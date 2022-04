Le marché des aliments surgelés atteindra 366,3 milliards de dollars d’ici 2027

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des aliments surgelés était évalué à 277,03 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 421,10 milliards USD d’ici 2027, à un TCAC de 5,1 %. Ils sont conservés par un processus de congélation et de stockage avant la cuisson. Il a un grand marché en raison de la demande accrue des consommateurs. Le processus de congélation aide à maintenir les aliments dans leur état d’origine jusqu’à ce qu’ils soient consommés. Dans cette industrie, il s’agit de deux procédures de congélation, l’une mécanique et l’autre cryogénique. Le processus de congélation est nécessaire pour préserver la qualité et sa surface extérieure. La congélation rapide aide à maintenir la structure cellulaire d’origine des aliments. La congélation cryogénique est l’un des processus les plus rapides car elle maintient la basse température de l’azote fluide d’environ -196 degrés Celsius.

L’adoption généralisée des aliments surgelés parmi les consommateurs est son attribut nutritif. Cet article ne nécessite aucun additif supplémentaire car les micro-organismes ne se développent pas lorsque la température est inférieure à 9,5 °C (15 °F), ce qui est suffisant pour anticiper la décomposition. Il y a peu d’idées fausses sur les aliments surgelés par rapport aux aliments emballés. Les conservateurs sont présents dans les articles emballés à la place des aliments surgelés qui sont nocifs pour la santé. Il existe également des idées fausses selon lesquelles la congélation élimine les nutriments, ce qui est également un autre mythe des temps modernes. La congélation aide à couvrir la structure externe de l’aliment, ce qui aide finalement à préserver ses nutriments. La préférence croissante pour les produits frais et naturels est un frein pour cette industrie.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

L’industrie des aliments surgelés devrait avoir un TCAC de 6 % en Asie-Pacifique, suivi respectivement de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Les facteurs tels que l’évolution des modes de vie et l’augmentation de la population de la société sont à l’origine de la croissance de l’industrie.

En 2018, la phase brute dominait l’industrie qui détenait 41,4% du marché mondial. L’Europe est la principale source de revenus pour ce segment de produits, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique du Nord.

Les produits laitiers devraient être le segment de marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2019-2026 avec un TCAC de 3,5 %. Cependant, la teneur en sucre et en graisses qui ne sont pas saines et les difficultés rencontrées pour éliminer cette teneur constituent l’un des principaux défis de l’industrie dans ce segment.

L’emballage doit conserver son intégrité tout au long du remplissage, du scellage, de la congélation, du stockage, du transport, de la décongélation et souvent de la cuisson. Comme beaucoup d’entre eux sont cuits au four à micro-ondes, les fabricants ont développé des emballages qui peuvent passer directement du congélateur au micro-ondes.

Les emballages actifs offrent une foule de nouvelles technologies capables de détecter activement puis de neutraliser la présence de bactéries ou d’autres espèces nuisibles. L’emballage actif peut prolonger la durée de conservation, maintenir la sécurité du produit et aider à le conserver sur une plus longue période.

Le segment des autres types de produits (qui comprend les pommes de terre surgelées, les pizzas, les collations et les plats cuisinés) était évalué à 27,4 milliards USD et devrait atteindre 39,05 milliards USD d’ici 2026

L’Amérique du Nord devrait représenter 28,4% de l’industrie. L’essor du secteur de la santé et celui du secteur de l’emballage, en particulier dans le segment F&B, stimulent la croissance aux États-Unis.

La teneur en sodium et la teneur en amidon sont plus importantes, ce qui pourrait avoir des effets secondaires susceptibles d’entraver le marché au cours de la période de prévision.

Les principaux participants comprennent – Nestlé, ConAgra Foods Inc., Heinz, Mother Dairy, McCain Foods, Kellogg Company, Unilever, General Mills Inc., Venky’s et Pinnacle Foods Inc.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté l’industrie des aliments surgelés en fonction du type de produit transformé, du type de produit, du canal de distribution, de l’utilisation finale

Type de produit transformé (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Fruits et légumes surgelés

Viande et poisson surgelés

Produits laitiers surgelés

Soupes surgelées

Autres

Type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Étape brute

À moitié préparé

Entièrement préparé

Canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Supermarché/Hypermarché

Magasins en ligne

Détaillants spécialisés

Dépanneurs

Utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Clients de détail

Les fournisseurs de services

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord NOUS Canada

L’Europe  Allemagne France ROYAUME-UNI Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil



Table des matières:

Aperçu du marché mondial des aliments surgelés

Impact économique sur l’industrie

Concurrence sur le marché par les fabricants

Production, revenus (valeur) par région

Analyse des facteurs d’effet de marché

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Approvisionnement (production), consommation, exportation, importation par régions

Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Prévisions du marché mondial des aliments surgelés

Analyse du marché mondial des aliments surgelés par application

Analyse des coûts de fabrication

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

