Le marché des améliorants de pain Atteindra une valorisation de 5 382,1 millions de dollars d’ici 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des améliorants de pain était évalué à 3 536,8 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 5 382,1 millions de dollars d’ici 2028, à un TCAC de 5,30%.

Les améliorants de pain sont un mélange équilibré d’ingrédients de cuisson choisis parmi divers auxiliaires de fabrication et matières premières (à base de céréales et autres), mélangés dans une formule appropriée. Ils boostent la pâte et renforcent la tolérance lors des différentes étapes de fabrication. Ils rendent le travail plus sûr et facilitent le processus de production, permettant aux boulangers de préparer des produits finaux normalisés de qualité. Pour contrer l’augmentation de la population et la modernisation de l’industrie alimentaire, il devient nécessaire de produire des matières premières de haute qualité. Un fort besoin d’améliorer les performances du pain par la fermentation, les propriétés de la pâte, l’oxydation, le contrôle du pH et l’émulsification est testé régulièrement. Il y a aussi un besoin de repas de petit-déjeuner sur le pouce pour correspondre aux routines trépidantes des consommateurs et une augmentation des revenus disponibles, ce qui conduit à une augmentation de la demande de pain et d’améliorants de pain. Cela a donné aux fabricants la possibilité d’élargir leur portefeuille de produits, ce qui aura un effet significatif sur le potentiel du marché. Le nombre croissant de chaînes de restauration rapide et de plats cuisinés à travers le monde a augmenté la consommation de produits à base de pain. Ceci, à son tour, favorise la demande du marché. L’énorme consommation de pain et d’articles de boulangerie, l’offre innovante de produits de boulangerie par les producteurs d’articles de boulangerie et la demande croissante de produits alimentaires d’opportunité sont quelques-unes des principales tendances à l’origine de la croissance du marché.

Une augmentation de la consommation de produits de boulangerie, un degré élevé d’innovation et une demande toujours croissante de pain biologique mélangé à des ingrédients naturels et sains en raison de problèmes de santé croissants sont les principaux facteurs moteurs de ce marché. Néanmoins, d’autre part, la sensibilisation et la réticence du grand public aux conservateurs dans les produits de boulangerie et les normes strictes de sécurité alimentaire du gouvernement de divers pays peuvent freiner légèrement la croissance du marché. Cependant, il existe d’énormes opportunités pour le développement de pain biologique avec moins de conservateurs et de stabilisants ou d’additifs et l’utilisation d’enzymes comme alternative aux émulsifiants pour réduire les coûts de production.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Par type, le pain inorganique détient une valeur marchande d’environ 430,1 millions en 2020. Les ingrédients de ces améliorants de pain sont à bas prix par rapport au bio. De plus, ils sont couramment utilisés pour améliorer la qualité de la pâte, comme l’amélioration du volume, de la douceur et de la stabilité.

• Par forme, le segment de la poudre dans l’améliorateur de pain représente une part importante d’environ 55% en 2020. La forme en poudre est principalement utilisée par les producteurs car elle est plus facile à utiliser comme matière première dans les processus de flambage que sous d’autres formes

• L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des améliorants de pain au cours de la période de prévision avec un TCAC d’environ 6,1%. La forte croissance du marché des améliorants de pain dans la région Asie-Pacifique peut être attribuée à la demande d’améliorants de pain dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde.

• Les principaux acteurs du marché sont Archer Daniels Midland Company (États-Unis), Oriental Yeast Co., Ltd. (Japon) Associated British Foods plc (États-Unis), Ireks GmbH (Allemagne), Fazer group (Finlande), Corbion N. V.(Pays-Bas), (Canada) Pak Group (États-Unis) Nutrex N. V. (Belgique), Puratos Group (Belgique), Lallemand Inc. , Groupe Soufflet (France), InVivo (France), Bakels Worldwide, (Suisse), Lesaffre (France), et John Watson-Inc. (AMÉRICAIN.). En octobre 2019, Puratos Canada, un fournisseur mondial d’ingrédients basé en Belgique, a acquis Sandel Foods Inc., cette acquisition stratégique aidera Puratos à se développer sur le marché mondial des améliorants de pain et à accéder à de nouvelles technologies et à des opportunités de recherche et développement de pointe. L’installation dispose d’un centre d’innovation, de quatre lignes de production et d’une équipe de R&D complète, ainsi que d’un accès à des études de consommation telles que Taste Tomorrow, la plus grande enquête mondiale sur les consommateurs de boulangerie, de pâtisserie et de chocolat.

Segments couverts dans le rapport:

Ce rapport prévoit une croissance des revenus au niveau mondial, régional et national et fournit une analyse des tendances du marché dans chacun des sous-segments de 2016 à 2028. Aux fins de cette étude, des rapports et des données ont segmenté le marché des améliorants de pain en fonction du type, des ingrédients, de l’application, de la forme et de la région:

Type (Volume, Tonnes métriques; 2020-2028 et Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028)

* Améliorants de pain inorganiques

* Améliorants de pain bio

Ingrédients, (Volume, Tonnes métriques; 2020-2028 et Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028)

• Émulsifiant

• Enzymes

* Agents oxydants

* Agents réducteurs

* Autres (chlore et autres agents de blanchiment)

Forme, (Volume, Tonnes métriques; 2020-2028 et Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028)

• Poudre

* Liquide et semi-liquide

• Granulaire

Application, (Volume, Tonnes métriques; 2020-2028 et Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028)

• Pain

* Viennoiseries

• Gâteau

* Autres (pain à pizza, tartes, biscuits et autres produits de boulangerie)

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028 et Volume en tonnes Métriques-2028)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Moyen-Orient et Afrique

* Amérique Latine

o Brésil

