Le marché des agrafeuses chirurgicales enregistre un TCAC de 7,52 % et devrait atteindre 8,07 milliards USD d’ici 2029 – par type de service, fournisseurs de services et type d’appareil

Le rapport sur le marché des agrafeuses chirurgicales aide à assembler des stratégies supérieures de production, d’amélioration de certains produits, de publicité ou de marketing et de promotion pour l’entreprise. L’étude de ce rapport de marché traite également de l’état du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport a beaucoup à offrir aux acteurs établis et nouveaux de l’industrie A avec lesquels ils peuvent comprendre complètement le marché. Les outils et techniques les plus récents et établis sont utilisés exceptionnellement pour rendre le rapport exceptionnel. Les méthodes supérieures d’analyse SWOT et d’analyse des cinq forces de Porter, qui sont hautement préférées par les entreprises, sont utilisées à fond dans le rapport d’étude de marché sur les agrafeuses chirurgicales.

L’augmentation du nombre de chirurgies accélère la croissance du marché des agrafeuses chirurgicales . Le marché mondial des agrafeuses chirurgicales était évalué à 4,52 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,07 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,52 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Définition du marché mondial des agrafeuses chirurgicales

Les agrafeuses chirurgicales font référence aux agrafeuses spécialisées utilisées en chirurgie pour joindre, fermer et retirer des parties des intestins ou des poumons. Les agrafeuses sont préférées aux sutures car elles sont plus rapides, cohérentes, plus faciles et précises à utiliser que les sutures manuelles. Les agrafeuses chirurgicales modernes sont en plastique ou en acier inoxydable.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (agrafeuse chirurgicale laparoscopique, agrafeuse chirurgicale ouverte, agrafeuse à coupe linéaire, agrafeuse cutanée, recharges d’agrafeuses), application (chirurgie abdominale et pelvienne, chirurgie générale, chirurgie cardiaque et thoracique, chirurgie orthopédique, autre application chirurgicale), mécanisme (agrafeuses chirurgicales manuelles , Agrafeuses chirurgicales motorisées), Type (Agrafeuses chirurgicales jetables, Agrafeuses chirurgicales réutilisables), Utilisateur final (Hôpitaux, Centres de chirurgie ambulatoire (ASC), Cliniques) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Ethicon USA, LLC (États-Unis), Medtronic (Irlande), Intuitive Surgical (États-Unis), CONMED Corporation (États-Unis), Smith+Nephew (Royaume-Uni), BD (États-Unis), 3M (États-Unis), B. Braun Melsungen AG (Allemagne) , Purple Surgical (Royaume-Uni), Frankenman International Limited (Honk Kong), Welfare Medical Ltd. (Royaume-Uni), Zimmer Biomet (États-Unis), Stryker (États-Unis), Meril Life Sciences Pvt. Ltd. (Inde), Touchstone International Medical Science Co. Ltd. (Chine). entre autres Opportunités de marché Hausse de la population cible de patients Augmentation de la préférence pour la chirurgie mini-invasive Augmentation de la popularité des chirurgies esthétiques

Dynamique du marché des agrafeuses chirurgicales

Conducteurs

Augmentation des procédures chirurgicales

L’augmentation de la population cible de patients ainsi que l’augmentation subséquente du nombre d’interventions chirurgicales constituent l’un des principaux facteurs de croissance du marché des agrafeuses chirurgicales.

Preference for Minimally Invasive Surgery

The increase in the preference for minimally invasive surgery owing to the advantages, such as quick recovery and less pain accelerate the market growth.

Inclination for Surgical Staplers

The surge in the inclination towards preference for surgical staplers over sutures as these are faster, consistent, easier, and accurate to use that further influence the market.

Opportunities

Furthermore, increase in the popularity of cosmetic surgeries extend profitable opportunities to the market players in the forecast period of 2022 to 2029. Also, medical tourism in developing economies will further expand the market.

Restraints/Challenges Global Surgical Staplers Market

D’autre part, le coût élevé associé aux dispositifs et la disponibilité de techniques alternatives de soin des plaies devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de professionnels qualifiés et les complications associées à l’utilisation d’agrafeuses chirurgicales devraient défier le marché des agrafeuses chirurgicales au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des agrafeuses chirurgicales fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des agrafeuses chirurgicales, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Scénario de marché des agrafeuses chirurgicales

Selon Data Bridge Market Research, le marché des agrafeuses chirurgicales connaît une croissance dans les économies en développement en raison de l’augmentation des applications dans la fermeture des plaies et des blessures liées au travail, de l’adoption d’interventions chirurgicales thoraciques, des préférences croissantes pour les chirurgies mini-invasives et de l’augmentation des investissements pour le développement de techniques et les produits avancés stimuleront la croissance du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché des agrafeuses chirurgicales ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché des agrafeuses chirurgicales en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision 2019-2026. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des agrafeuses chirurgicales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des agrafeuses chirurgicales sont :

Ethicon USA, LLC (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Chirurgie intuitive (États-Unis)

CONMED Corporation (États-Unis)

Smith + neveu (Royaume-Uni)

BD (États-Unis)

3M (États-Unis)

B. Braun Melsungen AG (Allemagne)

Purple Surgical (Royaume-Uni)

Frankenman International Limited (Hong Kong)

Welfare Medical Ltd. (Royaume-Uni)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Stryker (États-Unis)

Meril Life Sciences Pvt. Ltd. (Inde)

Touchstone International Medical Science Co. Ltd. (Chine)

Développement du nouveau marché des agrafeuses chirurgicales

En février 2018, Aesculap, Inc. a acquis AesDex, LLC, fabricant de dispositifs médicaux utilisés dans les interventions chirurgicales. La société poursuivra la fabrication et la distribution du produit dextera tout en élargissant son portefeuille de produits sur le marché en fournissant des solutions de chirurgie cardio-thoracique.

Portée du marché Agrafeuses chirurgicales

Le marché des agrafeuses chirurgicales est segmenté sur la base des pays suivants: États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie , Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC), Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché des agrafeuses chirurgicales sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en agrafeuse chirurgicale laparoscopique, agrafeuse chirurgicale ouverte, agrafeuse à coupe linéaire, agrafeuse cutanée et recharges d’agrafeuse. Basé sur le mécanisme, le marché est segmenté en agrafeuses chirurgicales manuelles et agrafeuses chirurgicales motorisées. En fonction du type, le marché est segmenté en agrafeuses chirurgicales jetables et agrafeuses chirurgicales réutilisables. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et cliniques. Les applications couvertes par le rapport sont la chirurgie abdominale et pelvienne, la chirurgie générale, la chirurgie cardiaque et thoracique, la chirurgie orthopédique et d’autres applications chirurgicales.

L’agrafeuse chirurgicale est un type de dispositif médical composé de plastique ou d’acier inoxydable qui est utilisé en chirurgie pour fermer les plaies cutanées car il réduit la réponse inflammatoire locale et la largeur de la plaie. L’augmentation des applications des agrafeuses chirurgicales en raison de l’augmentation de l’obésité, du cancer, des problèmes cardiovasculaires et autres stimulera la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des agrafeuses chirurgicales

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des agrafeuses chirurgicales en raison de la baisse des chirurgies électives. L’accès aux hôpitaux a été limité aux soins non essentiels et les cliniques O&P ont été temporairement fermées pendant la pandémie. La mise en place de la distanciation sociale, le confinement de la population et l’accès limité aux cliniques ont fortement affecté le marché. Le ralentissement du flux de patients et des références, ainsi que la baisse des traumatismes et des blessures au travail ont également eu un impact sur la croissance du marché. Cependant, le marché reprendra sa croissance après la pandémie en raison de l’assouplissement des restrictions imposées précédemment.

Développement récent

Baxter International Inc. a lancé une nouvelle génération de ses Peri-Strips Dry avec le produit Veritas Collagen Matrix (PSDV) en février 2020. Le produit est également connu sous le nom de PSDV qui est livré avec une prise sûre pour un renforcement fiable de la ligne d’agrafes dans les procédures chirurgicales.

Portée du marché mondial des agrafeuses chirurgicales et taille du marché

Le marché des agrafeuses chirurgicales est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, du mécanisme, du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Agrafeuse chirurgicale laparoscopique

Agrafeuse chirurgicale ouverte

Agrafeuse à coupe linéaire

Peau Agrafeuse

Recharges d’agrafeuses

Sur la base du type de produit, le marché des agrafeuses chirurgicales est segmenté en agrafeuse chirurgicale laparoscopique, agrafeuse chirurgicale ouverte, agrafeuse à coupe linéaire, agrafeuse cutanée et recharges d’agrafeuse.

Application

Chirurgie abdominale et pelvienne

Chirurgie générale

Chirurgie cardiaque et thoracique

Chirurgie orthopédique

Autre application chirurgicale

Sur la base des applications, le marché des agrafeuses chirurgicales est segmenté en chirurgie abdominale et pelvienne, chirurgie générale, chirurgie cardiaque et thoracique, chirurgie orthopédique et autres applications chirurgicales.

Mécanisme

Agrafeuses chirurgicales manuelles

Agrafeuses chirurgicales motorisées

Basé sur le mécanisme, le marché des agrafeuses chirurgicales est segmenté en agrafeuses chirurgicales manuelles et agrafeuses chirurgicales électriques.

Taper

Agrafeuses chirurgicales jetables

Agrafeuses chirurgicales réutilisables

En fonction du type, le marché des agrafeuses chirurgicales est segmenté en agrafeuses chirurgicales jetables et en agrafeuses chirurgicales réutilisables.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire (ASC)

Cliniques

Le marché des agrafeuses chirurgicales est également segmenté sur la base de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et les cliniques.

Analyse/aperçus régionaux du marché des agrafeuses chirurgicales

Le marché des agrafeuses chirurgicales est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application, mécanisme, type et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des agrafeuses chirurgicales sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des agrafeuses chirurgicales en raison de l’augmentation de l’incidence des maladies et de la croissance de la population gériatrique dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du nombre de chirurgies dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des agrafeuses chirurgicales vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des agrafeuses chirurgicales, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des agrafeuses chirurgicales. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Points abordés dans le rapport :

• Les centres d’intérêt dont il est question dans le rapport sont les principaux acteurs du marché qui interagissent avec le marché.

• Le profil global des organisations est référencé.

• La création, les transactions, les techniques futures et les progrès mécaniques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport.

• Les variables de développement du marché sont abordées de manière exhaustive où les différents clients finaux du marché sont clarifiés de manière exhaustive.

• La région d’application du marché est en outre examinée en conséquence en donnant une large réflexion sur le marché aux clients.

• Le rapport contient l’enquête SWOT du marché. Enfin, le rapport contient la partie finale où les évaluations des spécialistes modernes sont incorporées.

Couverture du rapport-

Il envisage l’analyse des cinq forces de Porters pour une prédiction précise du marché.

Il intègre une analyse SWOT du marché.

Il met en évidence diverses contraintes à la croissance du marché et suggère des stratégies pour les surmonter.

Il présente les différentes stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché pour acquérir de la croissance.

Il met en évidence les derniers développements de l’industrie.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Agrafeuses chirurgicales

Le paysage concurrentiel du marché des agrafeuses chirurgicales fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des agrafeuses chirurgicales.

