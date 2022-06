Le marché des aliments fonctionnels atteindra 418 439,42 millions de dollars américains à l’échelle mondiale d’ici 2028 à un TCAC de 8,7 % : The Insight Partners

Marché mondial des aliments fonctionnelsLa taille devrait augmenter de 418 439,42 millions de dollars US d’ici 2028, contre 233 620,18 millions de dollars US en 2021, à un TCAC de 8,7 % sur la période 2021-2028. The Insight Partners fournit une analyse clé du marché mondial dans un rapport intitulé « Prévisions du marché des aliments fonctionnels jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par type de produit (boulangerie et confiserie, produits laitiers et desserts glacés, collations sucrées et salées, céréales pour petit-déjeuner , et autres), catégorie (biologique et conventionnel) et canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres) »Parcourez les données du marché, les tableaux et les chiffres répartis sur 150 pages et une table des matières approfondie sur le marché des aliments fonctionnels. Dans cette étude, 2021 a été considérée comme l’année de base et 2021 à 2028 comme la période de prévision pour estimer la taille du marché des aliments fonctionnels.

Les aliments fonctionnels sont des aliments entiers, fortifiés, enrichis ou améliorés qui procurent des bienfaits pour la santé et des nutriments essentiels (par exemple, des vitamines et des minéraux) lorsqu’ils sont consommés en quantités adéquates dans le cadre d’un régime alimentaire varié et régulier. Les aliments fonctionnels ont des avantages uniques pour la santé au-delà de l’apport quotidien typique de nutriments, tels que l’amélioration de la santé des os, la gestion du cholestérol et l’amélioration de la santé cardiaque.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des aliments fonctionnels comprennent Unilever ; Clif Bar & Company.; Superaliment Laird ; Abbott ; Danone SA ; GÉNÉRAL MILLS, INC. ; HILDUR ; Se nicher; Société Kellogg ; et Good Source Foods, LLC. Ces acteurs sont engagés dans le développement de produits innovants pour répondre aux nouvelles tendances de consommation. De plus, ils sont impliqués dans les fusions et acquisitions, l’expansion des affaires et les partenariats pour étendre leur part de marché à l’échelle mondiale.

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des aliments fonctionnels en 2020 et l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Une augmentation de l’intérêt des consommateurs et une meilleure compréhension des propriétés de renforcement de l’immunité d’un régime alimentaire et d’habitudes alimentaires appropriés sont parmi les principaux moteurs de l’expansion des aliments fonctionnels dans la région. En outre, la consommation de fast-food entraîne des changements néfastes dans les conditions de santé et augmente l’incidence de maladies chroniques telles que le diabète et l’obésité. Les consommateurs dépensent plus d’argent en aliments nutritionnels pour améliorer leur santé générale à mesure qu’ils deviennent plus conscients de ces problèmes de santé, ce qui accroît la croissance du marché des aliments fonctionnels de la région.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des aliments fonctionnels

La pandémie de COVID-19 a touché de nombreuses industries en raison de fermetures à l’échelle nationale, de fermetures d’entreprises et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement. L’impact de la pandémie sur le marché des aliments fonctionnels a été mitigé. Dans un premier temps, en raison des fermetures et des fermetures d’entreprises, les fabricants ont souffert d’une pénurie de matières premières et de main-d’œuvre, ce qui a affecté leur production et leur approvisionnement. Cependant, à mesure que les gens sont devenus plus soucieux de leur santé, ils ont préféré les produits qui améliorent la santé. Les aliments fonctionnels ont connu une demande importante car ils aident à améliorer la santé des os, à gérer les niveaux de cholestérol et la santé cardiaque. De plus, la demande d’aliments fonctionnels ou enrichis s’est étendue dans de nombreuses régions en raison du marketing positif et intense des entreprises et des recommandations des spécialistes de la santé tels que les médecins, les nutritionnistes et autres.

Aperçu du marché

Demande croissante de collations saines

En raison des changements récents dans le comportement des consommateurs, le marché mondial des collations s’éloigne des collations huileuses et épicées pour se tourner vers des variantes plus saines, sans sucre, riches en nutriments et à faible teneur en huile emballées en petites quantités. Cela stimule la croissance du marché des aliments fonctionnels, car ces aliments sont généralement riches en nutriments importants, notamment des vitamines, des minéraux, des graisses saines et des fibres. Les consommateurs du nouvel âge recherchent des options de collations nutritives, à emporter et abordables qui répondent à leurs besoins nutritionnels quotidiens tout en faisant appel à leurs papilles gustatives. Par exemple, selon une récente enquête de Mondelez, plus de 59 % des adultes dans le monde préfèrent consommer plusieurs petits repas tout au long de la journée plutôt que quelques gros repas. Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les collations fonctionnelles pour l’énergie, la concentration et la relaxation,

Aperçu des catégories

Sur la base de la catégorie, le marché des aliments fonctionnels est segmenté en biologique et conventionnel. Le segment conventionnel détenait une plus grande part de marché. Le segment organique devrait croître à un TCAC plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante des consommateurs pour les aliments fonctionnels biologiques a motivé les entreprises et les cultivateurs à promouvoir l’agriculture biologique, qui est le moteur du segment. Les fabricants développent des aliments fonctionnels biologiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Par exemple, Nature’s Path Foods, un fabricant américain de céréales pour petit-déjeuner emballées certifiées biologiques, a enregistré une croissance fulgurante pour ses céréales pour petit-déjeuner Organic Optimum Power. Ainsi, la demande accrue d’aliments biologiques en raison de la sensibilisation accrue à la santé, ainsi que la sensibilisation aux effets nocifs des pesticides, stimule le segment des aliments fonctionnels biologiques.

