Le marché des aliments pour bovins et des additifs alimentaires devrait croître à un TCAC de 3,70 % pour atteindre 92,85 milliards USD d’ici 2029 La pandémie imminente de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des aliments pour bétail et des additifs alimentaires. La pandémie de coronavirus est à l'origine des perturbations de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Les additifs alimentaires sont principalement utilisés pour améliorer la qualité et la production des aliments.

Le marché des aliments pour bovins et des additifs alimentaires était évalué à 69,43 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 92,85 milliards USD d’ici 2029 , avec une croissance à un TCAC de 3,70 % au cours de la période de prévision 2022-2029 .

Le rapport de marché organisé par Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, des sociétés, des producteurs et des distributeurs géographiquement représentatifs, ainsi que des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs et partenaires. ‘ capacité, disposition du réseau, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse de la pénurie de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Les grands fabricants du marché des additifs pour l’alimentation animale tentent d’obtenir la certification d’organismes de renommée mondiale chargés de garantir la sécurité animale et la qualité des aliments. Les entreprises qui obtiennent ces certifications peuvent améliorer la qualité et les normes de leurs produits et accroître leur acceptation sur divers marchés régionaux.

Obtenez un exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cattle-feed-and-feed-additives-market

Dynamique du marché mondial des aliments pour bovins et des additifs alimentaires

chauffeur

avantages nutritionnels

L’aliment composé pour bovins et l’additif alimentaire peuvent non seulement améliorer les performances de production des bovins et répondre aux besoins quotidiens des bovins, mais également les protéger des maladies musculaires telles que la fourbure et la nitrogénurie. Même sans vésicule biliaire, les bovins ont besoin de graisses alimentaires pour bien performer. Les bovins peuvent digérer les graisses alimentaires qui présentent des avantages nutritionnels tels qu’une meilleure absorption des vitamines, des acides gras oméga-6 et oméga-3. La demande croissante pour une nutrition complète du bétail stimule la demande d’aliments pour bétail et d’additifs alimentaires.

Expansion des industries des produits laitiers et de l’air

L’industrie des aliments pour bétail et des additifs alimentaires se développe rapidement alors que les producteurs de lait commencent à remplacer les aliments traditionnels pour bétail et les additifs alimentaires par des aliments composés plus équilibrés sur le plan nutritionnel, réalisant ainsi les avantages tangibles des aliments nutritifs en termes d’augmentation de la production. De plus, avec la croissance démographique et l’amélioration du niveau de vie, l’industrie de l’élevage a été contrainte de s’adapter et de se développer afin de répondre aux attentes de la société en fournissant des aliments nutritifs pour animaux au bétail. Par conséquent, ce facteur favorise la croissance du marché des aliments pour bétail et des additifs alimentaires.

Impact du COVID-19 sur le marché des aliments pour bétail et des additifs alimentaires

La pandémie imminente de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des aliments pour bétail et des additifs alimentaires. La pandémie de coronavirus est à l’origine des perturbations de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les additifs alimentaires sont principalement utilisés pour améliorer la qualité et la production des aliments. La sensibilisation croissante à la santé et à la nourriture parmi les gens a créé une demande pour des aliments d’origine animale de haute qualité. Alors que le nombre de cas de COVID-19 diminue dans le monde, les fabricants du marché des additifs alimentaires pour animaux se concentrent sur la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour maintenir la stabilité financière.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cattle-feed-and-feed-additives-market

Portée du marché mondial des aliments pour bovins et des additifs alimentaires

Le marché des aliments pour bétail et des additifs alimentaires est segmenté en fonction de l’application, de la composition et du type. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

application

les produits laitiers

du boeuf

veau

matière première

maïs

plat à base de soja

blé

Autres oléagineux et céréales

additif

vitamines

minéraux

acide aminé

Acidifiant

Antibiotiques et antioxydants

Obtenez plus d’informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cattle-feed-and-feed-additives-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Aliments pour bovins et additifs alimentaires

Le paysage concurrentiel du marché Aliments pour bovins et additifs alimentaires fournit des détails par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit, le statut de dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des aliments pour bovins et des additifs alimentaires sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des aliments pour bovins et additifs alimentaires sont:

Cargill (États-Unis)

Indice Dow Jones (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Chrome Hansen Holding A/S (Danemark)

DSM (Pays-Bas)

DuPont (États-Unis)

Evonik Industries AG (Allemagne)

NOVUS International (États-Unis)

Alltech (États-Unis)

Aliments britanniques associés (Royaume-Uni)

Parcourir les rapports associés :

https://gofile.io/d/9uITDp

https://gofile.io/d/WUeBTk

https://www.mediafire.com/file/k4ysat9wrutbeno/Ready+to+Drink+(RTD)+Mocktails+Market+.pdf/file

https://www.mediafire.com/file/s0nbq7gn9caxyed/Ready+to+Drink+Coffee+Market+is+Expected+to+Reach+the+Value+of+USD+37.pdf/file

https://www.mediafire.com/file/84u6264suof88ef/Quinoa+Milk+Market+is+Expected+to+Reach+the+Value+of+USD+212.pdf/file

https://www.mediafire.com/file/jvpg2ijlg8qsvas/Tea+Extracts+Market+is+Anticipated+to+Reach+at+a+CAGR+of+7.pdf/file

https://www.mediafire.com/file/4npbwyjh4ubg2dx/Coffee+Creamer+Market+is+Expected+to+Reach+at+a+CAGR+of+5.pdf/file

https://www.scribd.com/document/622733237/Coffee-Creamer-Market-is-Expected-to-Reach-at-a-CAGR-of-5

https://www.scribd.com/document/622733238/Quinoa-Milk-Market-is-Expected-to-Reach-the-Value-of-USD-212

https://www.scribd.com/document/622733241/Ready-to-Drink-RTD-Mocktails-Market

https://www.scribd.com/document/622733242/Ready-to-Drink-Coffee-Market-is-Expected-to-Reach-the-Value-of-USD-37

https://www.scribd.com/document/622733243/Tea-Extracts-Market-is-Anticipated-to-Reach-at-a-CAGR-of-7

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/coffee-creamer-market-is-expected-to-reach-at-a-cagr-of-5pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/quinoa-milk-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-212pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/ready-to-drink-rtd-mocktails-market-pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/ready-to-drink-coffee-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-37pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/tea-extracts-market-is-anticipated-to-reach-at-a-cagr-of-7pdf

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et nouvelle avec une résilience inégalée et une approche globale. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver des informations efficaces afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Téléphone : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com