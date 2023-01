Le marché des aliments pour volaille est destiné à connaître une croissance substantielle par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

Marché mondial des aliments pour volailles par bétail (pondeuses, poulets de chair, dinde, autres), additifs (antibiotiques, vitamines, antioxydants, acides aminés, enzymes alimentaires, acidifiants alimentaires, autres), forme (mash, granulés, miettes, autres), ingrédient (céréales , farine d’oléagineux, huile de poisson et farine de poisson, suppléments , mélasse, autres ingrédients),, – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

La production animale a augmenté dans plusieurs pays du monde pour répondre aux besoins de l’évolution des régimes alimentaires de la population, en particulier sur les marchés en développement. Le secteur de l’ élevage sur le marché mondial, en particulier dans le monde, devient de plus en plus industriel, bien que de nombreux agriculteurs dans des pays comme l’Inde et la Chine restent petits et marginaux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des aliments pour volaille, qui a augmenté d’une valeur de 256,93 milliards en 2021, devrait atteindre une valeur de 373,86 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.

Définition du marché

Les agriculteurs nourrissent des volailles telles que des canards, des dindes, des poulets, des oies et d’autres oiseaux domestiques avec des aliments pour volaille. Les aliments modernes sont créés en sélectionnant et en combinant avec soin des ingrédients pour fournir un régime hautement nutritif qui protège la santé des volailles tout en améliorant la qualité des produits finis comme la viande et les œufs. Les principaux éléments dont les volailles ont besoin pour leur développement, leur reproduction, leur entretien et leur santé sont les minéraux, les vitamines, les glucides , les protéines et l’eau.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Bétail (pondeuses, poulets de chair, dinde, autres), additifs (antibiotiques, vitamines, antioxydants, acides aminés, enzymes alimentaires, acidifiants alimentaires, autres), forme (pâtée, granulés, miettes, autres), ingrédient ( céréales , farine d’oléagineux, poisson huile et farine de poisson, suppléments, mélasse, autres ingrédients) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste du monde, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts CHR. Hansen Holdings A/S (Danemark), Lallemand Inc. (Canada), Novus International Inc. (États-Unis), DSM (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), Alltech Inc. (États-Unis), ADM (États-Unis), Charoen Popkhand Foods (Thaïlande), ABF Plc (Royaume-Uni), Cargill Incorporated (États-Unis), JD HEISKELL & CO. (États-Unis), Nutreco (Pays-Bas), Land O’Lakes, Inc. (États-Unis), ForFarmers (Pays-Bas), Kent Nutrition Group. , (États-Unis), Perdue Farms (États-Unis) Opportunités Changements dans les habitudes et les habitudes alimentaires des consommateurs

Demande croissante de produits d’origine animale, en particulier de protéines

Augmentation de la population gériatrique et augmentation des niveaux de revenu

Dynamique du marché des aliments pour volaille

Conducteurs

Attention croissante à la santé animale

L’attention accrue portée à la santé animale stimulera également l’expansion du marché. L’augmentation de l’élevage bovin augmentera presque certainement la demande d’aliments pour volaille. Le besoin croissant de produits d’origine animale par les humains entraînera une demande croissante du marché. Les partisans de la croissance naturelle devraient être actifs sur le marché à mesure que leur élan augmente. La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages de l’utilisation d’additifs alimentaires pour réduire les maladies a alimenté la demande du marché.

Augmentation de la demande de viande biologique

Les préoccupations concernant la sécurité alimentaire ont stimulé la demande d’aliments pour poulets de haute qualité afin d’assurer la sécurité de la viande. Un autre facteur à l’origine de la croissance du marché des aliments pour volaille est la connaissance croissante des propriétaires de fermes de la nécessité de maintenir une alimentation animale saine. En conséquence, ils passent d’une alimentation régulière pour poulets à des variations fonctionnelles et premium qui aident à renforcer la résistance des animaux aux maladies enzootiques tout en minimisant le risque de problèmes métaboliques, d’acidose, de blessures et d’infections.

En outre, une augmentation de la demande de viande biologique de la part des clients des pays développés, ainsi que l’adoption de nouvelles pratiques d’élevage et le maintien de normes d’élevage élevées, ont généré de bonnes perspectives pour l’entreprise.

Occasion

L’augmentation de la consommation de viande dans les économies en développement telles que la Chine, l’Inde et le Brésil devrait stimuler la demande mondiale pour le produit. L’Australie est une importante région exportatrice de porc et devrait stimuler la demande de produits au cours de la période de prévision.

» Obtenez l’exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-poultry-feed-market&SR

Le vaste rapport sur le marché des aliments pour volailles est une source décisive d’informations sur l’industrie, les faits et chiffres importants, les opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. Compétent et complet, ce rapport de marché met en lumière les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les segments principaux, le volume de ventes possible et l’analyse géographique. Le rapport d’activité contient des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Le rapport d’enquête sur le marché des aliments pour volailles indique également les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision 2022-2029 pour le marché.

De plus, l’analyse des concurrents est très bien effectuée dans le rapport fiable sur le marché des aliments pour volailles qui prend en compte des aspects vitaux des principaux acteurs du marché tels que les points forts et faibles des concurrents et l’analyse de leurs stratégies en matière de produit et de marché. . Ces faits saillants sur le paysage concurrentiel jouent un rôle très important dans la décision des améliorations requises dans le produit déjà sur le marché ou le futur produit. Le rapport présente des estimations du taux de croissance et de la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un excellent rapport d’étude de marché sur les aliments pour volaille a été formulé après une compréhension approfondie de l’environnement commercial qui correspond le mieux aux exigences du client.



Visitez le rapport d’étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-poultry-feed-market?SR

Objectif des études de marché sur les aliments pour volailles:

Accorder un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour le marché. – Donner des informations sur les éléments affectant la croissance du marché des aliments pour volaille. Analyser le marché principalement sur la base de plusieurs facteurs – analyse des charges , analyse de la chaîne de subventions , évaluation de la pression du porteur 5 , etc. – Fournir une évaluation précise du



Forme du marché des aliments pour volailles parallèlement aux prévisions de la gamme de segments et de sous-segments du marché mondial des adhésifs instantanés.

– Pour vous meubler . s. un . étape d’ évaluation du marché avec appréciation de la mesure du marché moderne et de la prospective future. – Pour vous meubler . s. évaluation par étapes du marché pour la phase par application, type de produit et sous-segments. – Fournir des revenus historiques et prévisionnels



des segments et sous-segments du marché des aliments pour volaille avec admiration pour 4 zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Pour écouter et analyser les traits agressifs tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits, ainsi que la recherche et les tendances sur le marché mondial des aliments pour volaille.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-poultry-feed-market&SR

Rapports les plus populaires

Le marché des sèche-corps est attendu avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances, moteurs clés, tendances de développement et perspectives de croissance

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-body-dryer-market

Le marché du seau de poulet devrait atteindre par, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-chicken-bucket-market

Le marché des interphones audio croîtra à un TCAC par taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-audio-door-phones-market

Le marché des algues en poudre augmentera par, la taille, la part, les tendances émergentes, les principaux moteurs de croissance, les défis et les perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-powdered-seaweed-market

Le marché des bouteilles en aluminium est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale en fonction de la taille, de la part, des tendances, de la demande, des prévisions de croissance et des défis

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aluminum-bottle-market

La taille du marché des tests d’organismes non génétiquement modifiés (OGM) devrait connaître une croissance considérable par, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-genetically-modified-organisms-gmo-testing-market

Wrap Around Labelling Machine Market pour afficher une croissance remarquable du TCAC par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wrap-around-labelling-machine-market

Le marché des amidons complexes connaîtra une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-complex-starches-market

Le marché des emballages de consommation réutilisables observera une croissance importante par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-reusable-consumer-packaging-market

Le marché du papier parchemin végétal est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance des entreprises, les défis et les perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vegetable-parchment-paper-market

Microalgues sur le marché des aliments pour animaux pour observer une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-microalgae-in-feed-market

Marché du papier ciré à recueillir par, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wax-coated-paper-market

Taille du marché mondial des meubles de lit et de salle de bain avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bed-and-bath-furnishings-market

Le marché des équipements de mélange alimentaire affichera une croissance notable par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-mixing-equipment-market

Cartes à jouer et marché des jeux de société pour observer une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, croissance et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-playing-cards-and-board-games-market

Le marché des matériaux gélifiants est destiné à connaître une croissance substantielle par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gelling-agents-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«