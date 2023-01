Le marché des aliments pour bébés devrait croître à un TCAC de 5,3 % de 2022 à 2029. Le marché des aliments pour bébés devrait croître à un TCAC de 5,3 % de 2022 à 2029, atteignant 33,3 milliards de dollars en 2021 et 50,34 milliards de dollars en 2029. l'analyse de la consommation, l'analyse des brevets et le comportement des consommateurs sont inclus dans l'étude de marché.

Les parents croient que la nutrition infantile doit répondre aux normes les plus élevées de sécurité et de qualité. Les produits des principaux acteurs du marché sont souvent reformulés pour plaire aux parents et aux nouveau-nés. La croissance du marché devrait être tirée par l’augmentation de la main-d’œuvre féminine et du commerce de détail organisé, en particulier dans les pays émergents, au cours de la période de prévision.

Les clients ouest-africains accordent une grande importance à la qualité et à la sécurité des produits et s’attendent à une réputation de marque solide et fiable et à un bon dossier de santé pour leurs bébés. Ces facteurs entraîneront une nouvelle croissance de la demande dans les années à venir. En conséquence, de nombreuses entreprises lancent de nouveaux produits en Afrique de l’Ouest pour répondre à la demande d’aliments pour bébés.

Étendue du marché des aliments pour bébés et taille du marché

Le marché des aliments pour bébés est divisé en six segments en fonction de la catégorie, du type de produit, de l’âge, du pays d’origine, de la marque et du canal de distribution. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base de la catégorie, le marché des aliments pour bébés est segmenté en aliments secs pour bébés, lait et lait en poudre, aliments préparés pour bébés et autres aliments pour bébés. Le segment des aliments secs pour bébés devrait dominer le marché des aliments pour bébés en 2021 en raison de sa commodité et de sa longue durée de conservation.

Sur la base du type de produit, le marché des aliments pour bébés est segmenté en préparations pour nourrissons, purées de fruits, produits laitiers de plus en plus, céréales et barres de céréales, bars à thé, mini sodas/boissons gazeuses, bouillie, puddings, croquettes, viandes en purée, céréales enrichies, mélanges laitiers . boissons et prêt-à-manger Substituts disponibles mélanges pour bébés, biscuits, etc. Le segment des céréales et des barres de céréales devrait dominer le segment des aliments pour bébés jusqu’en 2021, en raison de la demande croissante d’aliments pour bébés à base de céréales par les mères en raison de la sensibilisation des consommateurs aux bienfaits pour la santé des céréales et des barres de céréales.

Marché des aliments pour bébés : analyse au niveau du pays

Le marché des aliments pour bébés est analysé à l’aide des informations susmentionnées sur la taille du marché par pays, catégorie, type de produit, âge, source, marque et canal de distribution.

Selon les pays, le marché des aliments pour bébés est segmenté entre le Ghana, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le reste de l’Afrique de l’Ouest.

Sur le marché des aliments pour bébés, le Nigéria domine en raison de la prise de conscience croissante de la satisfaction des besoins nutritionnels des bébés et du nombre croissant de lancements d’aliments pour bébés. Cependant, le Ghana domine avec une augmentation du nombre de bébés malnutris. Le Burkina Faso a dominé le marché en raison de la population féminine croissante dans la population active, ce qui contribuera à la croissance du marché.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des aliments pour bébés

Le paysage concurrentiel du marché Aliments pour bébés fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les opérations indiennes, les bases et les installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de tests de produits, les approbations de produits, les brevets, la portée des produits et portée sont inclus. , avantages de l’application, courbes de la ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des aliments pour bébés sur lequel l’entreprise se concentre.

Les principaux acteurs opérant sur ce marché sont Nestlé, FrieslandCampina, Promasidor, Danone, Abbott, Babygrubz, Kraft Heinz Company, Kendal Nutricare Limited, Symrise et Alter Farmacia.

