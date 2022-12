Le marché des agonistes du peptide de type glucagon-1 (GLP-1) atteindra 20,15 milliards USD au cours de la période de prévision

Les agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) sont bien connus comme traitements efficaces pour le diabète de type 2, et le GLP-1 AR stimule le récepteur GLP-1 pour augmenter la production d’insuline et diminuer la libération de glucagon. Tous les AR GLP-1 fonctionnent de la même manière, mais diffèrent par la formulation, l’administration et les injectables. Méthode et posologie. Chacun des six RA du GLP-1 (exénatide, lixisénatide et liraglutide à libération immédiate ; exénatide, dulaglutide et sémaglutide à libération prolongée) actuellement disponibles en Europe possède des propriétés et des exigences posologiques uniques. Par conséquent, les médecins qui prennent en charge les patients dans leur soins font face aux défis suivants : Vous connaissez toutes ces informations pour choisir le meilleur médicament pour votre patient et l’utiliser de manière efficace et optimale.

Les agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) sont favorables et visent à réduire la gravité des symptômes. Data Bridge Market Research rapporte que le marché des agonistes du Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) était évalué à 12,55 milliards USD en 2021 et atteindra 20,15 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision. ce à quoi vous vous attendriez. . De 2022 à 2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des agonistes du glucagon-like peptide 1 (GLP-1) comprennent :

lys (États-Unis)

Novo Nordisk A/S (Danemark)

AstraZeneca (États-Unis)

Sanofi (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA(Société)

Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1) Agonistes Dynamique du marché

chauffeur

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des agonistes du glucagon-like peptide-1 (GLP-1) au cours de la période de prévision sont:

Hausse du diabète de type 2, de l’obésité et des troubles apparentés

Des facteurs individuels, tels qu’une augmentation de l’âge médian de la population, et l’impact combiné de facteurs de santé, tels que l’augmentation de l’obésité et de l’inactivité, ont entraîné une augmentation de la population diabétique au fil du temps. .

Adaptation à un mode de vie malsain et augmentation du patrimoine génétique des troubles diabétiques

Un mode de vie chargé et une alimentation déséquilibrée augmentent l’héritabilité du trouble diabétique, ce qui augmente le risque de diabète.

obtenir un traitement

La croissance des ménages de la classe moyenne, l’augmentation du revenu par habitant et l’augmentation des dépenses sont quelques-uns des principaux moteurs de la croissance du marché.

chance

De plus , l’amélioration des infrastructures de soins de santé, les développements technologiques et l’accès à des professionnels de la santé qualifiés offriront davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1).

Portée du marché mondial des agonistes du Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1)

Le marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) est segmenté en fonction du médicament, de la marque, de la voie d’administration et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein d’une industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

drogues

Exénatide

liraglutide

dulaglutide

lixisenatida

Sur la base du médicament, le marché des agonistes du peptide de type glucagon-1 (GLP-1) est segmenté en exénatide, liraglutide, dulaglutide et lixisénatide.

marque

Viêta

byduran

Victor

vérité

Le luxe

Sur la base de la marque, le marché des agonistes du glucagon-like peptide-1 (GLP-1) est segmenté en byetta, bydureon, victoza, trulicity et lyxumia.

voie d’administration

oral-

parentéral

Autre

Par voie d’administration, le marché des agonistes du glucagon-like peptide-1 (GLP-1) est segmenté en oraux, parentéraux et autres.

utilisateur final

hôpital

clinique spécialisée

Autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Analyse régionale / Aperçu du marché des agonistes du Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1)

Le marché Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) Agonists est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, médicament, marque, voie d’administration et utilisateur final comme ci-dessus. Les pays couverts par le Rapport sur le Marché des Agonistes du Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne et la Turquie. Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord domine le marché des agonistes du glucagon-like peptide-1 (GLP-1) en raison de l’essor du secteur médical. Accroître également la recherche et le développement. De plus, la présence d’acteurs clés majeurs stimulera davantage la croissance du marché des agonistes du peptide de type glucagon-1 (GLP-1) dans la région au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché des agonistes du peptide de type glucagon-1 (GLP-1) en raison de la prévalence croissante du diabète et des maladies associées. De plus, le nombre croissant de médicaments génériques devrait propulser la croissance du marché des agonistes du peptide de type glucagon-1 (GLP-1) dans la région au cours des prochaines années.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements dans la réglementation du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des paramètres clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels est confrontée une concurrence forte ou rare des marques régionales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prédictive des données.

