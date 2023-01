Le marché des aligneurs dentaires devrait connaître une expansion fulgurante de 10 377,52 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC élevé de 14,4 %

Le marché mondial de l’orthodontie est publié par Data Bridge Market Research, y compris l’analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport. L’étude de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, la production et la capacité de l’entreprise représentée par la géographie, la disposition du réseau de distributeurs et de partenaires, une analyse détaillée et à jour des tendances des prix et une analyse du déficit et de la demande de la chaîne d’approvisionnement.

Le marché mondial des aligneurs dentaires devrait atteindre 10 377,52 millions USD d’ici 2028, contre 3 643,91 millions USD en 2020, à un TCAC de 14,4 % au cours de la période de prévision. Le besoin croissant d’esthétique stimule davantage la demande de traitement orthodontique dans le monde entier. Par conséquent, la prévalence croissante de la malocclusion est le moteur de la croissance du marché de l’orthodontie.

Téléchargez un exemple exclusif de rapport sur le marché des aligneurs dentaires en version PDF @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-dental-aligners-market

La richesse des données et des informations couvertes dans le rapport d’étude de marché sur les aligneurs dentaires de classe mondiale est collectée à partir de plusieurs sources fiables telles que des magazines, des sites Web, des livres blancs, des rapports annuels d’entreprise et des fusions. Ce rapport de marché présente tous les aspects du marché nécessaires pour créer les meilleurs et les plus remarquables rapports de marché. Le rapport utilise une méthodologie de recherche spéciale qui se concentre sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. Estime la valeur CAGR en pourcentage, en spécifiant la hausse ou la baisse du marché pour un produit particulier au cours d’une période de prévision particulière.

Aperçu du marché:-

Les produits et services commercialisés sur le marché des aligneurs dentaires comprennent les gouttières transparentes, les bagues en céramique, les bagues linguales et les dispositifs de retenue pour traiter les problèmes dentaires mineurs tels que l’encombrement, les dents trop espacées et la malocclusion. Ces options de traitement sont très demandées en raison de l’attrait esthétique qu’offre cette option de traitement ainsi que des options personnalisées telles que les appareils dentaires à domicile et au bureau.

En outre, la tendance croissante de la dentisterie esthétique stimule davantage la demande d’aligneurs dentaires. La forte prévalence de maladies dentaires telles que la malocclusion dans le monde et la tendance croissante à corriger les dents déformées sont susceptibles d’alimenter la croissance du marché mondial des gouttières dentaires. Les principaux acteurs du marché augmentent leurs investissements en R&D pour lancer de nouveaux produits et services, offrant des opportunités de croissance du marché. Cependant, le coût élevé des aligneurs dentaires et les normes strictes d’approbation des dispositifs médicaux limitent leur croissance sur le marché.

La demande sur le marché des aligneurs dentaires augmente et les acteurs du marché se concentrent beaucoup sur le développement et le lancement de nouveaux produits sur le marché des aligneurs dentaires. Ces mouvements stratégiques des acteurs du marché accélèrent la croissance du marché des aligneurs dentaires.

Accédez à un rapport de recherche détaillé de 350 pages sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dental-aligners-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des aligneurs dentaires sont

Align Technology, Inc., Ormco Corporation, 3M, Institut Straumann AG, DENTSPLY SIRONA, American Orthodontics Candid Care Co., DynaFlex, Henry Schein Orthodontics, Great Lakes Dental Technologies, Rocky Mountain Orthodontics KG, SmileDirectClub, Dr. Smile Dental Clinic, Ortho -Care (UK) Ltd, Wondersmile, SMILE2IMPRESS SL, Straight Teeth Direct™, Sunshine Smile GmbH, FORESTADENT® – Bernhard Foerster GmbH, DB Orthodontics, INBRACE, BRIUS Technologies Inc, Liberty Aligners, Argen.com, TP Orthodontics, Inc, SmileStyler et Glimmer Dental, entre autres.

Informations clés relatives aux gouttières dentaires incluses dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse illustrative des cinq forces de Porter de certaines des principales entreprises de ce marché Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché Les tendances actuelles influencent la dynamique de ce marché dans différentes régions. Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents Croissance des revenus de l’industrie au cours de la période de prévision Rechercher des stratégies de marketing et des tendances de croissance. Analyse des moteurs de croissance Segments de récréation émergents et marchés régionaux Une évaluation empirique de la courbe du marché Étendue du marché passé, présent et probable en termes de volume et de valeur prospectifs

Principaux avantages des aligneurs dentaires par rapport aux concurrents mondiaux :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances du marché, des prévisions et de la taille du marché des aligneurs dentaires pour identifier de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence le potentiel des acheteurs et des fournisseurs pour permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

L’étude met en évidence les principaux influenceurs et les principaux domaines d’investissement.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution au revenu est mentionnée.

La section Positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs dans les ingrédients de soins personnels

Table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Aperçu du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 06 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Profil client

SECTION 10 : PAYSAGE RÉGIONAL

Partie 11 : Cadre décisionnel

Section 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

ARTICLE 14 : PROFIL DU FOURNISSEUR

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Annexe

Pour plus d’informations, visitez la table des matières @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-dental-aligners-market

Explorez les rapports sur les tendances :

Taille, part, croissance et opportunité du marché de la douleur arthrosique https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-osteoarthritic-pain-market

Gestion des risques et sécurité des patients Taille, part, croissance et opportunité du marché https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-patient-risk-management-and-safety-market

Taille, part, croissance et opportunité du marché des appareils de photorajeunissement https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-photo-rejuvenation-devices-market

Taille, part, croissance et opportunité du marché des sondes de spectre https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-spect-probes-market

Taille, part, croissance et opportunité du marché du blanchiment des dents https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-teeth-whitening-market

Taille, part, croissance et opportunité du marché des pompes à insuline sans tube https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tubeless-insulin-pumps-market

Taille, part, croissance et opportunité du marché de l’inactivation virale https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-viral-inactivation-market

Taille, part, croissance et opportunités du marché de la santé des femmes https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-womens-health-market

Taille, part, croissance et opportunités du marché des services de radiologie en Irlande https://www.databridgemarketresearch.com/reports/ireland-radiology-services-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com