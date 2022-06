Le marché des annonciateurs industriels devrait enregistrer une valorisation de 2 547,73 millions de dollars américains d’ici 2027, selon une étude récente de Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur « Le marché mondial des Annonciateurs industriels à l’horizon 2027 – Analyse et prévisions par Type (Annonciateurs conventionnels et Annonciateurs Dédiés); Utilisateur final (Industrie des procédés et Industrie discrète); et la géographie, » le marché était évalué à 1 900,88 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 2 547,73 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 3,9% de 2019 à 2027.

Le rapport met en évidence les facteurs clés de la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

Les annonciateurs industriels sont un outil essentiel dans la gestion de la sécurité. La condition préalable à l’évaluation de la sécurité fonctionnelle détermine en permanence les performances techniques des annonciateurs industriels. La participation des opérateurs limite la fiabilité des fonctions de sécurité; cependant, elle peut être utile dans la gestion de demandes complexes. À l’heure actuelle, la question de la sécurité fonctionnelle dans les usines de transformation gagne en importance dans le monde entier. L’adoption de la norme EN61508 a présenté un cadre complet mais systématique qui permet aux ingénieurs de l’usine de mettre en œuvre les concepts de sécurité fonctionnelle de manière cohérente sur tous les équipements de contrôle existants. Les avertisseurs industriels sont un élément essentiel de la planification de la sécurité, en particulier dans les usines de traitement où de nombreuses conditions d’alarme sont présentes. Une alarme ou une fusion de plusieurs conditions d’alarme nécessite une réponse d’un opérateur ayant l’intention soit d’inspecter la cause des alarmes, soit de prendre des mesures conformément aux exigences des procédures de sécurité pour éliminer la condition.

Au fil des ans, les installations de fabrication et de production ont connu une augmentation significative de la pénétration d’équipements et de machines industriels sophistiqués qui nécessitent une surveillance continue pour leur bon fonctionnement afin d’éviter des pannes catastrophiques. De même, les actifs de grande valeur tels que les avions, les navires, les véhicules aérospatiaux et de défense, en raison de leurs investissements importants, nécessitent une solution d’alerte et centralisée robuste et efficace pour fournir les informations des contrôles de processus en temps réel. En conséquence, industrial annunciator est une solution spécialement conçue qui facilite la surveillance et la supervision transparentes d’un large éventail de processus industriels, d’équipements, d’actifs et d’activités opérationnelles dans les industries de processus et discrètes. Sur la base de la conception et des fonctionnalités du produit, la solution offre une alerte ou un avertissement rapide au contrôle de processus associé en cas d’activités imprévues ou de pannes sur un site centralisé. Ainsi, contrairement au système d’alarme ou d’alerte conventionnel, l’annonciateur industriel peut aider de manière significative à mettre en évidence avec précision l’emplacement de la panne et à détourner ensuite les ressources ou les équipes d’action pour éviter la cascade de la panne au sein de l’installation ou de l’actif.

La région APAC devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des annonciateurs industriels. La région se compose de plusieurs pays en développement tels que la Chine, l’Inde, le Japon, Taiwan et la Corée du Sud, qui connaissent une croissance substantielle du nombre d’industries (à la fois de transformation et discrètes). Le nombre sans cesse croissant d’industries dotées de technologies de pointe propulse la demande d’annonciateurs industriels parmi les fabricants et les assembleurs. Les acteurs du secteur industriel de la région mettent de plus en plus l’accent sur les technologies connectées, qui facilitent les acteurs avec une productivité optimisée, conduisant ainsi à une augmentation des revenus. Ainsi, la demande croissante de technologies connectées dans le secteur industriel est considérée comme un facteur important dans la promotion des annonciateurs, ce qui augmente le marché des annonciateurs industriels dans la région.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des Annonciateurs industriels

La pandémie mondiale en cours de COVID-19 continue d’entraîner des perturbations à long terme dans plusieurs grands processus ainsi que dans des industries discrètes. Par exemple, les acteurs du marché de l’automobile, de la production d’acier, de la fabrication générale, de l’industrie électrique et électronique et des équipementiers, parmi de nombreux autres, sont confrontés à des perturbations de leur chaîne d’approvisionnement. Cependant, parmi les industries de transformation, l’impact a varié d’un secteur à l’autre, ayant un impact important sur l’aviation, le pétrole et le gaz, et de nombreux secteurs des matériaux attirant une forte réduction de leur volume de production en cours. Alors que les industries telles que l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, la production d’électricité et les produits chimiques ont constaté des perturbations limitées pendant la pandémie dans différentes économies. En conséquence, la prévalence du verrouillage à l’échelle nationale pour minimiser la transmission du COVID-19 a considérablement perturbé les activités de la chaîne d’approvisionnement ainsi que le volume de production de plusieurs fabricants, en particulier les propriétaires de petites et moyennes entreprises. De plus, les activités de production limitées ainsi que la disparition de la demande pour de nombreux produits et composants de contrôle devraient se contracter de manière significative au cours du 2020, entraînant une forte baisse de la croissance du marché au cours des prochaines années.

Les annonciateurs sont étroitement liés aux systèmes d’arrêt de sécurité (SIS), bien que leur fonction ne soit pas similaire. Les annonciateurs sont essentiels pour préserver l’intégrité des unités de traitement. Ces systèmes alertent les opérateurs des conditions de l’usine, par exemple des écarts par rapport aux limites d’exploitation standard et des événements irréguliers, qui nécessitent une action ou une évaluation rapide. Cependant, les annonciateurs ne sont généralement pas liés à la sécurité; ils jouent un rôle important en aidant les opérateurs à modérer les exigences relatives aux systèmes liés à la sécurité, améliorant ainsi la sécurité globale des installations.

De la perte de confinement sur un site nucléaire aux explosions de raffineries de carburant, de telles catastrophes ne sont évitées que si les opérateurs peuvent rapidement reconnaître et prendre des mesures en cas de danger imminent. Ainsi, les annonciateurs industriels sont adoptés par plusieurs usines comme un élément important de leurs systèmes de sécurité critiques.

ABB Ltd, AMETEK Inc., Eaton Corporation plc, Ronan Engineering Company, Automation Displays Inc., Dwyer Instruments, Inc., EN ANGLAIS, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., Apex Automation Solutions et Omniflex font partie des acteurs bien établis présents sur le marché mondial des annonciateurs industriels.

