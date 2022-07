Le marché des aliments biologiques pour animaux de compagnie atteindra 9 090,20 millions de dollars américains à l’échelle mondiale d’ici 2028 à un TCAC de 8,9 % : The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des aliments biologiques pour animaux de compagnie jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de produit (aliments secs, aliments humides et autres), type d’animal de compagnie (chiens, chats, autres) et distribution Canal (supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne et autres) et géographie », le marché était évalué à 4 991,54 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 9 090,20 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 8,9 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs, ainsi que leurs développements sur le marché.

Tender et True Pet Nutrition sont quelques-uns des principaux acteurs clés opérant sur le marché mondial des aliments biologiques pour animaux de compagnie; Castor et Pollux Natural Petworks; Se nicher; Raw Paws Pet, Inc. ; ANIMAL NATIF ; Aliments pour animaux de compagnie Primal ; Yarrah Organic Petfood BV ; Pattes bio ; Pécurien ; et les Evangiles.

En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des aliments biologiques pour animaux de compagnie. Cependant, on estime que l’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. Le marché Asie-Pacifique comprend plusieurs économies en développement et développées telles que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie. Ces économies connaissent une recrudescence de la population de la classe moyenne, couplée à la croissance de l’urbanisation, offrant des opportunités lucratives aux principaux acteurs opérant sur le marché des aliments biologiques pour animaux de compagnie. La population croissante d’animaux de compagnie en Asie-Pacifique et l’inclinaison croissante des consommateurs vers les aliments biologiques pour animaux de compagnie stimulent la croissance du marché. En outre, l’augmentation de l’humanisation des animaux de compagnie propulserait la croissance du marché des aliments biologiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Basé sur le type d’animal de compagnie, le marché mondial des aliments biologiques pour animaux de compagnie est segmenté en chiens, chats et autres. Le segment des chiens détenait la plus grande part du marché en 2020. Les aliments biologiques pour animaux de compagnie aident à gérer le poids des chiens et à améliorer leur niveau d’énergie. Comme la nourriture est facilement digestible, elle améliore la santé intestinale des chiens et aide à surmonter les problèmes de constipation et de selles molles. Les chiens ont des besoins spécifiques en protéines ; les glucides; graisses; vitamines; acides aminés; et des minéraux, tels que le calcium et le potassium. Les aliments biologiques pour animaux de compagnie sont enrichis de ces nutriments pour répondre aux besoins nutritionnels des chiens.

Le marché mondial des aliments biologiques pour animaux de compagnie est segmenté en cinq régions principales : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale. En 2020, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché. Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les principales économies d’Amérique du Nord. La demande croissante d’aliments biologiques et naturels pour animaux de compagnie est attribuée à l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie et à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé des animaux de compagnie. De plus, l’introduction de marques de distributeur de marque maison et l’augmentation de l’urbanisation et des revenus disponibles sont quelques-uns des principaux facteurs propulsant la croissance du marché des aliments biologiques pour animaux de compagnie en Amérique du Nord. Les composants organiques sont utilisés dans les aliments naturels pour animaux de compagnie, sans engrais synthétiques, pesticides, antibiotiques, colorants artificiels et sous-produits chimiques.

