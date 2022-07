Le marché des analyseurs d’haleine atteindra 6762,86 millions USD d’ici 2029, avec les profils des laboratoires Lion et Guth

Le rapport convaincant sur le marché mondial des analyseurs d’haleine contient des informations et des analyses de marché pour l’industrie de la santé qui sont étayées par une analyse SWOT. Ce rapport de marché examine les moteurs du marché, les contraintes du marché, les défis, les opportunités et les développements clés dans le secteur de la santé. Le rapport fournit une connaissance et des informations complètes sur le paysage du marché en évolution rapide, ce qui existe déjà sur le marché, les tendances futures ou les attentes du marché, l’environnement concurrentiel et les stratégies des concurrents qui vous aident à planifier vos propres stratégies avec lesquelles vous pouvez éclipser les concurrents. . Le rapport d’enquête sur le marché mondial des analyseurs d’haleine a été conçu en gardant à l’esprit les exigences des clients qui les aident à augmenter leur retour sur investissement (ROI).

Data Bridge Market Research analyse que le marché des analyseurs d’haleine était évalué à 613 millions USD en 2021 monterait en flèche jusqu’à 6762,86 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 35,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de brochure PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-breath-analyzers-market

Les analyseurs d’haleine sont des appareils utilisés pour déterminer la quantité d’alcool dans le sang d’une personne. Cela peut être fait avec un échantillon de liquide buccal ou un échantillon d’haleine. Pour détecter les stupéfiants , l’alcool, l’asthme et la tuberculose, les analyseurs d’haleine sont les instruments les plus efficaces et les plus largement utilisés. Les forces de l’ordre et le gouvernement l’utilisent largement pour améliorer la sécurité routière. Il est également utilisé dans les hôpitaux pour diagnostiquer diverses maladies.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des analyseurs d’haleine sont:

Laboratoires Lion (États-Unis)

Laboratoires Guth, Inc (États-Unis)

Bedfont Scientific Limited (Royaume-Uni).

Dragerwerk AG & CO. KGaA (Allemagne)

Lifeloc Technologies (États-Unis)

BACtrack (États-Unis)

Quest Software Inc. (États-Unis)

Akers Biosciences, Inc. (États-Unis)

Intoximètres (États-Unis)

AK GlobalTech Corporation (États-Unis)

Alcohol Countermeasure Systems Corp. (Canada)

Dynamique du marché des analyseurs d’haleine

Conducteurs

Des lois strictes en vigueur pour les tests d’alcoolémie

L’augmentation de l’abus d’alcool, les diverses initiatives gouvernementales en matière de dépistage de l’alcool, les approbations croissantes et les certifications de qualité des organismes d’approbation stimulent la croissance du marché.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-breath-analyzers-market

Augmentation de la consommation d’alcool

Le nombre croissant d’accidents de la circulation causés par l’influence de l’alcool et d’autres substances et d’autres facteurs est le moteur de la hausse du marché. En conséquence, les pays du monde entier adoptent une législation stricte contre l’alcool au volant. Les forces de l’ordre utilisent couramment des analyseurs d’haleine pour détecter l’alcool dans l’haleine et améliorer la sécurité routière.

Augmentation de la demande pour un diagnostic réel du cancer et d’autres maladies

Les analyseurs d’haleine sont également très demandés en raison de l’asthme et de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). L’appareil est fréquemment utilisé pour aider les gens à arrêter de fumer et à surveiller les niveaux de monoxyde de carbone (CO) dans l’air expiré. D’autres facteurs, tels que le développement de versions de produits pouvant être connectées à Bluetooth pour le suivi personnel et les analyseurs qui utilisent les technologies de piles à combustible et de capteurs à semi-conducteurs pour fournir des résultats plus précis, devraient alimenter davantage le marché.

Opportunités

Le marché mondial des analyseurs d’haleine devrait connaître des perspectives de croissance lucratives alors que le taux d’adoption des analyseurs d’haleine continue d’augmenter. En outre, le marché devrait augmenter en raison de l’attention croissante portée aux initiatives d’entités commerciales et publiques visant à produire des biens nanotechnologiques pouvant être combinés avec des dispositifs médicaux. De plus, la hausse des coûts des soins de santé et l’accent mis sur le tourisme médical dans les pays sous-développés font augmenter la demande pour cet équipement médical.

Contraintes/Défis

Défis liés au prélèvement respiratoire

Divers problèmes de précision liés aux analyseurs d’haleine, et les tests d’alcoolémie sont considérés comme une violation du droit à la vie privée, ce qui freine la croissance du marché.

Manque de professionnels qualifiés

Le coût élevé des analyseurs freine l’expansion du marché. Les pays émergents d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique ont une forte demande d’analyseurs d’haleine et une grande marge de croissance sur le marché mondial des analyseurs d’haleine en raison de leurs prix bas et des restrictions gouvernementales strictes.

Ce rapport sur le marché des analyseurs d’haleine fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des analyseurs d’haleine, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des analyseurs d’haleine

L’analyseur d’haleine est un gadget qui calcule le BAC (teneur en alcool dans le sang) à partir d’échantillons d’haleine. Les analyseurs d’haleine sont utilisés pour diagnostiquer les troubles infectieux et chroniques. Par exemple, Hound Labs Company a lancé les analyseurs d’haleine Hound COVID-19 en septembre 2020, l’un des premiers analyseurs d’haleine portables au monde à détecter le virus SARS-CoV-2 dans l’haleine des sujets humains. Les alcootests HOUND COVID-19 ont été initialement utilisés avec succès chez des patients hospitalisés par Hound Labs. Les capteurs utilisés dans les analyseurs d’haleine comprennent la spectroscopie infrarouge, les semi-conducteurs, les piles à combustible et le dosage photovoltaïque.

Développement récent

Owlstone Medical a présenté ses kits de biopsie respiratoire en mars 2018. Les chercheurs universitaires, pharmaceutiques et cliniques pourront utiliser l’appareil pour trouver et valider des biomarqueurs respiratoires dans la détection précoce et la recherche en médecine de précision. Ce lancement de produit a augmenté les revenus et élargi la gamme de produits de l’entreprise.

BreathDX a lancé les appareils de mesure de l’ammoniac respiratoire AmBeR et AmBeR en décembre 2017. Ces gadgets prennent huit respirations pour tester avec précision les niveaux d’ammoniac. C’est un appareil très efficace et économique. L’introduction du produit élargira sa gamme de produits tout en augmentant sa base de consommateurs.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-breath-analyzers-market

Portée du marché mondial des analyseurs d’haleine

Le marché des analyseurs d’haleine est segmenté en fonction du type, de l’échantillon, de l’équipement, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par équipement

Semi-conducteur

Infrarouge

Fluide buccal

Pile à combustible

Instruments de chromatographie

Sur la base des équipements, le marché est segmenté en instruments à semi-conducteurs, infrarouges, fluides oraux, piles à combustible et chromatographes.

Par type d’échantillon

Échantillon de liquide buccal

Échantillon d’haleine

Sur la base d’un échantillon, le marché est segmenté en échantillon de fluide oral et échantillon d’haleine.

Par technologie

Technologie des piles à combustible

Technologie de capteur d’oxyde de semi-conducteur

Autres technologies

Éthylomètres infrarouges

Technologie des cristaux chimiques

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en technologie des piles à combustible, technologie des capteurs d’oxyde à semi-conducteur, autres technologies, alcootests infrarouges et technologie des cristaux chimiques.

Par application

Détection d’alcool

Détection de l’abus de drogues

Applications médicales

Détection de la tuberculose

Détection de l’asthme

Les autres

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en détection d’alcool, détection de toxicomanie, applications médicales, détection de la tuberculose, détection de l’asthme et autres.

Par utilisateur final

Les organismes d’application de la loi

Entreprises

Personnes

Hôpitaux

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en agences d’application de la loi, entreprises, particuliers et hôpitaux.

Analyse/aperçus régionaux du marché des analyseurs d’haleine

Le marché des analyseurs d’haleine est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, gamme de prix, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des analyseurs d’haleine sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est la région dominante du marché mondial des analyseurs d’haleine en raison du nombre croissant d’accidents de la route et des initiatives gouvernementales visant à minimiser les collisions en bordure de route. Le marché nord-américain des analyseurs d’haleine a généré environ 45,0 % de part de marché en 2016 et devrait représenter 2,79 milliards USD d’ici 2024, contre 0,53 milliard USD en 2016.

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison des développements technologiques, de l’augmentation de la demande d’analyseurs d’haleine dans les pays émergents tels que la Chine, l’Inde et de l’augmentation du nombre d’accidents de la route.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des analyseurs d’haleine vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des analyseurs d’haleine, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché des analyseurs d’haleine. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

https://www.einpresswire.com/article/574118495/ehealth-market-by-emerging-trends-business-strategies-technologies-revenue-to-grow-at-cagr-of-23-00-by-2029

https://www.einpresswire.com/article/574277868/probiotics-market-size-share-trends-business-challenges-opportunities-industry-trends-key-players-and-revenue

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-methylmalonic-acidemia-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hysteroscopes-and-hysteroscopic-fluid-management-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laryngoscope-blades-and-handles-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tonsillopharyngitis-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ultrasound-bone-densitometer-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-willams-sundrome-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-invasive-ventilation-masks-and-circuits-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kleefstra-syndrome-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Le pont de données est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475