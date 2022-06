Le marché des antennes transparentes automobiles connaîtra une croissance énorme d’ici 2030

Selon Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des antennes automobiles transparentes devrait passer de 263,7 millions USD en 2021 à 476,8 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 6,9% de 2022 à 2030. La circulation des véhicules et les accidents ont deviennent des enjeux majeurs dans le monde. L’introduction de systèmes radar pour véhicules a joué un rôle déterminant dans la résolution de ces problèmes majeurs. Le régulateur de vitesse avancé, l’avertissement de collision, la surveillance des angles morts, l’assistance au changement de voie, les avertissements de circulation transversale, l’aide au stationnement et d’autres responsabilités vitales qui sont inestimables pour prévenir les accidents sont les principales capacités de ces systèmes. L’aspect le plus important de ces systèmes radar sont leurs antennes, qui ont été un domaine de recherche important. Les antennes doivent être architecturalement aussi petites que possible pour être facilement insérées dans les voitures. Auparavant, les antennes étaient trop grandes et coûteuses à installer dans les automobiles. Cependant, à mesure que la technologie progressait, la taille de l’antenne est devenue plus petite et plus rentable.

Une fois installées, ces antennes améliorent l’efficacité et la bande passante dans le calcul de la distance entre le véhicule et les objets venant en sens inverse. Auparavant, les circuits du système radar étaient composés de matériaux non transparents, ce qui les rendait plus lourds, plus épais et inadaptés aux applications optiquement transparentes telles que les fenêtres, les pare-brise ou les panneaux d’affichage. Les couches minces optiquement transparentes d’oxyde d’indium et d’étain (ITO) servent de matière première principale pour les antennes transparentes. Ces antennes transparentes offrent une forte omnidirectionnalité et bidirectionnalité ; et sa transparence optique élevée peut être facilement incorporée dans la surface des fenêtres ou des panneaux d’affichage avec un faible risque de détection ou d’exposition et économiser de l’espace.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des Antennes transparentes automobiles

COVID-19 s’est propagé rapidement dans de nombreux pays et régions et se propage continuellement, faisant des ravages dans la vie des individus et de la communauté. Il a commencé comme un problème de santé humaine et est devenu un danger majeur pour le commerce, l’économie et la finance mondiale. En outre, les grandes entreprises s’inquiètent des épidémies de coronavirus, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et d’une baisse potentielle du revenu disponible des consommateurs en raison de la pandémie de COVID-19. Cela est dû aux perturbations importantes de leurs activités industrielles et de la chaîne d’approvisionnement respectives causées par divers verrouillages de précaution mis en place par des agences gouvernementales du monde entier. Le marché mondial des antennes de voiture transparentes est similaire. Outre, la demande des consommateurs a ralenti, car les gens se concentrent désormais davantage sur la réduction des articles non essentiels de leur budget, car la pandémie a eu un impact négatif sur la santé économique globale de la plupart des gens. Comme ces verrouillages imposés sont assouplis par diverses agences gouvernementales, le marché mondial des Antennes transparentes automobiles est susceptible de se redresser.

Moteurs de la dynamique du marché des antennes transparentes

automobiles : Adoption croissante de la nanotechnologie L’adoption croissante de la nanotechnologie

est susceptible de stimuler la croissance du marché. Le nanocarbone, les nanofils métalliques et d’autres matériaux utilisés dans les antennes transparentes à nano-motifs amélioreront l’efficacité et les performances des antennes, entraînant une demande croissante d’antennes transparentes pour véhicules. Une autre raison importante soutenant la croissance du marché mondial des antennes de voiture transparentes est la demande croissante de voitures particulières et la forte production de grands pays tels que la Chine, l’Inde et les États-Unis.

En outre, la demande croissante de fonctionnalités de sécurité des véhicules telles que le freinage d’urgence automatique, l’assistance au maintien de la voie, la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de trafic transversal et autres, ainsi que le fait que les antennes améliorent les performances des systèmes radar automobiles sont attendus. pour faire avancer le marché au cours de la période de prévision.

Opportunités : Croissance de l’adoption dans les pays en développement

Les économies émergentes telles que l’Inde, la Chine et le Mexique concentrent leurs efforts sur les antennes automobiles transparentes pour les systèmes radar des véhicules. En outre, les tentatives du gouvernement pour améliorer les pratiques des systèmes radar devraient offrir des opportunités d’expansion du marché.

Portée du marché mondial des antennes transparentes automobiles

L’étude classe le marché des antennes transparentes automobiles en fonction du matériau, du type de fréquence, du composant et de l’utilisateur final sur une base régionale et mondiale.

Perspective par type de matériau (ventes, millions de dollars, 2017-2030)

Oxydes

conducteurs Nanofil transparent Polymère nanocarbone conducteur

Perspective par type de fréquence (ventes, millions de dollars, 2017-2030) Haute fréquence Très haute fréquence Ultra haute fréquence Perspective par composant (ventes , USDM, 2017-2030) Émetteurs-récepteurs ECU Autres composants selon la perspective de l’utilisateur final (ventes, USDM, 2017-2030) Véhicules de tourisme Véhicules utilitaires Perspectives par région (ventes, USDM, 2017-2030) Amérique du Nord VERS États-Unis Canada Mexique

Europe

Allemagne

Italie

France

Royaume-Uni

Espagne

Pologne

Russie

Slovénie

Slovaquie

Pays-Bas

Belgique

Norvège

Danemark

République tchèque

Suède

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Porcelaine

Japon

En

Corée du

Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Vietnam

Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis Afrique du

Sud

Afrique du Nord Reste

de la MEA

Les véhicules de tourisme représentent la plus grande part de marché en utilisation finale

Le segment des utilisateurs finaux est divisé en véhicules de tourisme et en véhicules utilitaires. La catégorie des véhicules de tourisme détenait la plus grande part de marché en raison de la demande croissante de voitures de luxe et de tourisme dans le monde.

Le marché nord-américain des antennes transparentes automobiles représente la majorité des parts de revenus

Le marché mondial des Antennes transparentes automobiles a été divisé en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. À l’échelle mondiale, l’Amérique du Nord est en tête du marché mondial des antennes automobiles transparentes en termes de potentiel de revenus, en raison de l’utilisation croissante de véhicules hybrides dans la région, qui devrait augmenter la demande. L’augmentation des progrès technologiques couplée à la présence d’acteurs majeurs du marché dans la région stimulera la croissance du marché.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

L’Asie-Pacifique devrait être le marché géographique à la croissance la plus rapide au cours de la période de projection en raison de réglementations gouvernementales favorables aux véhicules hybrides et d’un revenu disponible plus élevé dans cette région. En conséquence, la demande d’antennes de véhicule transparentes a considérablement augmenté au cours de la période à venir.

Principaux acteurs du marché de la connectivité d’antenne transparente automobile mondiale

TE

meta materials inc.

Venti Group

Eastman Kodak Company

Pulse Electronics

CAG

Panasonic

DNP Group

TDK

Teijin Corporation