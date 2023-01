Le marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme devrait croître à un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision

Le rapport sur le marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme fournit des informations détaillées sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché national et régional ainsi que les revenus émergents des ordinateurs portables, l’évolution de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques. bord. , lancement de produit, expansion géographique et innovation technologique sur le marché. Contactez-nous pour les profils d’analystes pour l’analyse et les scénarios de marché. Notre équipe vous aidera à créer des solutions ayant un impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Le marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020 à 2027 . Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait enregistrer un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Il devrait atteindre 4 497,08 millions USD d’ici 2027. L’incidence croissante des erreurs innées du métabolisme et la préférence pour les compléments alimentaires par rapport à l’enzymothérapie substitutive sont les principaux moteurs de l’augmentation de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Nestlé Health Science (filiale Nestlé), Nutricia (filiale Danone), Solace Nutrition, Abbott, Mead Johnson & Company, LLC. (une filiale de Rekitt Benckiser), BioMarin Pharmaceutical, Ajinomoto Cambrooke, Inc. (une filiale d’Ajinomoto), Poa Pharma, PKU-MDmil, Dr. Schar AG/SPA Primus Pharmaceuticals, Inc., Pristine Organics Pvt. Ltd., APR , Ener-G food, INC, Promin Metabolics et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Étendue et taille du marché du marché mondial de l’erreur innée du traitement du métabolisme

Le marché Thérapeutique des troubles métaboliques innés est segmenté en six segments basés sur le produit, le groupe d’âge, la maladie, la forme, l’emballage et le canal de distribution. La croissance dans tous les segments permet d’analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et d’identifier les écarts entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché mondial des erreurs innées du métabolisme des aliments médicaux est segmenté en acides aminés, préparations pour nourrissons modifiées aux acides aminés GMP (contenant du fer), préparations pour nourrissons à faible teneur en calcium / sans vitamine D (contenant du fer), aliments à faible teneur en protéines, et autre chose. À mesure que la proportion de produits d’acides aminés augmente, le nombre de fragments d’acides aminés augmente également et le nombre de personnes atteintes de troubles métaboliques des acides aminés augmente également.

Le marché mondial du traitement des erreurs innées du métabolisme est segmenté par tranche d’âge en nourrissons, nouveau-nés, adolescents et adultes. Le domaine des nourrissons s’est avéré être dominant car le nombre de tests de dépistage néonatals dans le monde a augmenté la détection des EMI chez les nourrissons.

Sur la base de la maladie, le marché mondial des erreurs innées du métabolisme des aliments médicaux est la phénylcétonurie (PCU), la maladie urinaire du sirop d’érable (MSUD), l’homocystinurie, l’acidémie méthylmalonique, l’acidurie organique, l’acidémie propionique, l’acidémie isovalérique, le trouble du métabolisme de la leucine, le type d’acidémie glutarique I, maladie rénale, tyrosinémie de type I et de type II, trouble du cycle de l’urée, etc. La composante phénylcétonurique de la PCU s’est avérée prédominante en raison de l’incidence plus élevée de la PCU par rapport aux autres erreurs innées du métabolisme. En outre, la nourriture médicale de l’Université de Pékin représente la proportion la plus élevée.

Sur la base de la forme, le marché mondial des erreurs innées du métabolisme des aliments médicaux est segmenté en poudre, liquide, gel et autres. La forme en poudre domine le marché car elle peut être prise facilement en cas de besoin et a une longue durée de conservation.

Sur la base des emballages, le marché mondial des aliments médicaux pour les troubles métaboliques congénitaux est segmenté en canettes, canettes, sacs, bouteilles et autres. Le segment des aliments en conserve domine le marché car il offre une sécurité suffisante du produit contre les moisissures et autres micro-organismes et est facile à entretenir pour maintenir une longue durée de conservation.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des erreurs innées du métabolisme des aliments médicaux est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne, pharmacies et autres. Dans le secteur de la pharmacie de détail, les aliments médicaux ne peuvent être pris que sur ordonnance ou par un professionnel de la santé. Une fois prescrits, les produits sont principalement sélectionnés par les patients dans les pharmacies de détail, générant ainsi une source de revenus importante dans ce segment, qui cherche à tirer parti des achats en gros, des remises et de la disponibilité facile des produits.

Analyse au niveau des pays du marché des aliments médicaux pour les troubles métaboliques innés

Le marché Thérapeutique des troubles métaboliques innés est segmenté en six segments basés sur le produit, le groupe d’âge, la maladie, la forme, l’emballage et le canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché des erreurs innées du métabolisme des aliments médicaux comprennent les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Pologne, le Danemark, la Belgique, la Russie, la Turquie et le reste du pays. le monde, l’Europe. Japon. , Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Nouvelle-Zélande et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Oman et reste du Moyen-Orient Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison de la sensibilisation croissante aux aliments médicaux et de l’intérêt croissant pour les procédures de dépistage néonatal. Les États-Unis sont le moteur de la croissance du marché nord-américain grâce à davantage d’initiatives gouvernementales visant à améliorer la santé des patients atteints de troubles métaboliques innés. L’Allemagne domine le marché européen en augmentant les facilités de remboursement liées aux aliments médicinaux. En Asie-Pacifique, la Chine domine le marché avec la montée en puissance de produits innovants pour de nouvelles indications, ce qui stimule la demande d’aliments médicaux sur le marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché national influençant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les mesures réglementaires et les droits d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, en fournissant une analyse prédictive des données pays, les défis rencontrés par la présence et la disponibilité des marques mondiales et la concurrence intense ou peu fréquente avec les marques locales et nationales, ainsi que l’influence des canaux de vente sont également pris en compte.

