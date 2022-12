Le marché des aliments prêts à manger est susceptible d’influencer la valeur d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la croissance de l’entreprise, les défis et les perspectives concurrentielles

» Le rapport d’activité du marché des aliments prêts à manger estime que de nouveaux sommets sont possibles sur le marché des aliments prêts à manger au cours de l’année 2022-2029. Ce rapport marketing donne une étude précise de l’industrie du marché des aliments prêts à manger qui explique quelle est la définition du marché, les classifications, applications, engagements et tendances mondiales de l »industrie sont. Le rapport sur le marché mondial comprend tous les profils d »entreprise des principaux acteurs et marques. Le rapport met également en évidence les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l »industrie du marché des aliments prêts à manger Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués de manière appropriée à l’aide de l’analyse SWOT dans le rapport sur le marché des aliments prêts à manger.

Le marché des aliments prêts à manger devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau des utilisateurs finaux. Il catégorise la valeur et le volume de la taille et du volume du marché mondial des aliments prêts à manger par fabricants, type, application et région. Le rapport donne une connaissance de tous les développements récents, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et acquisitions par les différents acteurs et marques clés tout en donnant un synopsis de la définition du marché, des classifications et des tendances du marché. Le rapport aidera à prendre une décision concernant le marché. Le rapport fiable sur le marché des aliments prêts à manger présente un avantage non seulement pour rivaliser mais aussi pour surpasser la concurrence.

Analyse et taille du marché des aliments prêts à manger

Ces dernières années, les aliments prêts à consommer sont devenus l’un des segments les plus polyvalents du marché mondial des aliments prêts à consommer. Une augmentation des tendances de commodité et une augmentation parallèle de la demande de solutions de repas spécifiques ont entraîné une forte demande d’aliments prêts-à-manger surgelés. L’industrie alimentaire et des boissons est considérée comme un guichet unique pour les clients en déplacement, offrant tout, des bonbons surgelés aux apéritifs et aux repas.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des aliments prêts à manger augmentait d’une valeur de 163,1 millions USD en 2021 et devrait atteindre une valeur de 250,31 millions USD et enregistrer un TCAC de 5,50% de 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, production analyse de la consommation, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (petit-déjeuner instantané/céréales, soupes et collations instantanées, plats cuisinés, produits de boulangerie, produits à base de viande, autres), type d’emballage (en conserve, congelé ou réfrigéré, autoclave, autres), canal de distribution (hypermarché/supermarché, dépanneur/grand magasin , Magasin spécialisé, Boutique en ligne, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts The Hain Celestial Company (États-Unis), AGRARFROST GMBH & CO. KG (Allemagne), Agristo (Belgique), Bart’s Potato Company bvba (Belgique), Royal Cosun (Pays-Bas), Farm Frites (Pays-Bas), Greenyard (Belgique), Himalaya Food International Ltd. (Inde), JR Simplot Company (États-Unis), McCain Foods Ltd. (Royaume-Uni), Lamb Weston Holdings, Inc. (Royaume-Uni), General Mills, Inc. (États-Unis), Mondelez International, Inc. (États-Unis), et THE KRAFT HEINZ COMPANY (États-Unis) Des opportunités Le commerce de détail de plats cuisinés s’impose comme l’une des plateformes pour les entreprises

L’augmentation du revenu disponible est un autre facteur qui a un impact significatif sur la croissance

Définition du marché

Les aliments prêts à consommer sont un type d’aliments cuits emballés qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire pour garantir la qualité. Il peut être congelé, de longue conservation avec un chauffage minimal ou servi chaud. Certains aliments doivent être réfrigérés jusqu’à leur utilisation, tandis que d’autres nécessitent une manipulation spéciale pour assurer la qualité des aliments.

Dynamique du marché mondial des aliments prêts à manger

Conducteurs

Le mode de vie occupé des consommateurs augmente le marché des aliments prêts à manger

Étant donné que les plats cuisinés surgelés nécessitent moins de temps et d’efforts pour être préparés que la cuisson à partir de zéro, la préférence croissante des consommateurs pour les plats cuisinés profite indirectement à la demande croissante de plats cuisinés surgelés. en raison des modes de vie trépidants des consommateurs, le marché des aliments transformés est animé par un besoin accru de commodité. En conséquence, il y a une augmentation de la demande de produits surgelés. L’augmentation du revenu disponible est un autre facteur qui a un impact significatif sur la croissance du marché alimentaire car elle augmente le pouvoir d’achat des consommateurs.

Agrandissement des dépanneurs et croissance de la population ouvrière

Les plats cuisinés surgelés vendus par les entreprises de la chaîne d’approvisionnement alimentaire continuent de contribuer de manière significative au chiffre d’affaires. Une part supplémentaire des revenus est attendue bientôt, car les dépanneurs élargiront leur sélection de plats cuisinés surgelés et les ventes sur Internet tireront parti d’opportunités de marché jusque-là inexploitées.

Les aliments prêts à consommer sont de plus en plus populaires dans les pays développés, où la consommation est plus élevée que dans les pays en développement. L’augmentation du nombre de personnes travaillant dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde, ainsi que la tendance à des horaires de travail plus longs et plus variables, ont entraîné un abandon progressif du paradigme traditionnel de la cuisine quotidienne.

Opportunité

L’épicerie en ligne et l’introduction de nouvelles applications qui permettent aux consommateurs de sélectionner plus facilement leurs produits préférés sont deux des tendances les plus récentes du marché. Les clients préfèrent les achats en ligne car ils sont plus pratiques et diversifiés. Selon Eurostat, près d’un quart de la population a acheté de la nourriture et des produits d’épicerie auprès de détaillants en ligne. À mesure que la pénétration d’Internet et des smartphones augmente, le commerce de détail de plats cuisinés devient l’une des plateformes permettant aux entreprises de présenter et de vendre leurs produits alimentaires.

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché mondial des aliments prêts à manger: –

Quel sera le taux de croissance du marché, aperçu et analyse par type de marché mondial des aliments prêts à manger en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent l’analyse par applications et pays du marché mondial ?

Que sont les dynamiques, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fournisseurs du marché mondial ?

Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des aliments prêts à manger? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché

Quelles sont les opportunités du marché mondial des aliments prêts à manger, le risque de marché et l’aperçu du marché du marché?

Les principaux acteurs opérant sur le marché des aliments prêts à manger sont:

Comprendre la demande mondiale pour déterminer la viabilité du marché des aliments prêts à manger.

Identifier les marchés développés et émergents où sont offerts.

Identifiez les zones de défi et relevez-les.

Développer des stratégies basées sur les moteurs, les tendances et les faits saillants pour chacun des segments.

Évaluez la chaîne de valeur pour déterminer le flux de travail et avoir une idée de la position actuelle où vous êtes placé.

Reconnaître les principaux concurrents de ce marché et réagir en conséquence.

Connaître les initiatives et les stratégies de croissance prises par les grandes entreprises et décider de l’orientation de la croissance future.

