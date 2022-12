Le marché des agrégats d’Arabie saoudite devrait atteindre d’ici 2029, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

» Marché global de l’Arabie saouditeLe document d’analyse offre un aperçu approfondi des spécifications du produit, du type de produit, de l’analyse de la production et de la technologie en tenant compte des principaux facteurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Selon ce rapport, les principaux acteurs prennent des mesures telles que des développements, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des analyses concurrentielles dans l’industrie du marché des agrégats en Arabie saoudite. Le rapport de marché analyse et fournit les données historiques ainsi que les performances actuelles du marché. Ce rapport est une analyse professionnelle et approfondie de l’état actuel du marché et de l’industrie du marché des granulats en Arabie saoudite. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.

Le marché global de l’Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 634,10 USD. millions d’ici 2029. Le principal facteur de croissance du marché des granulats est l’augmentation des dépenses dans les principales infrastructures commerciales et sportives, l’augmentation des investissements dans le logement et le développement des infrastructures et l’adoption croissante des granulats recyclés à des fins de construction.

L’agrégat fait référence à un matériau de construction de bâtiment avec une texture grossière et granuleuse. Certains agrégats couramment utilisés comprennent le sable, la pierre concassée, le gravier, le laitier de haut fourneau brisé, la cendre de chaudière, le schiste brûlé et l’argile. Ces granulats sont mélangés avec du ciment, du bitume, de la chaux et du gypse pour des applications de construction. Ils confèrent au bâtiment un pouvoir abrasif, une porosité, un volume, une stabilité, une résistance à l’usure et à l’érosion améliorés. Comparés à d’autres matériaux de construction, les granulats sont plus durables, résistants aux produits chimiques et peuvent supporter des températures élevées. En conséquence, ils trouvent de nombreuses applications dans la construction de complexes industriels, commerciaux et résidentiels.

Le rapport sur le marché agrégé en Arabie saoudite fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, d’expansions géographiques, et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par produit (sable, gravier, béton recyclé, pierre concassée), application (infrastructure, commercial, industriel, résidentiel), Pays couverts Arabie Saoudite Acteurs du marché couverts Saudi ReadyMix, CityCement, YCC, Saudi Cement, SPCC, Eastern Province Cement Co., Yamama Cement, Mastour Readymix (filiale de Mastour Holding Group), Al-Rashed Cement Company, Al Safwa Ltd., Qassim Cement Co., Nassir Haza & Frères.

Définition du marché

L’augmentation des dépenses dans les grandes infrastructures commerciales et sportives est un moteur important pour le marché global de l’Arabie saoudite. L’augmentation des investissements dans le logement et le développement des infrastructures et l’adoption croissante d’agrégats recyclés pour la construction accélèrent la croissance du marché. Les principales contraintes susceptibles d’avoir un impact négatif sur le marché des granulats en Arabie saoudite sont la diminution des réserves de sable et les coûts de transport élevés. Les réformes en cours visant à se diversifier en dehors du pétrole devraient offrir des opportunités de marché. Cependant, des lois et réglementations strictes en matière de zonage devraient remettre en cause la croissance globale du marché saoudien.

Dynamique globale du marché en Arabie saoudite

Conducteurs

Augmenter les dépenses dans les grandes infrastructures commerciales et sportives

La demande globale en Arabie saoudite devrait augmenter avec d’énormes dépenses dans les principales infrastructures commerciales et sportives, telles que la planification de la plus grande ville de divertissement du monde à Qiddiya et du parc King Salman à Riyad. L’Arabie saoudite s’est positionnée comme l’une des principales forces derrière la croissance de l’industrie du sport au Moyen-Orient. Cela est dû à diverses réformes et à la demande croissante de divers granulats tels que l’asphalte pour la construction de sites sportifs et le béton pour la construction de grands bâtiments et d’espaces commerciaux tels que des bureaux et autres lieux publics.

Hausse des investissements dans le logement et le développement des infrastructures

Les granulats naturels, y compris la pierre concassée, le sable et le gravier, sont la matière première essentielle utilisée pour les projets de construction résidentielle. Le marché résidentiel en Arabie saoudite est en constante expansion, ce qui aura un impact positif et favorisera la croissance du marché global de l’Arabie saoudite. Cela est dû à la demande croissante de la population urbaine en croissance rapide, qui est le résultat direct d’un afflux de ressortissants saoudiens et d’expatriés qui s’installent à Riyad et dans d’autres villes d’autres régions. Comme à Riyad, le marché résidentiel de Djeddah voit également les prix des appartements augmenter de 11,7 % au troisième trimestre 2021, soit le taux de croissance le plus élevé depuis au moins cinq ans.

Adoption croissante des granulats recyclés à des fins de construction

Dans l’industrie de la construction, le recyclage du béton est crucial car le béton est le déchet le plus important parmi les déchets de construction et de démolition. L’industrie de la construction moderne fournit des solutions efficaces et durables pour l’adoption de tels matériaux d’agrégats recyclés, en veillant à leurs avantages par rapport aux matériaux conventionnels. Cela stimulera la demande de granulats de construction et stimulera le marché des granulats en Arabie saoudite.

Des opportunités

Réformes en cours pour se diversifier loin du pétrole

Saudi Vision 2030 est un cadre stratégique visant à réduire la dépendance de l’Arabie saoudite au pétrole, à diversifier son économie et à développer des secteurs de services publics tels que la santé, l’éducation, les infrastructures, les loisirs et le tourisme. Les principaux objectifs comprennent le renforcement des activités économiques et d’investissement, l’augmentation du commerce international non pétrolier et la promotion d’une image plus douce et plus laïque du Royaume.

Projets d’infrastructure Giga en Arabie Saoudite

Certains grands projets de construction urbaine en Arabie saoudite comprennent les complexes de sécurité du roi Abdallah (phase 5) et la grande mosquée (agrandissement de la mosquée Holy Haram), chacun évalué à 21,3 milliards de dollars et développé par le ministère des municipalités et des affaires rurales à La Mecque. De plus, divers grands projets ont été développés dans la région.

Accroître l’industrie du tourisme en Arabie saoudite

Avec la croissance de l’industrie de la construction, des projets de loisirs sont développés, ce qui augmentera le secteur du tourisme en Arabie saoudite. Ceci, à son tour, devrait stimuler prochainement la croissance du marché des agrégats en Arabie saoudite. De plus, les granulats sont très utilisés dans la construction de maisons, de centres commerciaux, de routes, de barrages, d’aéroports, d’autoroutes et de ponts en raison de leurs avantages, notamment la réduction de la teneur en vide, les mélanges de béton compacts, la faible consommation de béton d’eau, la baisse des coûts de production. , la haute résistance mécanique du béton, la haute valeur de conductivité hydraulique, etc. Tous ces endroits sont très utilisés par les touristes pour leurs déplacements et leur séjour.

Table des matières

Rapport de recherche sur le marché mondial des agrégats en Arabie saoudite

Chapitre 1 Aperçu du marché global en Arabie saoudite

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial des agrégats en Arabie saoudite par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial des granulats en Arabie saoudite par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

…….SUITE POUR TOC

