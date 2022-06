Le marché des alliages de magnésium enregistrera un taux de croissance impressionnant de 4,25 milliards USD d’ici 2029 | TCAC 11,68 %

Data Bridge Market Research analyse que le marché des alliages de magnésium connaîtra un TCAC de 11,68 % pour la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 4,25 milliards USD en 2029.

Les alliages de magnésium font référence au type d’alliages avec les combinaisons de magnésium avec d’autres métaux, souvent l’aluminium, le zinc, le manganèse, le silicium, le cuivre, les terres rares et le zirconium. Ces alliages ont une structure de réseau hexagonale, qui aide à déplacer les propriétés essentielles de ces alliages.

Les applications croissantes des alliages de l’industrie automobile sont le principal facteur d’accélération de la croissance du marché des alliages de magnésium. En outre, les avantages croissants des alliages de magnésium par rapport aux autres alliages, la popularité croissante du produit dans les implants humains artificiels, l’utilisation croissante de l’alliage de magnésium dans l’aérospatiale, la défense et l’industrie médicale devraient également stimuler la croissance du marché des alliages de magnésium. Cependant, la volatilité des prix des matières premières ainsi que les problèmes de soudage limitent le marché des alliages de magnésium, tandis que la résistance à la corrosion mettra à l’épreuve la croissance du marché.

En outre, la croissance du véhicule électrique , l’introduction de nouveaux procédés tels que le thixomoulage et le nouveau rhéocasting créeront de nombreuses opportunités pour le marché des alliages de magnésium.

Les principaux acteurs du marché des alliages de magnésium sont : Ka Shui International Holdings Ltd., Magontec Limited, US Magnesium LLC, Meridian Lightweight Technologies., Amacor., Shanghai Regal Magnesium Limited Company, Dynacast, Shanxi Fugu Tianyu Mineral Industry, Posco, China Magnesium Corporation, Magnésium de la mer Morte, Spartan Light Metal Products., Smiths Metal Centers Limited, RIMA, Tongxiang Metal Magnesium Co.Ltd (Taiyuan) entre autres.

En outre, le rapport persuasif sur le marché des alliages de magnésium donne un aperçu de la croissance des revenus et de l’initiative de développement durable. En comprenant et en gardant à l’esprit les besoins des clients, une méthode ou une combinaison de plusieurs étapes a été utilisée pour créer cet excellent rapport d’étude de marché. Le rapport étudie une évaluation à grande échelle des prévisions et des restrictions de croissance du marché. Ce rapport englobe également toutes les données qui couvrent la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché qui sont basés sur l’analyse SWOT. Un rapport d’analyse de marché influent sur les alliages de magnésium présente un examen de haut en bas du marché pour estimer les revenus, le retour sur investissement (ROI) et développer des stratégies commerciales.

Une évaluation approfondie des acteurs importants qui fonctionnent sur le marché des alliages de magnésium et de leur placement en plus de leur contribution au marché, de leur portefeuille d’investissement et de quelques autres informations est soulignée dans le dossier de l’étude. De plus, le rapport inclut des mises à niveau récentes, les demandes du marché des alliages de magnésium et des méthodes commerciales critiques qui aident l’entreprise ainsi que les entreprises opérant à l’intérieur. De même, le dossier fournit une analyse approfondie de leurs nouvelles fusions, investisseurs, parties prenantes et acquisitions qui auront un effet énorme sur l’espace de l’industrie des alliages de magnésium au cours des prochaines années.

Ce rapport sur le marché des alliages de magnésium fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des alliages de magnésium, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des alliages de magnésium et taille du marché

Le marché des alliages de magnésium est segmenté en fonction du type d’alliage et de l’industrie d’utilisation finale. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type d’alliage, le marché des alliages de magnésium est segmenté en alliage coulé et en alliage forgé.

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché des alliages de magnésium est segmenté en automobile et transport, électronique, aérospatiale et défense, outils électriques et autres. L’automobile et les transports ont été davantage segmentés en structure de carrosserie, groupe motopropulseur, intérieur et châssis. L’aérospatiale et la défense ont été subdivisées en hélicoptères commerciaux, hélicoptères militaires et avions de combat . D’autres ont été davantage segmentés en articles médicaux et de sport.

