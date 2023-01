Le marché des aliments séchés à l’air devrait enregistrer un TCAC de 7,80% au cours de la période de prévision 2022-2029 BB Products (Australie) Pty Ltd, BCFoods Europe BV, Berrifine A/S, DMH Ingredients., Mondelez International, ALIMENTS Lyophilisés, La Frubense, Milne MicroDried , Nestlé India Ltd., Royal Ridge Fruits, Saraf Foods Ltd., Seawind Alimentos, Silva International., Sresta Natural Bioproducts Pvt. Ltd. , Joe Produce et Van Drunen Farms

Le marché des aliments séchés à l’air devrait connaître une croissance du marché entre 2022 et 2029. Selon Data Bridge Industry Research, le marché des aliments séchés à l’air devrait croître à un TCAC de 7,80 % entre 2022 et 2029.

Pour prolonger la durée de conservation de divers aliments et prévenir la détérioration bactérienne, le séchage à l’air est une technique permettant d’éliminer l’humidité des aliments. L’hypothèse de la déshydratation, qui utilise l’air chaud pour séparer les composants liquides, est à la base du concept de grenaillage. De nombreuses méthodes sont utilisées dans ce processus, telles que le séchage par micro-ondes, le séchage à l’air chaud, le séchage à l’air à double grade, etc.

De plus, la technologie de production d’aliments non chauffés étend son influence dans la production d’aliments naturels, car elle peut améliorer le contenu sain en fournissant des caractéristiques tangibles supérieures pour satisfaire les désirs d’achat sophistiqués des consommateurs d’aliments biologiques. Ce sont d’autres facteurs importants qui stimulent la croissance du marché des aliments séchés à l’air de 2022 à 2029.

L’expansion des lancements innovants d’aliments séchés à l’air apportera des opportunités plus lucratives au marché des aliments séchés à l’air au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Cependant, les ralentissements et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dus à diverses directives et restrictions gouvernementales au milieu de l’épidémie de COVID-19 peuvent également représentent un défi important pour le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des aliments séchés à l’air fournit des informations détaillées sur les derniers développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations / exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et régional, l’analyse des flux de revenus émergents et l’évolution du marché en termes d’opportunités. Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, applications et domaine, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial Aliments séchés à l’air et taille du marché

Sur la base du produit, le marché des aliments séchés à l’air est segmenté en fruits, légumes, grains de café, herbes et viandes.

Sur la base de la forme, le marché des aliments séchés à l’air est segmenté en poudres et granulés, morceaux et copeaux et flocons.

Sur la base du canal de distribution, le marché des aliments séchés à l’air est segmenté en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs et détaillants en ligne.

Analyse au niveau national du marché Aliments séchés à l’air

La région européenne a dominé le marché des aliments séchés à l’air et continuera de dominer tout au long de la période de prévision en raison des kits de plats cuisinés facilement disponibles auprès de différents canaux de distribution tels que les supermarchés, les hypermarchés et les dépanneurs de la région. De 2022 à 2022. La période de prévision va jusqu’en 2029.

Pendant ce temps, la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative, en raison de la participation croissante à la main-d’œuvre, des tendances de consommation vers les aliments réconfortants et de la demande croissante d’aliments prêts à consommer dans des pays comme la Chine et l’Inde.



Analyse concurrentielle de la part de marché des aliments séchés à l’air et de l’aménagement paysager

Certains des principaux acteurs répertoriés dans le rapport sur le marché des aliments séchés à l’air sont:

BB Products (Australie) Pty Ltd, BCFoods Europe BV, Berrifine A/S, DMH Ingredients., Mondelez International, ALIMENTS Lyophilisés, La Frubense, Milne MicroDried , Nestlé India Ltd., Royal Ridge Fruits, Saraf Foods Ltd., Seawind Alimentos, Silva International., Sresta Natural Bioproducts Pvt. Ltd. , Joe Produce et Van Drunen Farms

