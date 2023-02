Le marché des aliments au cannabidiol (CBD) se développera à un TCAC de 24,80 % au cours de l’année de prévision 2022-2029 Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des aliments au cannabidiol (CBD) sont: ENDOCA, Isodiol International Inc., Medical Marijuana, Inc., Canopy Growth Corporation, Elixinol., FOLIUM BIOSCIENCES, NuLeaf Naturals, LLC, PharmaHemp, Happy Hemp, The Purekana, CV Sciences, Inc., CHARLOTTE'S WEB,

Le marché mondial des produits comestibles au cannabidiol (CBD) augmentera à un TCAC de 24,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029 . L’augmentation de la production de chanvre stimulera la croissance du marché des produits comestibles au cannabidiol (CBD).

Les produits comestibles au cannabidiol (CBD) sont bénéfiques pour les consommateurs à bien des égards en raison de leurs propriétés médicinales étonnantes. Disponibles dans une variété de saveurs et de textures, ces bonbons CBD fournissent des produits chimiques corporels dérivés du chanvre ou de la marijuana pour réduire le stress et la tristesse. Ils sont également connus sous le nom de produits infusés au cannabis.

Le marché des produits comestibles au cannabidiol (CBD) sera stimulé par une prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés au cannabis. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes de santé et la demande croissante de soins de santé sont deux variables macroéconomiques qui influencent favorablement le marché mondial des produits alimentaires à base de cannabidiol (CBD). Un autre aspect important est que le marché des produits alimentaires à base de cannabidiol (CBD) se développera plus rapidement après la légalisation du cannabis dans de nombreuses industries.

Obtenez un exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cbd-edibles-market

Étendue du marché mondial des aliments cannabidiol (CBD) et taille du marché

Le marché des aliments au cannabidiol (CBD) est segmenté en fonction du type de source et de l’application. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

En fonction du type de source, le marché des produits comestibles au cannabidiol (CBD) est segmenté en chanvre et chanvre.

L’application du marché alimentaire du cannabidiol (CBD) est segmentée en soins personnels et cosmétiques, produits pharmaceutiques, aliments et boissons, etc.

Analyse du marché alimentaire du cannabidiol (CBD) par niveau national

Voir le catalogue détaillé @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cbd-edibles-market

Les pays couverts par le rapport sur le marché des aliments cannabidiol (CBD) sont:

L’Amérique du Nord domine le marché des produits comestibles au cannabidiol (CBD) et continuera de développer sa tendance dominante au cours de la période de prévision en raison de la présence d’acteurs clés dans la région, de l’évolution des modes de vie et des avancées technologiques. L’Asie-Pacifique devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la disponibilité croissante des matières premières et de l’industrialisation croissante dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des aliments au cannabidiol (CBD)

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des aliments au cannabidiol (CBD) sont:

ENDOCA, Isodiol International Inc., Medical Marijuana, Inc., Canopy Growth Corporation, Elixinol., FOLIUM BIOSCIENCES, NuLeaf Naturals, LLC, PharmaHemp, Happy Hemp, The Purekana, CV Sciences, Inc., CHARLOTTE’S WEB, Aurora Cannabis, MGC Pharma , Creso Pharma, The Cronos Group, CHILL BRANDS GROUP plc, Curaleaf, Green Thumb Industries (GTI), Tilray, Ecofibre Limited, Colorado Botanicals, PLUS Products Wonders, Incredible Edibles et Balance CBD, entre autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des aliments au cannabidiol (CBD)

Obtenez plus d’informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cbd-edibles-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des aliments au cannabidiol (CBD) sont:

ENDOCA, Isodiol International Inc., Medical Marijuana, Inc., Canopy Growth Corporation, Elixinol., FOLIUM BIOSCIENCES, NuLeaf Naturals, LLC, PharmaHemp, Happy Hemp, The Purekana, CV Sciences, Inc., CHARLOTTE’S WEB, Aurora Cannabis, MGC Pharma , Creso Pharma, The Cronos Group, CHILL BRANDS GROUP plc, Curaleaf, Green Thumb Industries (GTI), Tilray, Ecofibre Limited, Colorado Botanicals, PLUS Products Wonders, Incredible Edibles et Balance CBD, entre autres.

Découvrez d’autres rapports DBMR :

https://pinpdf.com/personalized-retail-nutrition-and-wellness-market-124ae56a72f99a3f787a51060c934743.html

https://pinpdf.com/rice-based-infant-formula-market-to-be-grown-at-a-cagr-of–208067eac4bcac9b5b7ccd344d1a3791.html

https://pinpdf.com/south-america-swing-door-operators-market-is-grown-with-a–443085cfc2dca62bfb8a47a7c8600731.html

https://pinpdf.com/yerba-mate-market-afb67f510e56eb85ef4a05fd2f8faefc.html

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/asiapacific-commercial-ultraviolet-uv-air-purifier-market-pdf-255625505

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/australia-pro-av-audiovisual-marketpdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/cement-packaging-market-is-expected-to-witness-indsutry-growth-at-a-cagr-of-3pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/chocolate-inclusions-in-bakery-industry-market-is-anticipated-to-expand-at-6pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/corrugated-board-packaging-market-is- grow-with-the-cagr-of-5pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/europe-corrugated-board-packaging-market-is-expected-to-reach-usd-116pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/europe-nuts-and-snacks-bars-market-is-expected-to-reach-usd-2pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/europe-wetmilling-marketpdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/fish-protein-hydrolysate-marketpdf-255625507

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/middle-east-and-africa-driving-footwear-market-will-reach-at-an-estimated-value-of-usd-4pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/middle-east-and-africa-sports-apparel-market-by-2029pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/mycotoxin-binders-market-is-expected-to-be- growing-at-a-cagr-of-5pdf

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et nouvelle avec une résilience inégalée et une approche globale. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver des informations efficaces afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Téléphone : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com