Le marché des aliments et boissons de spécialité devrait atteindre 373,53 milliards USD d’ici 2029 L'augmentation de la préférence des consommateurs pour les améliorations alimentaires est l'un des principaux facteurs de croissance du marché des aliments et boissons de spécialité. L'augmentation de la tendance à mener une vie saine dans tous les groupes d'âge en passant à une approche saine et innovante a un impact positif sur l'industrie.

Le marché des aliments et boissons de spécialité était évalué à 150,86 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 373,53 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les ingrédients alimentaires fonctionnels devraient connaître une forte croissance dans les segments d’ingrédients du marché en raison de la sensibilisation accrue aux avantages pour la santé des boissons fonctionnelles.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Avec la montée en puissance des activités sportives et de remise en forme telles que le yoga et l’aérobic, on assiste à une augmentation de la popularité des aliments et des boissons de spécialité. Les colorants, les émulsifiants, les conservateurs, les édulcorants à haute intensité, les enzymes, les protéines et les exhausteurs de goût, entre autres, font partie des ingrédients alimentaires de spécialité les plus couramment utilisés.

Dynamique du marché des aliments et boissons de spécialité

Conducteurs

Inclination vers un mode de vie sain

L’augmentation de la préférence des consommateurs pour les améliorations alimentaires est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des aliments et boissons de spécialité. L’augmentation de la tendance à mener une vie saine dans tous les groupes d’âge en passant à une approche saine et innovante a un impact positif sur l’industrie.

Prévalence de l’obésité

L’augmentation de la prévalence de l’obésité parmi la population influence davantage le marché. Les personnes qui s’adressent aux diététiciens et aux nutritionnistes qui proposent des plans de régime personnalisés dans le but de perdre du poids contribuent à la croissance du marché.

Sensibilisation au mode de vie sain

La prise de conscience croissante de l’importance de mener une vie saine accélère la croissance du marché. La prévalence de diverses maladies chroniques, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, entre autres, encourage les gens à adopter des aliments et des boissons de spécialité.

De plus, le changement de mode de vie, l’augmentation du revenu disponible et la sensibilisation accrue aux avantages du plan de nutrition ont un effet positif sur le marché des aliments et des boissons de spécialité.

Des opportunités

En outre, l’augmentation de la consommation d’aliments transformés et l’augmentation du nombre de ventes de boissons et de boissons fonctionnelles offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation du nombre d’applications d’utilisation finale élargira davantage le marché. .

Impact du COVID-19 sur le marché des aliments et boissons de spécialité

La COVID-19 a eu un impact négatif sur plusieurs industries. Cependant, le marché des aliments et des boissons de spécialité a connu une croissance importante au cours de cette période. Pendant le confinement imposé par le gouvernement pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus, la plupart de la population s’est vivement intéressée à l’adoption de régimes alimentaires sains. Les gens adoptent des suppléments de santé pour augmenter leur immunité avec les complications de santé croissantes. L’accent mis sur la bonne santé va continuer à augmenter la croissance du marché dans le scénario post-pandémique.

Étendue du marché mondial des aliments et boissons de spécialité et taille du marché

Ingrédient

Ingrédients alimentaires fonctionnels

Substituts de sucre

Les saveurs

Couleurs

Enzymes

Cultures de démarrage FandB

Application

Boulangerie et Confiserie

Produits laitiers et surgelés

Plats cuisinés

Huiles et graisses

Autres

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Aliments et boissons de spécialité

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des aliments et des boissons de spécialité sont

Cargill Incorporated (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

DSM (Pays-Bas)

Orkla (Norvège)

GC Rieber (Inde)

Epax (Norvège)

