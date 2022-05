Le marché des airbags rideaux automobiles devrait croître avec un TCAC de 4,12%, d’ici

Taille du marché – 3,05 milliards USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 4,12 %, tendances du marché – sensibilisation et demande croissantes pour la sécurité des occupants, réglementations de sécurité strictes, concurrence croissante entre les constructeurs automobiles pour offrir des facteurs de différenciation des produits, l’Amérique du Nord devrait enregistrer le marché le plus élevé part au cours de la période de prévision

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des airbags rideaux automobiles était évalué à 3,05 milliards USD en 2018 et devrait connaître une croissance de 4,12% du TCAC au cours de la période de prévision en 2026. Les airbags sont un airbag latéral qui protège la tête du passager ou de la rivière en cas de collision ou d’accident. Les airbags rideaux s’ouvrent instantanément en cas de collision. Les airbags rideaux se déploient sur le rail de porte au-dessus de la vitre.

Le marché mondial des airbags rideaux automobiles est principalement motivé par l’acceptation étendue des systèmes de sécurité passive et des réglementations gouvernementales strictes pour les passagers. Les normes de sécurité gouvernementales strictes et la sensibilisation croissante et les préoccupations générales en matière de sécurité parmi la population devraient propulser la croissance des airbags rideaux automobiles au cours de la période de prévision. Le développement de la technologie, ainsi que l’augmentation des systèmes rationalisés et allégés ainsi que la dynamique concurrentielle, alimenteront la demande de produits. L’acceptation croissante des consommateurs, l’augmentation du revenu disponible, les progrès technologiques et la quantité de commande économique pourraient encore pousser l’utilisation des airbags rideaux, ce qui devrait également stimuler le marché au cours de la période de prévision. Les constructeurs de voitures de luxe mettent l’accent sur la promotion de l’utilisation des airbags rideaux automobiles, y compris les systèmes de détection des passagers et du conducteur et les technologies d’anticipation des collisions, qui devraient également être des moteurs de croissance. Pour conserver et améliorer la part de marché dans l’industrie concurrentielle des airbags rideaux automobiles, les fournisseurs continueront de se concentrer davantage sur le développement et l’innovation de produits offrant fiabilité et fonctionnalités améliorées. Des bases d’approvisionnement matures dans les régions développées offriront une opportunité pour une installation de production à faible coût pour les fabricants d’airbags. Les vendeurs se concentrent également sur les technologies qui réduiront le poids du coussin et augmenteront la capacité de pliage pour augmenter l’utilisation optimale de l’espace disponible.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance remarquable et suivie par l’Europe. Cette croissance est principalement due aux nombreuses réglementations de sécurité imposées par les agences gouvernementales telles que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). La région APAC en est encore à ses balbutiements et la croissance régionale devrait être exponentielle en raison de différents facteurs moteurs tels que l’augmentation des ventes de véhicules de luxe et la demande de véhicules plus sûrs. La disponibilité facile des matières premières et la main-d’œuvre bon marché en Chine ont tendance à avoir un impact sur la capacité de production de la région.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

l’augmentation de la sensibilisation des consommateurs aux caractéristiques de sécurité des véhicules et la croissance du secteur automobile sont les principaux moteurs de l’industrie. Le marché a un impact plus important du nombre croissant d’accidents de la route et des réglementations gouvernementales plus strictes en matière de sécurité du véhicule

. une plus grande clientèle au fil du temps. Les airbags rideaux automobiles améliorent considérablement les caractéristiques de sécurité offertes au client final et devraient donc assister à des progrès et à des développements technologiques au cours de la période de prévision

. et le pétrole a conduit les vendeurs à fournir des airbags enduits de néoprène. Les ventes d’airbags enduits de néoprène devraient rester élevées au cours de la période de prévision sur le marché des airbags rideaux automobiles. Actuellement, le segment contribue à hauteur d’environ 41 millions

. L’Amérique du Nord occupe la première place sur le marché mondial des airbags rideaux automobiles et devrait conserver sa première place tout au long de la période de prévision. Les États-Unis ont été le leader innovant de la sécurité des véhicules et ont été le premier pays à réglementer l’utilisation des airbags frontaux du conducteur dans les voitures particulières.

La région APAC est un marché très lucratif et devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années. La demande croissante sur le marché chinois est susceptible de stimuler la trajectoire de croissance du marché dans la région.

La nature à forte intensité de capital de l’industrie des airbags rideaux automobiles associée au savoir-faire technique, les barrières à l’entrée et à la sortie sont relativement plus élevées dans cette industrie. Par conséquent, le marché des airbags rideaux automobiles connaît une intense rivalité entre les fabricants de modules d’airbag

. De nombreuses entreprises comme Autoliv Inc. (Suède), ZF Friedrichshafen AG (Allemagne), Takata Corporation (Japon), Toyoda Gosei Co., Ltd. (Japon), Ningbo Joyson (Chine), Ashimori Industry Co., Ltd. (Japon), Nihon Plast Co., Ltd. (Japon), Continental (Allemagne), Denso Corporation (Japon), Visteon (États-Unis) et d’autres opèrent dans le secteur automobile en plein essor. marché des airbags rideaux

Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté l’industrie par matériau, par type de véhicule, par canal de vente, par revêtement et par région :

airbags rideaux automobiles par matériau (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

nylon

polyester

par type de véhicule (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016 –2026)

Véhicules de tourisme luxe Voitures non de luxe

Commerciles véhicules LCV M&HCV



Automotive Rideaux gonflables par canal de vente (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016–2026)

OEM

Aftermarket

Automotive par revêtement (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016–2026)

enduit néoprène Silicium

non revêtue

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2016–2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

