selon le type d’espèce, le marché des anti-infectieux vétérinaires est segmenté en animaux d’élevage, animaux de compagnie.

En fonction du mode d’administration, le marché des anti-infectieux vétérinaires est segmenté en oraux, parentéraux, topiques

Sur la base du canal de distribution, le marché des anti-infectieux vétérinaires est segmenté en hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires, pharmacies et autres.

Sur la base de la classe de médicaments, le marché des anti-infectieux vétérinaires est segmenté en agents antimicrobiens, agents antiviraux, agents antifongiques, agents antiparasitaires, autres. Les agents antimicrobiens sont ensuite segmentés en tétracyclines, pénicillines, céphalosporines, macrolides, quinolones et autres.

Analyse par pays du marché des anti-infectieux vétérinaires

Le marché des anti-infectieux vétérinaires est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, classe de médicament, type d’espèce, mode d’administration et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des anti-infectieux vétérinaires sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des anti-infectieux vétérinaires en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de prospérer au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie et de la demande croissante d’une nutrition améliorée, en particulier de protéines animales fonctionnelles dans cette région. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la promotion des soins aux petits animaux dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché des anti-infectieux vétérinaires fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales sont pris en compte,

