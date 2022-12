Le marché des aliments séchés à l’air devrait croître à un TCAC de 7,80% au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché des aliments séchés à l’air devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché des aliments séchés à l’air devrait atteindre un TCAC de 7,80% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le séchage à l’air est une méthode d’élimination de l’humidité d’une variété d’aliments pour prolonger leur durée de conservation et prévenir la décomposition bactérienne. Le concept de séchage par ventilation est basé sur le postulat de déshydratation, dans lequel les composants liquides sont séparés avec de l’air chauffé. Ce processus utilise une variété de techniques, notamment le séchage par micro-ondes, le séchage à l’air chaud, le séchage à l’air à double degré, etc.

De plus, les méthodes de fabrication d’aliments non thermiques augmentent leur impact dans la production d’aliments naturels avec leur capacité à améliorer le contenu sain en offrant des caractéristiques tangibles exceptionnelles pour la vente compliquée des consommateurs d’aliments biologiques, qui sont d’autres facteurs importants que les déterminants de la croissance de le marché alimentaire agit comme séché à l’air au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

L’expansion du lancement de produits alimentaires séchés à l’air innovants créera des opportunités plus rentables pour le marché des aliments séchés à l’air au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029. L’épidémie de COVID-19 pourrait également poser un défi majeur à la croissance. taux du marché.

Ce rapport sur le marché des aliments séchés à l’air fournit des détails sur les nouveaux développements, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, les parts de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités en termes de flux de revenus émergents et d’évolution du marché. réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, augmentations du marché dans les catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue et taille du marché du marché mondial Aliments séchés à l’air

Sur la base du produit, le marché des aliments séchés à l’air est segmenté en fruits, légumes, grains de café, herbes et viande.

Sur la base de la forme, le marché des aliments séchés à l’air est segmenté en poudre et granulés, morceaux et flocons.

Sur la base du canal de distribution, le marché des aliments séchés à l’air est segmenté en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs et détaillants en ligne.

Analyse au niveau national du marché Aliments séchés à l’air

La région Europe domine le marché des aliments séchés à l’air et étendra encore sa tendance à la domination au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité facile des plats cuisinés dans divers canaux de distribution, notamment les supermarchés, les hypermarchés et les dépanneurs de la région au cours de la période de prévision 2022 à 2029. .

La région Asie-Pacifique, en revanche, devrait afficher une croissance lucrative en raison de la proportion croissante de la population active, de la tendance croissante des consommateurs à consommer des aliments réconfortants et de la demande croissante de plats cuisinés et de plats cuisinés dans des pays comme Chine et Inde dans la région.

Paysage concurrentiel des aliments séchés à l’air et analyse de la part de marché

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des aliments séchés à l’air:

BB Products (Australia) Pty Ltd, BCFoods Europe BV, Berrifine A/S, DMH Ingredients., Mondelez International, ALIMENTS Lyophilisés, La Frubense, Milne MicroDried, Nestlé India Ltd., Royal Ridge Fruits, Saraf Foods Ltd., Seawind Alimentation, Silva International., Sresta Natural Bioproducts Pvt. Ltd., Joe Produce et Van Drunen Farms.

