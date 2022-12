Le marché des allergies alimentaires croît à un taux de 5,60% entre 2022 et 2029, selon les prévisions Le marché des allergies alimentaires a récemment augmenté et cela devrait se poursuivre au cours de la période projetée.

Le marché des allergies alimentaires était évalué à 34,83 ​​milliards USD en 2021 et devrait croître à un TCAC de 5,60 % de 2022 à 2029 pour atteindre 53,85 milliards USD. Les recherches d’experts approfondies de l’équipe Data Bridge Market Research, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire sont tous inclus dans l’étude de marché.

Le marché des allergies alimentaires a récemment augmenté et cela devrait se poursuivre au cours de la période projetée. Une réaction anormale à certains aliments, tels que les noix, les arachides et le soja, est connue sous le nom d’allergie alimentaire. Tout, depuis les démangeaisons, le gonflement de la langue et l’urticaire jusqu’à l’hypotension artérielle, la diarrhée et les vomissements, peut être provoqué par des réactions allergiques. Selon l’Organisation mondiale des allergies, les allergies alimentaires sont de plus en plus répandues dans le monde, les œufs, le lait, le blé, les crustacés et les noix étant les allergènes les plus courants. De plus, les allergies aux fruits de mer sont plus répandues en Asie que dans les pays occidentaux.

Une allergie alimentaire est une réponse immunitaire qui se développe peu après la consommation d’un repas particulier. Les ballonnements, l’urticaire et l’élargissement des voies respiratoires peuvent tous être provoqués par même une infime quantité de nourriture qui déclenche l’allergie. Chez certaines personnes, une allergie alimentaire peut entraîner des symptômes graves ou même la réaction potentiellement mortelle connue sous le nom d’anaphylaxie.

Dynamique du marché des allergies alimentaires

Conducteurs

Forte prévalence chez les enfants

On estime que la prévalence croissante des allergies alimentaires chez les enfants accélère la croissance du marché. Les enfants, en particulier les tout-petits et les nouveau-nés, sont plus sujets aux allergies alimentaires. Le système digestif des enfants mûrit à mesure qu’ils vieillissent et leur corps est moins enclin à absorber les aliments ou les composants alimentaires qui provoquent des allergies.

Les allergies au lait, au soja, au blé et aux œufs sont généralement dépassées chez les jeunes. Les allergies aux noix et aux crustacés, en particulier, sont plus susceptibles de durer toute la vie. L’allergie aux arachides chez les enfants a augmenté de 21 % depuis 2010, selon une étude publiée par l’American College of Allergy, Asthma, and Immunology (ACAAI) en 2017. Selon la recherche, environ 2,5 % des enfants aux États-Unis sont allergiques. aux cacahuètes.

Augmentation de l’incidence de l’asthme

On estime que l’incidence croissante de l’asthme propulsera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. L’asthme et les allergies alimentaires coexistent fréquemment. Les symptômes d’allergie alimentaire et d’asthme sont plus susceptibles d’être graves lorsque cela se produit.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des allergies alimentaires est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

Nombre croissant de personnes âgées

On estime que la population gériatrique en plein essor renforcera l’expansion du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la population gériatrique mondiale, estimée à plus de 524 millions en 2010, devrait atteindre près de 2 milliards d’ici 2050. En raison de leur système immunitaire affaibli, les personnes gériatriques sont plus susceptibles de contracter des allergies alimentaires. , estimé en outre pour améliorer le taux de croissance du marché.

De plus, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées de sensibilisation élargiront le marché des allergies alimentaires. De plus, l’évolution du mode de vie des personnes et l’augmentation du niveau de revenu disponible entraîneront l’expansion du marché des allergies alimentaires.

Des opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des allergies alimentaires. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des allergies alimentaires au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché des allergies alimentaires

Depuis son apparition en décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans presque tous les pays de la planète, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer urgence de santé publique. Le COVID-19, un nouveau coronavirus, a été identifié comme l’agent causal dans les cas de pneumonie. Ce virus s’est propagé rapidement dans le monde, tuant un grand nombre de personnes. Le COVID-19 a été qualifié de pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mars 2020, et des mesures rigoureuses pour prévenir la propagation de la maladie ont été recommandées.

Portée du marché mondial des allergies alimentaires

Source de nourriture

Les produits laitiers

Produit de volaille

Cacahuètes

Fruits de mer

Autres

Symptômes

Anaphylaxie

La dermatite atopique

Autres

Diagnostic

Tests cutanés

Test sanguin

Régime d’élimination

Défi alimentaire oral

Autres

Traitement

Épinéphrine

Immunothérapie orale

Antihistaminiques

Autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché des allergies alimentaires

Le marché des allergies alimentaires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, source alimentaire, symptômes, diagnostic, traitement, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des allergies alimentaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché des allergies alimentaires en raison de la prévalence croissante des allergies alimentaires dans cette région. De plus, l’augmentation des dépenses de santé et la présence d’acteurs clés majeurs propulseront davantage le taux de croissance du marché.

