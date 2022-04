Le marché des alcootests et des tests de dépistage de drogues devrait croître à un TCAC de 6,8% d’ici 2027

le marché mondial des alcootests et des tests de dépistage de drogues devraitLa demande croissante des marchés émergents aidera le marché des alcootests et des tests de dépistage de drogues à maintenir un taux de croissance stable au cours de la période de prévision. Les progrès du marché mondial des alcootests et des tests de dépistage de drogues sont principalement motivés par des règles et réglementations gouvernementales strictes et par le nombre croissant de cas d’abus d’alcool. Les alcootests à bas prix dans les économies en développement alimentent également l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

En raison de la pandémie, il existe de fortes chances de perturbation de la chaîne d’approvisionnement et d’influence sur l’approvisionnement en ingrédients et en matières premières. La crise financière peut permettre aux gens de réduire leurs dépenses, ce qui peut entraîner une diminution de la demande d’alcool et de drogues. La réduction de la demande affectera relativement les ventes des kits d’alcootest et de dépistage de drogue. L’autre facteur qui peut entraver les ventes des alcootests et des tests de dépistage de drogues est le prix élevé des kits de test et les résultats inexacts produits par les alcootests. Les progrès technologiques des alcootests conduiront à des alcootests plus efficaces et améliorés à l’avenir.

Obtenez un exemple de rapport sur le marché mondial des alcootests et des tests de dépistage de drogues @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3466

Principaux acteurs du marché mondial des alcootests et des tests de dépistage de drogues :

Drägerwerk AG & Co. KGaA , Lion Laboratories Limited, LifeLoc Technologies Inc., BACtrack, C4 Development Ltd., Andatech Private Limited, Quest Products Inc., Alere Inc., Intoximeters et Soberlink, Inc., entre autres.

Perspectives de l’équipement (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Alcootest à base de semi-conducteurs

Intoxilyzer (IR)

Instruments chromatographiques Appareils

test capillaire (kits)

test d’urine Appareils

fluide oral (salive)

Alcootest à base de piles à combustible

Analyseurs d’immunoanalyse

Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu , USD Billion ; 2017-2027)

Départements fédéraux

Hôpitaux

Secteurs privés

Centres de réadaptation

Autres

Application Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Détection de drogue Détection d’

alcool

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report -detail/alcohol-breathalyzer-and-drug-testing-market

Quelques facteurs clés contribuant à la croissance du marché mondial de la pharmacie et de la santé La croissance

sans précédent des revenus de l’industrie mondiale de la pharmacie et de la santé est attribuée à des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës dans le monde , l’augmentation de la population gériatrique, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être et la demande croissante de services de santé plus avancés. Demande croissante de médicaments et de thérapies de pointe, disponibilité croissante des options de diagnostic et de traitement de nouvelle génération – en particulier dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine – augmentation des activités de R&D et des essais cliniques dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, augmentation des investissements publics et privés dans la recherche en santé les projets et l’augmentation des dépenses de santé des consommateurs sont parmi les autres facteurs importants qui contribuent à la croissance des revenus de l’industrie.

La pandémie de coronavirus a eu un impact drastique sur l’industrie mondiale des soins de santé, avec une augmentation des cas de COVID-19 dans le monde, une augmentation substantielle des taux d’admission et de réadmission à l’hôpital et une demande croissante de services de télésanté et de télémédecine pour la surveillance à distance des patients. En outre, l’attention croissante portée au développement de diagnostics rapides COVID-19 tels que les kits de test RT-PCR, l’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins, des normes et protocoles réglementaires stricts pour la sécurité COVID-19 et l’augmentation des ventes d’équipements de sécurité COVID-19, tels que comme les masques N-95, les écrans faciaux, les kits EPI et les désinfectants pour les mains, ont stimulé la croissance mondiale des revenus de l’industrie pharmaceutique et de la santé au cours des dernières années.

Rapport sur le marché mondial des alcootests et des tests de dépistage de drogues: segmentation régionale

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Europe Allemagne K. Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

que les règles et réglementations strictes du gouvernement sur les cas d’abus d’alcool et de drogues orientent le marché des alcootests et des tests de dépistage de drogues. De plus, la consommation croissante d’alcool et de drogues s’ajoute à la croissance du marché. Les entreprises adoptent des matériaux de paille plus respectueux de l’environnement et biodégradables qui peuvent être recyclés, renouvelés et réutilisés.

L’Amérique du Nord a dominé le marché des alcootests et des tests de dépistage de drogues au cours de la période de prévision. Les gouvernements fédéraux des pays d’Amérique du Nord sont les contributeurs les plus importants au marché. De nombreuses entreprises américaines ont commencé à utiliser des kits de test en raison de problèmes de sécurité sur le lieu de travail. De plus, comme l’alcool peut affecter le rendement au travail et nuire à la réputation de l’entreprise auprès des clients, ils ont commencé à adopter les kits de test au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique a enregistré un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision, tout comme l’Europe. Le marché des alcootests et des tests de dépistage de drogues en Asie-Pacifique est stimulé par l’utilisation excessive des kits de test par les fonctionnaires, ainsi que sur les chantiers de transport et de construction.

Le marché mondial des alcootests et des tests de dépistage de drogues adopte des stratégies plus judicieuses pour dire compétitif entre la demande croissante de kits de test. Des collaborations ont été observées entre des marques de premier plan pour augmenter leur portefeuille de produits et pénétrer de nouveaux marchés. Les entreprises adoptent des stratégies de marketing et de marque efficaces pour maintenir la position des produits sur le marché concurrentiel.

posées dans le rapport

fréquemment

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial des alcootests et tests de dépistage de drogues?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial des alcootests et des tests de dépistage de drogues au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Demandez une copie personnalisée du rapport sur le marché des alcootests et des tests de dépistage de drogues @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3466

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos exigences.

Parcourir plus de rapports:

Marché de la réadaptation robotique et des technologies d’assistance @ https://www.biospace.com/article/robotic-rehabilitation-and-assistive-technologies-market-size-to-reach-usd-4-08-billion-in -2028-reports-and-data/

Wearable Healthcare/Medical Devices Market @ https://www.biospace.com/article/wearable-healthcare-medical-devices-market-size-to-reach-usd-38-59- billion-in-2028-reports-and-data/

Marché des aminoglycosides @ https://www.biospace.com/article/aminoglycosides-market-size-to-reach-usd-2-16-billion-by-2028-reports -and-data/

Marché des stimulateurs de croissance osseuse @ https://www.biospace.com/article/bone-growth-stimulator-market-size-to-reach-usd-1-788-54-million-in-2028- rapports-et-données/

À propos de Reports and Data

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web: www.reportsanddata.com

Ligne directe: +1-212-710-1370

E-mail: sales@reportsanddata.com