Le marché des aliments prêts à manger connaîtra une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

Marché mondial des aliments prêts à manger, par type de produit (petit-déjeuner/céréales instantanés, soupes et collations instantanées, plats cuisinés, produits de boulangerie, produits à base de viande, autres), type d’emballage (en conserve, congelé ou réfrigéré, autoclave, autres), canal de distribution ( Hypermarché/supermarché, dépanneur/grand magasin, magasin spécialisé, boutique en ligne, autres), – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché des aliments prêts à manger

Ces dernières années, les aliments prêts à consommer sont devenus l’un des segments les plus polyvalents du marché mondial des aliments prêts à consommer. Une augmentation des tendances de commodité et une augmentation parallèle de la demande de solutions de repas spécifiques ont entraîné une forte demande d’aliments prêts-à-manger surgelés. L’industrie alimentaire et des boissons est considérée comme un guichet unique pour les clients en déplacement, offrant tout, des bonbons surgelés aux apéritifs et aux repas.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des aliments prêts à manger augmentait d’une valeur de 163,1 millions USD en 2021 et devrait atteindre une valeur de 250,31 millions USD et enregistrer un TCAC de 5,50% de 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, production analyse de la consommation, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (petit-déjeuner instantané/céréales, soupes et collations instantanées, plats cuisinés, produits de boulangerie, produits à base de viande, autres), type d’emballage (en conserve, congelé ou réfrigéré, autoclave, autres), canal de distribution (hypermarché/supermarché, dépanneur/grand magasin , Magasin spécialisé, Boutique en ligne, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts The Hain Celestial Company (États-Unis), AGRARFROST GMBH & CO. KG (Allemagne), Agristo (Belgique), Bart’s Potato Company bvba (Belgique), Royal Cosun (Pays-Bas), Farm Frites (Pays-Bas), Greenyard (Belgique), Himalaya Food International Ltd. (Inde), JR Simplot Company (États-Unis), McCain Foods Ltd. (Royaume-Uni), Lamb Weston Holdings, Inc. (Royaume-Uni), General Mills, Inc. (États-Unis), Mondelez International, Inc. (États-Unis), et THE KRAFT HEINZ COMPANY (États-Unis) Opportunités Le commerce de détail de plats cuisinés s’impose comme l’une des plateformes pour les entreprises

L’augmentation du revenu disponible est un autre facteur qui a un impact significatif sur la croissance

Définition du marché

Les aliments prêts à consommer sont un type d’aliments cuits emballés qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire pour garantir la qualité. Il peut être congelé, de longue conservation avec un chauffage minimal ou servi chaud. Certains aliments doivent être réfrigérés jusqu’à leur utilisation, tandis que d’autres nécessitent une manipulation spéciale pour assurer la qualité des aliments.

Dynamique du marché mondial des aliments prêts à manger

Conducteurs

Le mode de vie occupé des consommateurs augmente le marché des aliments prêts à manger

Étant donné que les plats cuisinés surgelés nécessitent moins de temps et d’efforts pour être préparés que la cuisson à partir de zéro, la préférence croissante des consommateurs pour les plats cuisinés profite indirectement à la demande croissante de plats cuisinés surgelés. en raison des modes de vie trépidants des consommateurs, le marché des aliments transformés est animé par un besoin accru de commodité. En conséquence, il y a une augmentation de la demande de produits surgelés. L’augmentation du revenu disponible est un autre facteur qui a un impact significatif sur la croissance du marché alimentaire car elle augmente le pouvoir d’achat des consommateurs.

Agrandissement des dépanneurs et croissance de la population ouvrière

Les plats cuisinés surgelés vendus par les entreprises de la chaîne d’approvisionnement alimentaire continuent de contribuer de manière significative au chiffre d’affaires. Une part supplémentaire des revenus est attendue bientôt, car les dépanneurs élargiront leur sélection de plats cuisinés surgelés et les ventes sur Internet tireront parti d’opportunités de marché jusque-là inexploitées.

Les aliments prêts à consommer sont de plus en plus populaires dans les pays développés, où la consommation est plus élevée que dans les pays en développement. L’augmentation du nombre de personnes travaillant dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde, ainsi que la tendance à des horaires de travail plus longs et plus variables, ont entraîné un abandon progressif du paradigme traditionnel de la cuisine quotidienne.

Occasion

L’épicerie en ligne et l’introduction de nouvelles applications qui permettent aux consommateurs de sélectionner plus facilement leurs produits préférés sont deux des tendances les plus récentes du marché. Les clients préfèrent les achats en ligne car ils sont plus pratiques et diversifiés. Selon Eurostat, près d’un quart de la population a acheté de la nourriture et des produits d’épicerie auprès de détaillants en ligne. À mesure que la pénétration d’Internet et des téléphones intelligents augmente, le commerce de détail de plats cuisinés devient l’une des plateformes permettant aux entreprises de présenter et de vendre leurs produits alimentaires.

