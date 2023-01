Le marché des aliments pour bébés devrait atteindre 50,34 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 5,3 %.

Toutes les données du rapport sur le marché des aliments pour bébés aident à définir une bonne stratégie commerciale. Ce rapport d’étude de marché a été préparé en garantissant une étude systématique, objective et approfondie des détails liés à différents sujets dans le domaine du marketing. De plus, les entreprises peuvent se renseigner sur les réactions des consommateurs aux produits qui sont déjà sur le marché. Ce rapport fournit une mine d’informations sur le marché et de solutions commerciales qui vous aideront à atteindre de nouveaux horizons de réussite. Chaque paramètre est analysé et évalué par une équipe de chercheurs et de prévisionnistes innovants, passionnés et très motivés pour s’assurer que rien ne passe inaperçu dans nos excellents rapports commerciaux sur les aliments pour bébés.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des aliments pour bébés était évalué à 33,3 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 50,34 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 5,3 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Aperçu du marché: –

Les aliments pour bébés sont des aliments en purée molle de fruits, de légumes et de céréales préparés pour les enfants âgés de 4 mois à 2 ans. Il est considéré comme un substitut idéal du lait maternel en raison de la présence de nutriments essentiels qui aident les nourrissons à grandir. Parce que les bébés n’ont pas les muscles et les dents nécessaires pour bien mastiquer, les aliments de sevrage constituent leur principale source de nutriments. Les parents se sont tournés vers les aliments emballés au fil des ans en raison de la commodité et de la meilleure nutrition qu’ils offrent.

Les parents attendent les normes de sécurité et de qualité les plus élevées en matière d’alimentation des nourrissons et des tout-petits. Les principaux acteurs du marché remodèlent constamment leurs produits pour les rendre plus attrayants pour les parents et les tout-petits. La population croissante de femmes qui travaillent et le marché de détail organisé, en particulier dans les pays en développement, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des aliments pour bébés sont :

Nestlé (Suisse)

Danone SA (France)

Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni)

Abbott (États-Unis)

China Feihe Limited (Chine)

HiPP (Allemagne)

The Kraft Heinz Company (États-Unis)

Hero Group (Suisse)

Yili Industrial Group Co. Ltd. (Chine)

Kewpie Corporation (Japon)

Royal FrieslandCampina NV (Pays-Bas)

développement récent

Kraft Heinz Company lancera une gamme d’aliments pour bébés à base de plantes en avril 2021. Nous fournissons à votre bébé une alimentation végétalienne de haute qualité. La gamme comprend trois articles : Saucey Pasta Stars aux haricots et aux carottes, Pommes de terre au four aux haricots verts et aux pois et Risotto aux pois chiches et aux courgettes.

Nestlé SA entrera sur le marché des aliments surgelés pour bébés en novembre 2020 avec le lancement de Freshful Start, une gamme d’aliments simples et biologiques à base de légumes et de grains entiers dans des bols. Ce produit est disponible en 5 combinaisons de légumes.

Un objectif clé du marché des aliments pour bébés : le marché des aliments pour bébés

Chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport d’étude de marché se concentre sur les objectifs généraux, vous permettant d’analyser votre concurrence, les marchés futurs, les nouveaux produits et les données informatives qui augmenteront de manière exponentielle vos ventes. .

Facteurs de taille et de taux de croissance du marché des aliments pour bébés.

Changements significatifs dans le futur marché des aliments pour bébés.

Les meilleurs concurrents mondiaux sur le marché.

Étendue du marché des aliments pour bébés et perspectives des produits.

Les pays en développement avec un potentiel de croissance future.

Défis difficiles et risques rencontrés sur le marché.

Profils et statistiques des ventes des principaux fabricants mondiaux d’aliments pour bébés.

Faits saillants des facteurs clés suivants sur le marché mondial des aliments pour bébés:

Description de l’activité

Description détaillée des opérations et des divisions de l’entreprise

stratégie d’entreprise

Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

Histoire de l’entreprise

Déroulement des événements majeurs liés à l’entreprise

Entreprises de produits et de services en vedette

Liste des produits, services et marques en vedette dans

principal concurrent

Liste des principaux concurrents de la société A. Principaux postes et filiales

Principaux sites et filiales

Liste et contact

5 dernières années

Ratios financiers détaillés du dernier historique des ratios financiers de la société dérivés de ses états financiers annuels publiés sur une période de cinq ans.

Pays d’étude :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, reste des Amériques)

Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, reste de l’Europe)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Israël, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, reste de la MEA)

Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour), Corée, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

