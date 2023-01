Le marché des aliments et boissons de spécialité devrait atteindre 373,53 milliards de dollars d’ici 2029. COVID-19 a eu un impact négatif sur diverses industries. Cependant, le marché des aliments et boissons de spécialité a connu une croissance importante au cours de cette période. Pendant le confinement imposé par le gouvernement pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus, la plupart des gens se sont montrés très intéressés à adopter une alimentation saine.

Le marché des aliments et boissons de spécialité était évalué à 150,86 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 373,53 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 12,00 % sur la période de prévision 2022-2029. Les ingrédients alimentaires fonctionnels devraient connaître une croissance considérable sur le marché des ingrédients, en raison de la prise de conscience croissante des avantages pour la santé des boissons fonctionnelles.

Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et du comportement des consommateurs.

À mesure que les activités d’entraînement physique telles que le yoga et l’aérobic augmentent, la popularité de la restauration spécialisée ne cesse d’augmenter. Les colorants, les émulsifiants, les conservateurs, les édulcorants à haute intensité, les enzymes, les protéines et les exhausteurs de goût sont parmi les ingrédients alimentaires de spécialité les plus couramment utilisés.

Dynamique du marché des aliments et boissons de spécialité

chauffeur

Viser un mode de vie sain

La préférence croissante des consommateurs pour les améliorations diététiques est l’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des aliments et des boissons de spécialité. Les personnes de tous âges recherchent des modes de vie sains, le bien-être et l’innovation, ce qui a un impact positif sur l’industrie.

Prévalence de l’obésité

La prévalence croissante de l’obésité dans la population a encore plus affecté le marché. Les diététistes et les personnes qui contactent les diététistes pour des plans alimentaires personnalisés pour la perte de poids contribuent à la croissance du marché.

Sensibilisation à un mode de vie sain.

La prise de conscience croissante de l’importance d’un mode de vie sain stimule la croissance du marché. La prévalence de diverses maladies chroniques, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, a conduit les gens à choisir des aliments et des boissons spéciaux.

De plus, les changements de mode de vie, l’augmentation du revenu disponible et la prise de conscience croissante des avantages des programmes de nutrition ont un impact positif sur le marché des aliments et des boissons de spécialité.

Possibilité

En outre, la consommation croissante d’aliments transformés associée à l’augmentation des ventes de boissons et de boissons fonctionnelles offre des opportunités lucratives aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le nombre croissant d’applications d’utilisation élargira encore le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des aliments et boissons de spécialité

COVID-19 a eu un impact négatif sur diverses industries. Cependant, le marché des aliments et boissons de spécialité a connu une croissance importante au cours de cette période. Pendant le confinement imposé par le gouvernement pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus, la plupart des gens se sont montrés très intéressés à adopter une alimentation saine. À mesure que les complications de santé augmentent, les gens prennent des suppléments pour renforcer leur immunité. L’accent mis sur la forme physique dans le scénario post-pandémique continuera de contribuer à la croissance du marché.

Étendue du marché mondial Aliments et boissons de spécialité et taille du marché

ingrédient

Ingrédients alimentaires fonctionnels

Substitut du sucre

goûter

Couleur

enzyme

Culture initiale du FandB

application

Boulangerie et Confiserie

Produits laitiers et surgelés

Fast food

prise

Autre



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Aliments et boissons de spécialité

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des aliments et boissons de spécialité sont :

Cargil (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

DSM (Pays-Bas)

Okla (Norvège)

GC Ribe (Inde)

Epax (Norvège)

