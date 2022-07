Le marché des aliments prêts à manger connaît une croissance incroyable jusqu’en 2022-2028 | Nestlé SA ; Conagra Brands Inc. ; La société Kraft Heinz ; Moulins généraux inc.

Selon notre dernière étude de marché, intitulée « Prévisions du marché des aliments prêts à manger jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de produit (céréales pour petit-déjeuner, soupes et nouilles instantanées, plats cuisinés, collations, produits de boulangerie et confiseries, et autres) et canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres) », le marché des aliments prêts à consommer devrait atteindre 1 471,94 milliards de dollars américains d’ici 2028, contre 1 073,87 milliards de dollars américains en 2022. Il est devrait croître à un TCAC de 5,4 % de 2022 à 2028.

Les aliments prêts à consommer désignent les aliments que les consommateurs peuvent manger en toute sécurité sans cuisson. Les aliments prêts à manger ou prêts à cuire sont également appelés restauration rapide, qui se préparent sans effort et peuvent être consommés sur le pouce. Il s’agit généralement de plats préparés, d’en-cas emballés, de pain, de pâtes, de céréales pour petit-déjeuner, d’en-cas aux fruits, de sauces, de viande transformée, de barres protéinées, etc. Le principal facteur de croissance du marché des aliments prêts à consommer est la volonté accrue de dépenser pour ces aliments et le manque de temps pour cuisiner à la maison en raison de l’urbanisation rapide.

Au cours des dernières décennies, la participation des femmes au travail a considérablement augmenté. Selon «l’Organisation internationale du travail», le taux d’emploi des femmes en Allemagne était de 42,50% en 1990 et est passé à 54,91% en 2020. De même, le taux d’emploi des femmes dans d’autres pays, tels que les États-Unis, la France, le Chili et le Mexique , a augmenté. Cette augmentation significative de l’emploi des femmes influence fortement la croissance du marché des aliments prêts à consommer avec la préférence croissante pour les plats cuisinés.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des aliments prêts-à-manger

La pandémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’industrie agroalimentaire a subi de graves perturbations des chaînes d’approvisionnement et des fermetures d’usines de production dans les premières phases de la pandémie. La fermeture des usines de fabrication dans les principaux pays d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, d’Amérique du Sud et centrale, du Moyen-Orient et d’Afrique a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de divers biens essentiels et non essentiels. . Cependant, en 2021, les économies ont commencé leurs opérations, ce qui a eu un impact positif sur le marché mondial, en particulier le marché des aliments prêts à consommer.

De plus, les fabricants sont autorisés à fonctionner à pleine capacité et peuvent combler l’écart entre la demande et l’offre. Les consommateurs accordent la priorité à leur santé et recherchent activement des alternatives saines et des activités de remise en forme pour prévenir les maladies liées au mode de vie. Les magasins de détail, les épiceries et les supermarchés ont obtenu l’autorisation d’opérer dans le délai imparti, aidant ainsi le marché des aliments prêts à manger.

Le rapport segmente le marché des aliments prêts-à-manger comme suit :

En fonction du type de produit, le marché des aliments prêts à consommer est segmenté en céréales pour petit-déjeuner, soupes et nouilles instantanées, plats cuisinés, collations, produits de boulangerie et confiseries, etc. En termes de canaux de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres. Sur la base de la géographie, le marché est principalement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud et centrale (SAM).

Les principaux acteurs couverts par cette étude

Nestlé SA ; Conagra Brands Inc. ; La société Kraft Heinz ; General Mills Inc. ; COMPAGNIE DE SOUPE CAMPBELL ; MTR Foods Pvt Ltd. ; Hormel Foods Corporation ; Tyson Foods, Inc. ; JBS S.A. ; et la société Kellogg.

Méthodologie de la recherche

La méthodologie de recherche implique la collecte d’informations par des analystes de recherche qui filtrent ensuite ces informations et les étudient en profondeur pour fournir des estimations et des prévisions à l’industrie. Des approches primaires et secondaires de collecte de données ont été utilisées pour la même chose. Des entretiens avec les principaux influenceurs du marché, ainsi que les points de vue et opinions de personnes renommées du secteur sont également intégrés.

Les méthodologies de marché adoptées dans le rapport offrent une analyse précise des données et fournissent une visite de l’ensemble du marché. En plus de cela, des sources accessibles au public telles que les documents déposés auprès de la SEC, les rapports annuels et les livres blancs ont été utilisées par les analystes de données pour une compréhension approfondie du marché. La méthodologie de recherche reflète clairement une intention d’extraire une vue complète du marché en l’analysant par rapport à de nombreux paramètres. Les contributions valorisées améliorent le rapport et offrent un avantage concurrentiel aux lecteurs.

Les profils d’entreprise du marché des aliments prêts à manger sont représentés individuellement pour tous les principaux participants et indices tels que la performance financière, les initiatives stratégiques, le portefeuille de produits et l’aperçu de l’entreprise.

Présentation de l’entreprise:

L’aperçu de l’entreprise fournit des informations sur l’emplacement de l’entreprise où se trouve son siège social ainsi que l’année établie, l’effectif des employés à partir de 2017, les régions où l’entreprise opère et les principaux domaines d’activité.

Performance financière:

Le chiffre d’affaires global de la société / du segment pour les années 2019, 2018 et 2017 est fourni dans le sous-titre « Performance financière » (sociétés cotées en bourse) avec l’analyse et l’explication de l’augmentation ou de la diminution de celui-ci en raison de facteurs tels que les fusions et acquisition, profit ou perte dans toute unité commerciale stratégique (SBU) et autres.

Analyse comparative des produits :

L’analyse comparative des produits comprend la liste complète des produits relatifs au marché respectif ainsi que l’application et les fonctionnalités clés.

Initiatives stratégiques:

Les informations relatives au lancement de nouveaux produits, à la collaboration stratégique, aux fusions et acquisitions, à l’approbation réglementaire et à d’autres développements de la société sur le marché sont traitées dans la section des initiatives stratégiques.

