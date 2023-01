Le marché des aliments médicaux en Asie-Pacifique pour les erreurs innées du métabolisme devrait croître à un TCAC de 15,3 % au cours de la période de prévision

Le marché des aliments médicaux à métabolisme inné en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2027. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché croîtra à un TCAC de 15,3 % au cours de la période de prévision 2020-2027. Il devrait atteindre 882,67 millions USD d’ici 2027. L’augmentation de l’incidence annuelle des troubles IEM en Asie-Pacifique stimule le taux de natalité, ce qui contribue à la croissance du marché dans la région.

Les aliments médicaux sont des aliments spéciaux préparés selon des directives précises. Ce produit est riche en nutriments et peut être utilisé pour traiter les maladies métaboliques. L’augmentation des cas de troubles EMI a incité les fabricants à développer ces produits qui peuvent aider les patients à surmonter leurs problèmes de santé.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sont BioMarin, Mead Johnson & Company, LLC. (filiale de Rekitt Benckiser Group plc.), Nestlé Health Science (filiale de Nestlé), Ajinomoto Cambrooke, Inc. (filiale de Ajinomoto Co., Inc.), Dr. Schär AG / SPA et Nutricia (filiale de Danone Company) entre autres acteurs nationaux et mondiaux. DBMR Analyst se compose de quatre analyses de synchronisation pour toutes les analyses de synchronisation et séparation de synchronisation.

Ce rapport sur le marché des aliments médicaux à erreurs génétiques métaboliques comprend la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché national et local, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes, la population régulatrice du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, la géographie. l’expansion du marché et l’innovation technologique. Contactez notre briefing d’analystes pour les conditions et l’analyse du marché. N’aidez pas à créer des solutions ayant un impact sur les revenus aux problèmes sociaux.

Erreurs congénitales dans la portée et la taille du marché du marché des aliments médicaux métaboliques en Asie-Pacifique

Le marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme est divisé en six segments principaux basés sur le produit, le groupe d’âge, la maladie, la forme, l’emballage et le canal de distribution. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance, d’analyser les stratégies proches du marché et d’identifier les différences entre les principaux domaines d’application et marchés.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en acides aminés, aliments à faible teneur en protéines, préparation pour nourrissons à base de fer modifiée par des acides aminés GMP, gliactine et préparation pour nourrissons à faible teneur en calcium/vitamine D à base de fer. En 2020, le segment des acides aminés a dominé le marché en raison de sa capacité à améliorer l’activité métabolique chez les patients présentant des erreurs innées du métabolisme. Les grandes entreprises génèrent également des revenus en fournissant des produits, en particulier des produits à base d’acides aminés tels que les aliments médicaux.

En fonction du groupe d’âge, le marché est segmenté en nourrissons, tout-petits, jeunes et adultes. En 2020, le segment de la nutrition dominait le marché en raison de la forte incidence des maladies liées aux EMI chez les nourrissons ou les nouveau-nés. Les aliments médicaux sous forme de poudre ou de liquide peuvent améliorer l’activité métabolique de ces bébés, ce qui aide finalement le développement physique du bébé.

Par maladie, le marché est segmenté en phénylcétonurie (PCU), maladie urinaire du sirop d’érable (MSUD), homocystinurie, acidémie méthylmalonique, acidurie organique, acidémie propionique, acidémie isovalérique, problèmes de métabolisme de la leucine, acidémie glutarique de type I et maladie rénale. I et II Tyrosinémie, troubles du cycle urinaire, etc. En 2020, le segment de la phénylcétonurie (PCU) dominait le marché en raison de sa forte prévalence parmi les erreurs innées du métabolisme. Il a également été observé que les entreprises sont plus enclines à produire des aliments médicaux pour le traitement de la maladie de l’Université de Pékin. Par exemple, Abbott, Nutricia et Biomerine sont les principales entreprises impliquées dans la gestion des aliments médicaux pour patients hospitalisés UCP.

Sur la base de la forme, le marché est segmenté en poudre, liquide et autres. La forme en poudre dominera le marché d’ici 2020 en raison de sa commodité pour les consommateurs et de sa longue durée de conservation.

Basé sur l’emballage, le marché est segmenté en canettes, bocaux, paquets, bouteilles et autres. Le segment des aliments en conserve dominera le marché d’ici 2020 car il offre une sécurité suffisante pour les produits emballés ainsi qu’un entretien facile et une longue durée de conservation.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies hospitalières, pharmacies, pharmacies en ligne et autres. En 2020, le secteur de la pharmacie de détail sera classé comme un aliment médical, à consommer uniquement sur prescription d’un médecin ou d’un professionnel de santé.

Analyse au niveau des pays du marché des aliments médicaux pour les troubles métaboliques innés

Le marché des erreurs innées du métabolisme des aliments médicaux est analysé avec des informations sur la taille du marché par produit, groupe d’âge, homme, forme, emballage et canal de distribution. Les pays inclus dans le rapport sur les erreurs congénitales des aliments médicinaux métaboliques sont la Chine, l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l’Inde, l’Indonésie, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam et les restaurants d’Asie-Pacifique. La Chine domine le marché en raison de son taux de fécondité élevé ainsi que de la forte incidence des EMI dans tous les pays en raison de la forte demande d’aliments médicaux. Par conséquent, la monétisation des revenus des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme est élevée.

La section par pays du rapport sur le marché des extraits de viande fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché intérieur influençant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les mesures réglementaires et les droits d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales, les défis d’une concurrence intense ou rare avec les marques régionales et nationales, et l’impact des canaux de vente sont tous pris en compte en fournissant des analyses prédictives sur les données des pays.

