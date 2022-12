Le marché des aliments séchés à l’air devrait augmenter la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029

Le marché des aliments séchés à l’air devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché des aliments séchés à l’air devrait enregistrer un TCAC de 7,80% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le séchage à l’air est une méthode d’élimination de l’humidité de divers aliments pour prolonger la durée de conservation et prévenir la détérioration bactérienne. Le concept de séchage à l’air est basé sur l’axiome de la déshydratation, qui utilise de l’air chauffé pour séparer les composants liquides. Le processus utilise une variété de techniques, y compris le séchage par micro-ondes , le séchage à l’air chaud et le séchage à l’air à double degré.

Des facteurs tels que le développement rapide de l’industrie de l’emballage ainsi que la croissance démographique sont les principaux moteurs de la croissance du marché des aliments séchés à l’air. De plus, les méthodes de production d’aliments non chauffés ont un impact significatif sur la production d’aliments naturels avec leur capacité à améliorer leur contenu sain en fournissant d’excellentes propriétés tangibles pour répondre aux ventes complexes des consommateurs d’aliments biologiques, un autre facteur important qui agit comme un dessiccateur d’air. Nous élargissons notre impact . Déterminants de la croissance du marché alimentaire au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

En outre, l’augmentation du revenu disponible a stimulé l’utilisation accrue de repas emballés et l’industrie répond à la demande des deux sections en raison des changements de style de vie et des horaires chargés qui devraient accélérer la croissance globale du marché au cours de la période de prévision 2022. . Cependant, les coûts énormes associés à la production de matières premières devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de connaissances appropriées sur les produits entrave également la croissance du marché.

L’expansion de l’introduction sur le marché de produits alimentaires séchés à l’air innovants créera des opportunités plus lucratives pour le marché des aliments séchés à l’air au cours de la période de prévision 2022-2029. L’ épidémie de COVID-19 peut également poser un défi majeur au taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des aliments séchés à l’air fournit des détails sur les nouveaux développements, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, les parts de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, l’analyse des opportunités liées aux flux de revenus émergents et les changements de marché. des offres. Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour des informations détaillées sur le marché des aliments séchés à l’air, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste obtenir . Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Étendue et taille du marché du marché mondial Aliments séchés à l’air

Le marché des aliments séchés à l’air est segmenté par produit, forme, canal de distribution et utilisateur final. La croissance entre les segments aide à analyser les niches de croissance et les stratégies d’entrée sur le marché, ainsi qu’à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des aliments séchés à l’air est segmenté en fruits, légumes, grains de café , herbes et viandes.

Sur la base de la forme, le marché des aliments séchés à l’air est segmenté en poudre et granulés, morceaux et flocons et flocons.

Sur la base du canal de distribution, le marché des aliments séchés à l’air est segmenté en supermarché et hypermarché, dépanneur et détaillant en ligne.

Le marché des aliments séchés à l’air est également segmenté par utilisateur final. Les utilisateurs finaux sont divisés en hôtels et restaurants, chaînes de boulangeries, aliments pour animaux de compagnie et aliments transformés.

Analyse au niveau national du marché Aliments séchés à l’air

Le marché des aliments séchés à l’air est segmenté par produit, forme, canal de distribution et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des aliments séchés à l’air sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe du Nord. Amérique. Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine et autres régions d’Amérique du Sud, Amérique du Sud, États-Unis Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

La région Europe domine le marché des aliments séchés à l’air et la tendance dominante devrait se poursuivre au cours de la période de prévision, car des kits de repas prêts à manger sont facilement disponibles dans divers canaux de distribution, notamment les supermarchés, les hypermarchés et les dépanneurs de la région. Pour la période de prévision 2022 à 2029. D’autre part, une croissance lucrative est prévue pour la région Asie-Pacifique, tirée par une proportion croissante de la population active, la tendance des consommateurs à consommer des plats cuisinés et une demande croissante de produits prêts à l’emploi. manger des aliments. Pré-repas dans des pays comme la Chine et l’Inde dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché des aliments séchés à l’air comprend également des influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et la quantité de production, l’analyse des importations-exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels est confrontée une concurrence forte ou insuffisante des marques nationales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales, et fournit une analyse prédictive des données nationales.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des aliments séchés à l’air

Le paysage concurrentiel du marché Aliments séchés à l’air fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, la capacité de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue des produits. et largeur, l’application est incluse. dominance. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’orientation de l’entreprise par rapport au marché Aliments séchés à l’air.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des aliments séchés à l’air sont BB Products (Australia) Pty Ltd, BCFoods Europe BV, Berrifine A/S, DMH Ingredients., Mondelez International, FREEZE-DRY FOODS, La Frubense, Milne MicroDried, Nestlé. India Ltd., Royal Ridge Fruits, Saraf Foods Ltd., Seawind Foods, Silva International., Sresta Natural Bioproducts Pvt. Ltd., Joe Produce et Van Drunen Farms.

